LA VAGUE JAUNE : le temps dâ€™agir . Par Pascal Malanda

Dans son discours de fin d’année, le président a souhaité que l’on travaille d’abord, le débat sur la constitution étant ouvert. « Viendra le temps des joutes oratoires ». Curieusement, au lieu de se consacrer au travail, le PCT passe le plus clair de son temps à développer des stratégies de conservation du pouvoir. Rien d’anormal à cela sauf si l’on observe parallèlement une certaine léthargie de l’opposition.

Il faut féliciter le PCT pour l’énergie que ce parti déploie à défendre une cause visiblement perdue d’avance. Il sait ce qu’il veut : une nouvelle constitution qui permettrait au président de briguer un troisième mandat. Il sait que la majorité de la population ainsi que la communauté internationale s’opposent à ce projet. Mais le PCT n’en a cure, il s’entête.

Ce parti fait preuve d’une incroyable créativité. La dernière trouvaille en date ? « L’opposition ne voulait pas de la constitution de 2002, eh bien, nous lui donnons aujourd’hui l’occasion de réaliser son vœu ardent ». Sans la moindre gêne, le PCT propose ni plus ni moins que la constitution qu’il a défendue bec et ongles, soit tout simplement changée, même pas révisée. Au mépris de tout principe démocratique qui impose de respecter le choix de la majorité, une fois celui-ci constaté par un vote, le PCT veut renier son propre produit au simple prétexte que l’opposition n’en voulait pas.

Curieusement, ce revirement tardif et trop opportuniste ne concerne que la constitution. Si le PCT est si soucieux de l’avis de l’opposition, si son action actuelle n’est pas motivée par un agenda secret (de polichinelle), pourquoi refuse-t-il les « états généraux de la nation » réclamés à cor et à cri par la même opposition ? Pourquoi refuse-t-il d’appliquer démocratiquement les recommandations des concertations d’Ewo et de Dolisie ? A la place, il propose désormais un dialogue dont il a longtemps refusé la tenue, dialogue dont les conclusions risquent de connaître le même sort qu’Ewo et Dolisie.

Les militants jusqu’au-boutistes du PCT font feu de tout bois. Echec après échec, ils ne cessent d’inventer des concepts plus absurdes les uns que les autres. Il y a peut-être beaucoup d’argent en jeu, mais il faut croire qu’il y a certainement une part de conviction dans leur curieux entêtement. Il y a probablement des gens (même s’ils sont de moins en moins nombreux) au PCT qui croient en la possibilité d’un passage en force. Ils tirent probablement leur conviction du fait que toutes leurs tentatives lamentables ne suscitent aucune réaction consistante de l’opposition. Cette dernière donne en effet l’impression d’être tétanisée. La seule grande action à son actif à ce jour est la création du Frocad (Front républicain pour le respect de l’ordre constitutionnel et pour l’alternance démocratique).

La démarche actuelle consisterait à coaliser le plus vite possible toutes les forces, tant de l’opposition que de la majorité présidentielle qui sont opposées au changement de la constitution. L’opposition ayant déjà fait le premier pas, il est important que les forces venant du PCT et opposées au changement de la constitution s’organisent le plus vite possible au sein de la majorité présidentielle. Une fois structurées en courant, elles pourraient mieux peser sur le débat au sein de la majorité présidentielle. L’avantage d’une telle approche est de permettre à ces forces de sortir en bloc du RMP au cas où celui-ci s’entêterait à vouloir changer la constitution. Une fois sorties du carcan du PCT, ces forces devront rapidement se rapprocher de celles déjà formées par l’opposition. Opposition interne et externe pourrait alors créer une grande alliance, sous la forme d’une Union Sacrée pour l’Alternance Pacifique en 2016 (USAP 2016). Cette dernière ferait ainsi naître un nouveau rapport de force dans le pays en faveur d’une alternance démocratique. L’avantage de ce grand regroupement serait d’augmenter la capacité de mobilisation et surtout de résistance du nouvel ensemble. Tant que les forces opposées au changement de la constitution seront éparpillées, le pouvoir pourra les combattre efficacement l’une après l’autre par la force, l’argent ou la calomnie. Si au contraire elles forment une grande alliance, audible et crédible, le pouvoir sera plus prudent et plus enclin à négocier. Une énième guerre civile pourrait être ainsi épargnée au pays.

Le pouvoir a souvent utilisé la division de ses adversaires pour mieux régner comme le recommande le vieil adage. Il est aujourd’hui conscient du fait que la division le menace à son tour et de façon très grave. Il y va de la survie même du PCT. Face à ce défi, le pouvoir manie le bâton et la carotte. Constatant avec effroi les défections en son sein, défections qui hypothèquent sa stratégie de référendum, le PCT n’hésite pas à marquer des pauses après chaque échec. Une grande énergie est alors utilisée pour intimider les uns et amadouer les autres dans l’espoir de les ramener au bercail. Toutes ces tentatives restent apparemment sans effet à ce jour. Curieusement, l’opposition, longtemps victime des attaques du pouvoir, au lieu de foncer dans la brèche ayant fragilisé politiquement l’armure du PCT, et se rapprocher des forces en pleine dissidence dans la majorité présidentielle, semble tétanisée et incapable de profiter de la nouvelle donne. Elle ne se rend pas compte que le seul moyen qu’elle a de peser sur le processus en cours est de former le plus vite possible une alliance compacte qui montrerait au pouvoir qu’il est en minorité au sein de la classe politique et de la nation, et qu’un référendum dans ces conditions serait un fiasco total.

L’opposition a tout intérêt aujourd’hui à encourager la dissidence au sein de la majorité présidentielle, à surmonter les potentielles divergences entre ceux qui ont servi le pouvoir et ceux qui s’y sont opposés. C’est cela le véritable jeu politique démocratique : la recomposition pacifique des forces. L’objectif fondamental, la contradiction principale, doit être aujourd’hui la réalisation de l’alternance démocratique et pacifique. Le pouvoir qui n’a jamais caché sa prédilection pour la stratégie de l’affaiblissement de l’adversaire se retrouverait dans la situation de l’arroseur arrosé.

La grande Union sacrée ainsi formée pourrait alors très vite imposer son calendrier au pouvoir :

Maintien de la constitution

Mise en place, d’une commission électorale indépendante (préparer la partie de la commission électorale indépendante qui reviendrait de facto à l’opposition dans une démarche paritaire)

Révision des listes électorales (préparer le recensement des militants des partis de l’opposition en âge de voter)

Introduction des cartes électorales biométriques etc.

Le temps de l’action

Le pouvoir profite entièrement de l’inaction de l’opposition. Nous avons déjà signalé le paradoxe entre la fébrilité du pouvoir et l’inaction (du moins en apparence) de l’opposition. Ailleurs et dans des circonstances similaires, c’est l’opposition qui serait à la manœuvre, multipliant les initiatives bien réfléchies, évitant de tomber dans les pièges inévitablement tendus par le pouvoir. Or, on assiste à une inversion des rôles où le pouvoir agit, obligeant l’opposition à réagir. La seule exception notable étant la création du Frocad ci-dessus mentionné. Depuis sa création, ce front n’a pas encore posé des actes de nature à mettre le pouvoir sous pression politique pacifique et le pousser à la négociation. Meetings en salle, points de presse, déclaration dans les media etc. sont une chose ; l’implication de la masse en est une autre. Car, c’est là l’argument de taille du pouvoir : l’opposition ne représente que l’ombre d’elle-même. Elle parle au nom du peuple, mais de quel peuple ?

Se trouvant dans l’opposition en 1997, le PCT avait, malgré le refus du pouvoir de l’époque de lui en accorder l’autorisation, installé sa propre radio et télévision. L’opposition actuelle est muselée, ne possède aucun moyen d’expression digne de ce nom. A l’époque des medias décentralisés où une radio-télé communautaire peut être installée en quelques semaines, l’opposition peine à se donner les moyens de sa politique. Ni radio et encore moins télé acquises à sa cause. Elle est incapable de réunir les moyens financiers pour acquérir du matériel de base et faire du lobbying international pour que le pouvoir concède à son installation. Elle est réduite à quémander l’accès aux media d’Etat. En attendant ses propres installations, elle aurait pu utiliser plus activement les medias existants : journaux sensibles à l’opposition, radiotélévision des droits de l’homme, les nombreuses radios et télévision de Kinshasa captables à Brazzaville etc. Le PCT dans le même cas de figure n’aurait pas hésité un seul instant à sortir du musèlement et il l’a prouvé en 1997 tant sur le plan communicationnel que militaire.

La non-violence

Il ne faut pas se faire d’illusion quant à la violence potentielle du pouvoir, surtout acculé dans ses derniers retranchements. En 1997 le PCT a opté pour l’épreuve armée en connaissance de cause. La bataille de la communication seule ne pouvant pas lui assurer la victoire, il avait accepté le prétexte militaire qui s’offrait à lui pour améliorer ses chances de l’emporter.

Aujourd’hui, la situation est totalement différente. L’opposition a l’immense majorité de la population acquise à se cause : le refus de changement de la constitution. Son discours doit donc être foncièrement non-violent, sans invective, rancœur etc. Il doit prôner l’unité nationale, promouvoir la paix et la concorde nationales. Le pouvoir est conscient du danger que représentent les foules dans la rue. Il se prépare en conséquence. Il imagine tous les scenarii possibles et impossibles tout en essayant d’y trouver des parades. Il peut même pousser l’opposition à la faute en la laissant organiser une marche pacifique et détourner cette dernière à un moment donné en créant des incidents, débordements à mettre sur le dos de l’opposition. L’opposition doit craindre ces marches tant qu’elle n’est pas convaincue d’en maîtriser tout le déroulement (ce qui est loin d’être le cas). Une descente spontanée dans la rue peut en cacher une autre. Que reste-t-il alors à faire ? La désobéissance civique et le référendum populaire.

