Likouala SA, puits de pÃ©trole de Papa voleur ! Par RIGOBERT OSSEBI

1ere diffusion , le 28 mai 2015

Les contes de fées, que l’on y croit ou pas, s’adaptent à notre époque contemporaine. Ils s’appellent maintenant des « success stories » (récits de réussites). La plupart concernent des jeunes entrepreneurs, partis de rien, qui parviennent dans des pays développés à construire des empires… Au Congo, par magie ou par sorcellerie, nous en avons également. Ce sont des histoires de calebasses, à défaut de citrouilles, qui se transforment en jets privés, des huttes de pêcheurs qui deviennent des hôtels particuliers à Neuilly, ou en 5 étoiles comme l’Alima Palace. Elles sont devenues monnaie courante, mais curieusement elles ne concernent qu’un petit clan d’une seule et même famille…

La plus spectaculaire d’entre toutes est celle d’un ancien pompiste dans une station service Total qui s’était, disait-on, retrouvé propriétaire (des 2/3) d’un puits de pétrole au large de Pointe Noire. L’histoire se passait en 2003. Les rumeurs insistantes au départ disaient que c’était un frère du président Sassou Nguesso. Puis après, il n’était plus question que « d’actionnaires congolais ». Pour finir, le gisement était qualifié de « marginal » et donc d’une importance moindre et personne n’entendit jamais parler du volume exact de sa production…

Mais comme tout au Congo est bâti sur la fraude et le mensonge, voici la véritable histoire de Likouala SA.

Likouala SA est le nom d’une société de Droit congolais créée le 19 août 2003 avec pour objet d’exploiter le champ pétrolier Likouala. André Bahoumina, un cadre senior de Total SA, s’était chargé de sa formation. Celle-ci était antérieure de quelques semaines* à un accord conclu en septembre 2003, entre la République du Congo et la société pétrolière Total (avec sa filiale Total Exploration & Production Congo) pour mettre un terme à un important contentieux commercial et fiscal entre les deux parties. Total cédait au Congo pour un franc symbolique ses 65% dans le champ de Likouala en sus de 160 millions de dollars. ENI conservait et détient toujours les 35% restants.

Aussitôt après cette cession, les saigneurs de guerre qui avaient conquis le pouvoir par les armes, forts de leur nouvelle Constitution qu’ils s’apprêtaient à violer dans une interminable tournante familiale au lieu de transférer cet actif à la SNPC, la cédèrent à la société nouvellement constituée, à dessein par le cadre senior de Total. Pour couvrir cette acquisition, la société qui ne disposait que de 10 millions de FCFA (environ 20.000 USD) de capital a pu alors obtenir de BNP Paribas un crédit (au taux d’intérêt non spécifié) de 72 millions de dollars ; soit un prêt 3600 fois plus important que le capital social de l’emprunteur. Total E&P Congo figurait dans le contrat de prêt et de nantissement…*

Il est apparu peu après qu’une société Montrow, immatriculée dans le paradis fiscal des Iles Vierges britanniques (BVI), possédait 100% des parts de Likouala SA. Cette société était elle-même la propriété de la NAUTILUS TRUST Company, une Fiduciaire de bienfaisance domiciliée à Jersey, dans les Iles Anglo-normandes ; schéma idéal de dissimulation de l’identité du véritable bénéficiaire.

Likouala, comme nous l’avions déjà évoqué plus haut, était considéré comme un champ marginal (de moindre importance) avec une réserve de 30 millions de barils. Douze années après la cession, on pouvait penser que la production devrait être insignifiante et qu’il n’y aurait pas de quoi fouetter un chat ou même un tigre de papier comme le tyran de l’Alima.

Or, dans un rapport de la Cour des Comptes de la République du Congo, il apparait que le champ de Likouala, alors que le prix du baril se situait à plus de 110 dollars, a produit 6 249 642 barils en 2013. Soit l’équivalent de 650 millions de USD … ! Sur ce montant, les 2/3 sont revenus à Likouala SA (l’autre tiers à ENI) soit 430 millions de USD. Déductions faites des coûts de productions dus à l’opérateur, raisonnablement 200 millions seraient revenus aux actionnaires de Likouala SA.

Alors nous pouvons poser la question : « de 2003 à 2015 combien de bénéfices ont pris le chemin du paradis fiscal de Jersey dans les comptes bancaires de la NAUTILUS TRUST Company ? » Toujours raisonnablement, dans une fourchette située entre 1 et 2 milliards de dollars, une juste estimation serait de 1,5 milliards de dollars soit 750 milliards de FCFA !

« Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ! » jurait Denis Sassou Nguesso…. !

A la fin décembre 2002 dans la Semaine Africaine à Brazzaville – donc bien avant la conclusion de l’accord sur le contentieux fiscal – un de nos plus éminents fiscalistes et spécialistes de la comptabilité pétrolière, sous le pseudonyme d’Henri Oko, publiait un article intitulé « Du bon usage d’une entrée d’argent providentielle ». Il y détaillait point par point, de manière très technique, les éléments du contentieux entre le Congo et les compagnies Totalfinaelf et ENI. Il arrivait à la conclusion que les 3 milliards de dollars réclamés par le Congo étaient justifiés.

Le règlement avec ENI n’a pas été publié ; complètement disparu des écrans de contrôle. Il est vrai que le contentieux avec la compagnie italienne était moindre que celui avec Totalfinaelf. On imagine que les excellentes relations qu’entretenait déjà le dictatueur congolais avec un haut dirigeant d’ENI avait permis d’atteindre un accord discret et « hors la vue du notaire… » !

Total s’en était tiré, pour un montant bien inférieur à 300 millions de dollars, en favorisant l’enrichissement personnel du nouveau véritable propriétaire de Likouala SA qui ne pouvait être que le représentant de l’autorité au Congo, Denis Sassou Nguesso, en lui offrant l’habillage opaque adéquat, le financement auprès de BNP Paribas et la continuité opérationnelle du champ pétrolier.*

En clair, Denis Sassou Nguesso a été placé derrière un « tiroir-caisse » copieusement alimenté, dès le transfert de propriété du champ de Likouala, au travers de Likouala SA. Et nous l’avons vu, l’affaire est juteuse !

Il est parfois nécessaire de se répéter : « Tout à chacun, s’il le souhaite, peut continuer à s’égosiller ou à user sa plume sur la Con-stitution. Il n’en reste pas moins que l’intérêt véritable du débat se situe moins dans le maintien au pouvoir que dans la con-servation de la cagnotte monumentale qui en découle. Chaque jour elle se remplit du précieux liquide noir et visqueux. Denis Sassou Nguesso est devenu un des hommes les plus riches au monde. Il est prêt à tout pour conserver ce statut et ses amis dans les compagnies pétrolières feront tout pour l’y aider aussi ! »

Il faut bien garder à l’esprit que l’estimation de 750 milliards de FCFA ( 1,5 milliard de dollars) n’est qu’une petite partie, immergée ou pas, de l’iceberg de la prédation financière du pouvoir dictatorial congolais. Il est grand temps de sortir de ce cauchemar.

Youlou, paix à son âme, fut chassé pour bien moins que ça !

« Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ! » jurait Denis Sassou Nguesso…. !

RIGOBERT OSSEBI

* Les Juristes parmi nos lecteurs apprécieront !

