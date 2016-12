TOUT NORDISTE NE VEUT PLUS VOIR UN SUDISTE LES COMMANDER ; TOUT SUDISTE NE VEUT PLUS AUSSI VOIR UN NORDISTE LES COMMANDER. Par Poaty Pangou

« Le Président des Etats Unis a bien compris qu’il se passe quelque chose de très grave à Brazzaville ». En effet il se passe ceci :

« TOUT NORDISTE NE VEUT PLUS VOIR UN SUDISTE LES COMMANDER.

TOUT SUDISTE NE VEUT PLUS AUSSI VOIR UN NORISTE LES COMMANDER »

Tel est aujourd’hui le VRAI problème. Le communiqué du 18 Mai 2015 signé de Firmin AYESSA en dit long et ceci dure depuis 1958 (57ans).

Par l’Honorable Robert POATY PANGOU

« Oui le moment pour un DERNIER DIALOGUE FRANC entre le NORD et le SUD est arrivé ».

Notre Juge Ta NKEOUA nous a démontré qu’il fallait trancher pour éviter la répétition des tragédies tant dans les : « Ma kanda », « Ma kwéla »,« Ma hâta ».

Car dans un « Village », quand on constate qu’on ne peut jamais : ni se Respecter, ni s’Ecouter, ni se Comprendre, ni Cesser de se Quereller et de se Donner la mort ; on décide de se Séparer dans le calme pour Eviter de disparaître.

C’est comme çà que notre Juge Ta NKEOUA tranchait dans l’ex-Rue Ampère à Bacongo quand ce genre de situation grave frappait les familles et les couples.

La séparation a toujours été la bonne solution même si elle était très douloureuse pour tous. La séparation a toujours mieux que se donner la mort par le « Ki ndoki »

Le Peuple INCA a disparu à cause de ses richesses et de son intransigeance.

« Plus Jamais, Plus Jamais, Plus Jamais… avait crié Jean Pierre TCHYSTER TCHICAYA en Décembre 1991». 21 Ans après : où en sommes-nous ? Et vers quoi se dirige t-on encore ?

Or déjà depuis le 28 Novembre 1958 à Pointe-Noire avait été constaté l’inexistence de la République et ceci a été confirmé l e 18 Mai 2015 par Denis SASSOU NGUESSO à travers le communiqué signé de Firmin AYESSA.

Tenons une « TABLE RONDE » entre le NORD et le SUD et faisons comme les Ex-Peuples Tchécoslovaques pour mettre un terme définitif à ces « Interminables Embêtements »

L’Etat du SUD CONGO est prêt à tout expliquer. Soyons tous courageux afin que le SANG ne coule plus jamais tant celui de la population du NORD que celui de celle du SUD.

Par ailleurs sachons qu’il existe un Deal au NORD que tout le monde sait désormais. Ce Deal dit ceci : « Le Pouvoir doit rester au NORD (Plateaux, Cuvette, Cuvette-Ouest, Sangha, Likouala) c’est-à-dire entre les AUTEURS du Tragique Coup d’Etat du 05 Juin 1997 ».

NB : A cet effet tous les Leaders politiques de ces 5 régions du NORD qui se sont réunies pour détruire les 5 régions du SUD respectent scrupuleusement cette « Consigne ».

Nous observons que le NORD s’est bien organisé pour mieux contrôler le mouvement de tous les Leaders politiques du SUD. Nous avons d’une part ; Mathias DZON, OKOMBI SALISSA, Clément MIERRASSA qui cherchent à s’entourer d’un groupe de ces Leaders.

D’autre part, c’est Denis SASSOU NGUESSO qui fait tout lui aussi de s’entourer de l’autre groupe de ces Leaders politiques du SUD. C’est le « Jeux » auquel les « VAINQUEURS » se livrent dans le but final de conserver le Pouvoir au NORD.

Alors sans hypocrisie, assoyons-nous et tranchons enfin sur ce problème NORD-SUD au lieu de continuer à vouloir divertir sur le maintient ou la modification d’une Constitution issue de la tragédie du 05 Juin 1997 et cessons de faire semblant d’être Uni.

