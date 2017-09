Pouvoir et Constitution au Congo-Brazzaville: Ça manque de courage ! Par Wilfried KIVOUVOU

Il ne fait plus aucun mystère que Monsieur Sassou Nguesso Denis, Président de la République du Congo est intéressé à briguer un autre mandat, au terme de celui qui court.

Personne ne se pose plus de question, quant à la volonté du pouvoir de Brazzaville de déverrouiller les dispositions constitutionnelles qui limitent le nombre de mandats présidentiels à deux maximum, objet de toutes les tractations politiciennes de ces derniers temps, dont la finalité avouée par le Parti Congolais du Travail (PCT), est la mise à mort programmée de la Constitution du 20 janvier 2002.

Des débats presqu’inutiles aux consultations sans objet explicite ne permettront de déboucher l’horizon d’une élection présidentielle source de toutes les inquiétudes des populations qui redoutent un épilogue violent.

La propagande officielle vous présente, vous, Monsieur Denis Sassou Nguesso comme un Président aimé par son peuple, un bâtisseur infatigable en passe de gagner le pari de l’émergence, fort de ses 32 ans d’expérience et de pratique du pouvoir suprême, aujourd’hui mis au service du Continent à travers certaines médiations, etc…

Pourquoi perdre du temps dans toutes ces gesticulations ?

Dites-le, avec vos arguments, devant le Peuple et la Nation, que vous voulez gardez le pouvoir d’Etat au-delà de l’élection présidentielle de 2016, au lieu de tourner en rond.

Ayez le courage et la perspicacité de faire la démonstration que votre présence à la tête de l’Etat congolais est indispensable, pour mettre fin à toutes les spéculations.

Donnez la preuve de votre bonne foi que votre démarche ne vise qu’à assurer le bien-être des congolais(es) et participent de l’intérêt général.

Et nous Peuple, acteurs politiques, société civile, et autres personnalités, nous vous répondrons de la façon la plus claire et sans équivoque.

Si par contre, le doute persiste dans votre esprit, quand vient le temps de la lucidité, renoncer!

Renoncer, maintenant que c’est encore possible.

Il n’est pas trop tard pour entendre les voix de la raison et de la sagesse.

A cœur ouvert!

Wilfried Kivouvou.

Président de La Conscience Libre (LCL)

Brazzaville, le 25 mai 2015

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter