L’ARMEE CONGOLAISE DOIT METTRE LE DICTATEUR SASSOU-NGUESSO HORS D’ETAT DE NUIRE. Par Mingwa Biango

(1ere diffusion le 24 juillet 2015): cet article est plus que jamais d’actualité avec l’annonce du référendum anticonstitutionnel le 25 octobre 2015

L’heure n’est plus à faire le bilan de M. Denis Sassou-Nguesso. Tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora, vivent au quotidien les conséquences néfastes de son APARTHEID-ETHNIQUE et de sa gouvernance clanique, qu’il nous impose depuis déjà 36 longues années, sans aucun véritable mandat du peuple souverain.

« Nous sommes tous les esclaves du tyran Denis Sassou-Nguesso »

Aucun mot n’est aussi fort pour résumer aujourd’hui la condition humaine des Congolais que le mot ESCLAVE. Oui, mes chers compatriotes, M. Denis Sassou-Nguesso a réussi à nous réduire en esclavage. Mais, si nous n’y prenons garde et ne nous mobilisons pas pour faire barrage au coup d’état constitutionnel que nous prépare M. Denis Sassou-Nguesso, notre condition d’esclave se perpétuera à jamais, pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Du 13 au 17 juillet 2015 s’est tenue à Sibiti, une réunion du Parti Congolais du Travail (PCT) de M. Denis Sassou-Nguesso et de ses vassaux, qui a été présentée abusivement par le pouvoir de Brazzaville comme « un dialogue national sans exclusive » des forces vives de la nation. La principale résolution du conclave des affidées de M. Denis Sassou-Nguesso, en appelle au changement pur et simple de la Constitution du 20 janvier 2002, que notre bourreau, nous avait imposée avec les baïonnettes. Ceci, pour lui permettre de briguer un 3ème mandat, qui l’assurera une présidence à vie, faisant de ce fait de notre pays une monarchie.

« Le dictateur Sassou-Nguesso en multirécidiviste des coups d’état constitutionnel »

La stratégie du putsch constitutionnel choisie par M. Denis Sassou-Nguesso et ses partisans, est tout simplement une fuite en avant et une voie sans issue. Elle ne nous intimide nullement, et que ces fauteurs de troubles endiablés se rassurent, ils trouveront le Peuple congolais debout comme un seul homme sur leur chemin.

Pour ceux qui l’on oublié, et ne connaissent pas l’histoire de notre pays, M. Denis Sassou-Nguesso est un multirécidiviste en matière de putsch constitutionnel. Il fut l’instigateur de l’abrogation de plusieurs Constitutions jadis en vigueur dans notre pays, par différents actes fondamentaux promulgués, suite aux évènements tragiques et politiques, dont il fut la cheville ouvrière :

– Acte fondamental du 5 avril 1977, après la mort de Marien Ngouabi, totalement injustifié

– Acte fondamental du 7 février 1979, suite au renversement de Yhombi par Sassou le 5 février 1979

– Acte fondamental du 30 mars 1979 encore sous le règne de M. Denis Sassou-Nguesso lui-même

– Constitution du 8 juillet 1979, qui est la propre Constitution de M. Denis Sassou-Nguesso

– Modification de la dernière le 23 août 1984, donnant plus de pouvoirs au Président de la République

– Acte fondamental du 24 octobre 1997 qui abrogea la Constitution du 15 octobre 1992, consécutif à son retour au pouvoir, suite à la guerre civile

– Constitution du 20 janvier 2002, la plus rétrograde de l’histoire constitutionnelle et politique du pays

Rappelons que cette mascarade a été précédée d’une campagne de terreur et d’intimidation des Congolais, dont l’apogée fut le discours du 27 juin 2015 à Kinkala de M. Denis Sassou-Nguesso, dans lequel, il promettait le goût du sang aux Congolais.

L’objectif de cette basse manœuvre machiavélique est celle de l’affrontement entre les tenants du « NON au changement de la Constitution », avec les milices armées et mercenaires du pouvoir dictatorial de Brazzaville, avec pour seul but de déclencher des troubles et fabriquer de toute pièce une rébellion armée comme ce le fut dans la région du pool entre 2002 et 2005 , aux fins d’instaurer l’état de guerre dans le pays qui justifiera le prolongement du mandat présidentiel de M. Denis Sassou-Nguesso . L’article 131 de la Constitution de 2002, le stipule clairement !