Denis SASSOU NGUESSO avait été clair et très précis face à ses sages du NORD en Mai 2012 chez lui.

Tout le monde veut commander. Mais tout le monde veut commander qui ?

LA VERITABLE PREOCCUPATION AU NORD DEMEURE : QUI VA SUCCEDER A DENIS SASSOU NGUESSO ET CONTINUER ?

Evitons que le NORD implose car cela se termine toujours au SUD avec les conséquences que nous connaissons tous avec l’assassinat de Marien et le « Tchipoye » d’Owando.

« Oui le moment pour un DIALOGUE SINCERE entre le NORD et le SUD est arrivé ».

Il ne s’agit plus ici d’un simple dialogue des partis politiques qui d’ailleurs n’a jamais servi à quelque chose.

Le NORD n’a jamais voulu être commandé par le SUD. Le SUD a pris la même décision. En réalité, l’« Unité » entre le NORD et le SUD n’a jamais existé.

1956-2015 : 59 ans que le SANG ne cesser de couler.

Pour le SUD, la solution a été trouvée : l’Etat du SUD CONGO avec un Pouvoir Collégial et une Présidence Tournante (chaque année) puis (5 Ministres, 7 Sénateurs, et 15 Députés par Territoire).

« Retenons tous ceci : du NORD au SUD on dit la même chose. Mais du NORD au SUD on ne pense plus sur la même chose ».

LE PEUPLE MAYA A DISPARU AVEC SA CIVILISATION SUITE AUX MASSACRES DONT-IL A ETE VICTIME. MAIS LE PEUPLE JUIF A SU EVITER CETTE DISPARUTION EN CREANT L’ETAT D’ISRAEL

Je vais vous dire ce qui suit : vous Peuple de l’Etat du SUD CONGO.

Après une minutieuse observation, j’avais dès 2009 compris ce que Denis SASSOU NGUESSO et tout le Camp des VAINQUEURS de cette tragique guerre du 05 Juin 1997 étaient en train de préparer contre le Camp des VAINCUS constitué par la population du SUD.

Il s’avère qu’il se passe aujourd’hui ce que très tôt j’ai compris.

Oui, on nous raconte partout que « du NORD au SUD », tout le monde est contre Denis SASSOU NGUESSO.

Oui certainement. Mais ce n’est ni pour les mêmes causes, ni pour les mêmes raisons. C’est là, la différence qu’il faut exprimer sans fausse note. Je vais vous expliquer ce qui se trame dans les deux Camps (VAINQUEURS et VAINCUS)

Premier Camp : Celui des VAINQUEURS : Cuvette, Cuvette-Ouest, Likouala, Plateaux, Sangha.

Dans ce groupe, il s’agit de répondre à la question suivante : « A QUI LE TOUR ? ».

En effet dans ce groupe il s’agit ni plus ni moins du partage du « Butin » de la guerre du 05 Juin 1997 contre Pascal LISSOUBA qui était Président issu du SUD.

Noter que des promesses ont été faites à l’intérieur de ce groupe qui s’est constitué pour semer le malheur dans le SUD.

Ce groupe a eu ce qu’il cherchait et maintenant il se pose à eu tout simplement un problème du partage du « Butin, Gâteau ».

De là, et pour camoufler le problème qui les préoccupe tous, toussent chacun de son côté se sont approchés de ceux qui ont sur vaincus de leur plan de massacre afin de mieux s’affronter en disant aux autres candidats à la succession :

« Attentions, c’est moi qui détient beaucoup des Bakongo hein et si leur demande de se soulever contre toi tu vas tout laisser tomber. Je te préviens les Bakongos sont fâchés… »

Voilà pourquoi vous verrez d’un côté, Mathias DZON et OKOMBI SALISSA, Clément MIERRASSA… cherchent à s’entourer des Bakongos survivants et de l’autre côté, Denis SASSOU NGUESSO qui fait tout lui aussi de s’entourer de l’autre partie des mêmes Bakongo qui ont survécu à cet atroce massacre.

« Les Bakongos sont devenus de la simple marchandise pour les différents sous-groupes des chez les Pour VAINQUEURS ». Chaque sous-groupe du NORD tient à posséder son petit groupe des Sudistes pour montrer que l »Unité » est là voici la preuve. Les Sudistes sont avec moi et ils me suivent. Et quoi encore… ?

