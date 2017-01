Cette galerie contient 2 photos.

L'ASSOCIATION CITOYENNE DE SOLIDARITÉ DU CONGO-BRAZZAVILLE a pour objet d'apporter une aide financière et juridique à toute personne physique ou morale, victime ou persécutée pour des raisons politiques au Congo-Brazzaville, et en faveur des activistes congolais de la diaspora faisant face aux juridictions de leur pays de résidence. ; poursuivre dans les juridictions congolaises et internationales, toutes les personnes suspectées de crimes humains et économiques au Congo-Brazzaville .