Cette galerie contient 3 photos.

Quelle coïncidence ? Le vieillard, un octogénaire qui plantait un arbre au soir de sa vie, se trouve parfaitement réincarné, trois siècle et demi plus tard, dans Sassou-Nguesso, 83 ans environ, quelque peu sénile et en fin de règne, qui s’avise soudainement et curieusement de relancer l’agriculture du pays Continuer la lecture →