Deuxième Camp : Celui d des « VAINCUS : Bouenza, Kouilou, Lekoumou, Niari, Pool»

Dans ce groupe, plus de 95% de la population court vers la Libération, la Liberté afin de retrouver le Progrès économique et Social que cette population avait déjà atteint.

Les rescapés de cette tragédie ne veulent plus continuer à vivre les mêmes choses dues aux mêmes causes.

Tout le SUD est conscient que tant que le Problème du POUVOIR entre le NORD et le SUD n’est pas définitivement résolu, le mort et les humiliations seront toujours à leurs portes.

C’est très précisément pour ces raisons « la mort et l’humiliation » que le du SUD ne veut plus non seulement de Denis SASSOU NGUESSO mais ne veut plus continuer dans cette fausse « Unité » dont nous avons tous eu la confirmation sur son inexistence le 18 Mai 2015 dernier à travers le communiqué signé par Firmin AYESSA.

Mais c’est bien Denis SASSOU NGUESSO qui fait « l’AVEU ». Ce qui vient confirmer ses propres propos qu’il avait tenu en Mai 2012 face aux sages du NORD dans le NORD.

En définitif : du NORD au SUD on dit la même chose. Mais du NORD au SUD on ne pense plus sur la même chose.

« DENIS SASSOU NGUESSO N’A JAMAIS ETE UN PROBLEME POUR LE NORD.

LE PROBLEME POUR LE NORD EST : QUI VA LUI SUCCEDER POUR CONTINUER ? »

« Pour le SUD, la solution est : l’Etat du SUD CONGO avec un Pouvoir Collégial et une Présidence Tournante (chaque année) puis (5 Ministres, 7 Sénateurs, et 15 Députés par Territoire) ».

Le NORD n’a jamais voulu être commandé par le SUD. Le SUD a pris la même décision. Car en réalité, l’« Unité » entre le NORD et le SUD n’a jamais existé : c’est la leçon à retenir.

« Plus Jamais, Plus Jamais, Plus Jamais… avait crié Jean Pierre TCHYSTER TCHICAYA en Décembre 1991». 21 Ans après : où en sommes-nous ? Et vers où se dirige t-on encore ?

« Chez Ta NKEOUA à Bacongo, les séparations se passaient dans le calme et la sévérité »

Oui, une « TABLE RONDE » entre le NORD et le SUD s’impose maintenant. Faisons-là afin que le SUD s’occupe de sa population et que le NORD aussi s’occupe de la sienne.

Il faut mettre un terme définitif à ce désir de vouloir tuer, humilier les gens qui ne sont ni tes enfants ni les membres de ta familles encore moins de ton village.

Oui, que Denis SASSOU NGUESSO se souvienne que nous ne sommes ni de sa famille, ni de son village. Et que le Peuple du SUD n’est pas le Peuple du NORD qu’il a décidé de protéger.

Au SUD, quand il y a un malade qu’il faut soigner et qu’il y a un mort qu’il faut enterrer, seule la famille est présente. Alors comment quelqu’un peut-il s’arroger de disposer du droit de la vie et de la mort sur des gens dont n’a aucun lien ?

Le Colon en fabriquant ce pays n’a pas dit que désormais les gens du NORD peuvent aller tuer, massacrer et humilier ceux du SUD puis vis et versa. NON, NON.

Comme : « TOUT NORDISTE NE VEUT PLUS VOIR UN SUDISTE LES COMMANDER » et que

« TOUT SUDISTE NE VEUT PLUS AUSSI VOIR UN NORISTE LES COMMANDER », alors assoyons très rapidement et séparons-nous dans le calme et sans SANG pour ne plus jamais avoir à entendre ce que Denis SASSOU NGUESSO est allé dire à Kinkala.

Notre Juge Ta NKEOUA nous a montré qu’il fallait trancher pour éviter la répétition des tragédies tant dans les « Ma kanda » que dans les « Ma kwéla ».

Fait à Paris le 30 Juin 2015

Honorable Robert POATY PANGOU