La désobéissance civile

Elle est une arme redoutable face à un pouvoir autoritaire. En effet, si le pouvoir peut réprimer une marche pacifique, s’il peut interdire un meeting pacifique, il est impuissant face à une ville morte. Que peut faire un pouvoir face à une population qui refuse de sortir de chez elle ? La sagesse populaire affirme : On peut conduire un cheval à l’abreuvoir, mais non le forcer à boire ».

L’organisation d’une journée ville morte est cependant une arme à double tranchant. Si l’opposition revendique une abstention de 85-90 %, elle doit être capable de paralyser la ville ou le pays. Une ville morte se prépare donc en conséquence. Pour éviter le harcèlement du pouvoir, il est souhaitable de ne pas commencer des journées villes mortes les jours ouvrables. L’idéal serait donc un samedi ou surtout un dimanche. Cela a l’avantage de réduire l’impact économique que le pouvoir peut prendre comme prétexte de menace contre l’opposition. Il n’y a rien de plus redoutable qu’une journée ville morte qui échoue.

Le référendum populaire ou vague jaune.

Dans les années 70-80, la radio nationale avait une émission qui s’intitulait « Zonzila yandi yaou na muyimbu » qui se traduisait par « Dis-le-lui par une chanson ». Les auditeurs envoyaient à l’animateur une lettre dans laquelle ils demandaient à ce dernier de passer un message à une personne chère par le biais d’une chanson qui exprimait leur sentiment. Une banale chanson peut être un message profond. Plus encore, on peut utiliser un langage non verbal. Dans ce cas de figure, une couleur peut devenir un puissant message.

Le drapeau congolais est par hasard un symbole de la circulation routière. Le vert signifie : circulez, rien ne peut vous arriver. Le jaune signifie : attention, un danger menace. Le rouge signifie : stop, le danger est là. Rapporté à la situation du Congo,

Le vert signifie : on veut changer la constitution et gérer le pays comme on l’a fait jusqu’à ce jour (Point de vue du PCT).

Le jaune signifie : On ne change pas la constitution (ce qui implique une alternance) et on donne au président l’occasion de sortir par la grande porte (point de vue d’une grande partie de l’opposition).

Le rouge signifie : on ne change pas la constitution et le président et son entourage doivent répondre des forfaits qu’ils ont commis.

La vague jaune :

L’opposition au changement de la constitution peut donc s’exprimer par le port d’un symbole jaune : un brassard, une casquette, un drapeau, un T-shirt, un pagne etc. Les partisans du pouvoir pourront s’approprier la couleur verte et ses détracteurs, la couleur rouge. Il va sans dire que notre préférence va entièrement vers la couleur jaune dont nous souhaitons inonder le pays. Si le pays tout entier se couvre de jaune, cela sera le plus puissant message pacifique envoyé à ceux qui veulent changer la constitution. Une vague jaune sera un référendum avant l’heure et en plus un référendum absolument gratuit.

Le temps de l’action

Notre pays est à la croisée des chemins. Une fois de plus, le PCT, qui depuis 1969 nous a enfermés dans une logique d’alternances politiques violentes nous engage dans une impasse. Au grand mépris des principes de base de la démocratie, il impose à tout un pays un débat hallucinant et invraisemblable. On aurait ri du ridicule de cette démarche rocambolesque, sauf que cette logique poussée à son terme peut déclencher une guerre civile inutile. Le PCT est en passe de réussir le tour de force de convaincre toute la nation congolaise que son départ du pouvoir signifierait chaos, retour des revanchards, résurgence de la barbarie enfouie en nous et que nous n’hésiterons pas un seul instant à exposer à la face du monde : explosion d’une violence plus grave que celle de 1997-1998, en un mot, guerre civile interminable. Le PCT est train de préparer au vu de toute la nation une nième escroquerie grâce à notre passivité.

Peuple congolais, prends ton destin en main et montre à la face du monde que tu es capable de grandes choses de façon pacifique. Fais tienne la couleur jaune pour dire pacifiquement à tous les fossoyeurs de la liberté et de la démocratie : ça suffit !!! Et si le PCT arrive à nous habiller tous en vert, par l’achat des consciences et l’intimidation, s’il arrive à nous rouler dans la farine de notre couardise et de notre cupidité, alors acceptons pacifiquement notre soumission en épargnant des vies humaines innocentes.

Dirigeants de l’opposition, partisans du maintien de la constitution, prenez vos responsabilités. Donnez l’exemple à l’ensemble du peuple. Mobilisez le ban et l’arrière-ban social. Fini le temps de l’hypocrisie. Fini le temps de ce que Marien Ngouabi appelait les tortues à double-carapace, les pêcheurs en eau trouble, ceux qui clignotent à gauche tout en virant à droite. Choisissez votre camp au grand jour. Le peuple souverain vous sera infiniment reconnaissant.

Dr Pascal Malanda