Gardons-nous donc, de tomber dans le piège de M. Denis Sassou-Nguesso, en privilégiant la contestation non-violente !

Les choix que nous devons faire aujourd’hui sont les suivants :

1. Acceptons-nous de demeurer les esclaves de M. Denis Sassou-Nguesso ? 2. Faisons-nous le choix de briser les chaines de notre servitude ?

Pour ma part, comme la majorité des Congolais, j’ai fait le choix de lutter contre la tyrannie de M. Denis Sassou-Nguesso, et je milite pour la restauration de la démocratie dans notre pays, depuis le retour au pouvoir par les armes de M. Denis Sassou-Nguesso en octobre 1997.

Le chemin de notre liberté est proche, et sera difficile. Il nous exige RIGUEUR, SACRIFICE et UNION SACREE, de toutes les filles et fils du pays, pour combattre l’usurpation du pouvoir et l’accaparement de nos richesses nationales, au seul profit d’un petit clan familial, au détriment du Peuple Congolais.

Nous nous réjouissons donc de voir aujourd’hui que d’anciens compagnons de M. Denis Sassou-Nguesso, ainsi que d’autres faisant encore partie de sa famille politique, nous rejoignent pour dire NON à la modification de la Constitution. Mais, rappelons qu’au-delà de cet objectif commun, nous n’avons pas tous les mêmes motivations politiques.

« La transition politique et démocratique comme seule solution pour le pays »

En effet, pendant que nous prônons UNE TRANSITION POLITIQUE, sans M. Denis Sassou-Nguesso et au plus tard à la fin de son mandat présidentiel, afin de faire la radioscopie du pays et le remettre sur de bons rails avant toute élection démocratique, les compagnons de M. Denis Sassou-Nguesso hostiles à toute modification constitutionnelle, sont pratiquement déjà tous, candidats à l’élection présidentielle de 2016. Est-ce pour bénéficier de la machine à tricher mise en place par le PCT ?

Pourtant, ces présidentiables savent que les conditions d’un scrutin libre et transparent ne sont pas remplies. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, toute contestation des résultats d’un tel scrutin, débouchera inéluctablement sur des affrontements fratricides entre les différentes factions politiques qui sont dans notre pays à caractère régional.

Nous attirons leur attention, pour que dans cette période d’incertitudes qui se profile à l’horizon dans notre pays, que l’ambition des égos ne l’emporte pas sur la paix et la quiétude du peuple déjà meurtri. Soyons donc vigilants !

« L’opposition ne doit pas devenir un rassemblement de voleurs et d’assassins »

En revanche, en ce qui concerne l’opposition véritable, pas celle qui dit NON au changement de la Constitution, juste pour faire monter les enchères de la corruption, mais celle qui aspire au changement systémique du régime actuel, que la recherche à tout prix du consensus sur le respect de la Constitution en vigueur, ne doit pas l’emmener à la compromission dans un rassemblement de « voleurs et d’assassins ». Qu’elle n’oublie pas, que celui qui paye commande, au risque que le leadership de la contestation lui échappe…et que par la même occasion, elle se discrédite aux yeux des nombreuses victimes de la dictature !

La RESISTANCE CONGOLAISE doit construire sa crédibilité politique pour une alternance démocratique avec le Peuple, ce qui est encore loin d’être gagnée. Elle doit séparer le bon grain de l’ivraie !

Pour se maintenir au pouvoir au-delà de son ultime mandat présidentiel qui se termine le 12 aout 2016, M. Denis Sassou-Nguesso vient de faire le choix à travers ses partisans à Sibiti, de piétiner la loi fondamentale.

En dépit du bon sens, et des appels à la raison des présidents François Hollande et Barack Obama, le président autoproclamé Denis Sassou-Nguesso a décidé une fois de plus, de ne pas respecter son serment, en privilégiant la stratégie du chaos, qui inéluctablement embrasera notre pays avec son cortège de larmes et du sang.

« Oui, seule l’Armée, peut mettre M. Denis Sassou-Nguesso HORS D’ETAT DE NUIRE ».

Que de morts inutiles et innocents depuis l’indépendance de notre pays, combien de morts faut-il encore pour que nous prenions conscience que la renaissance de notre pays passe par le départ de M. Denis Sassou-Nguesso, qui n’écoute que le langage de la force.

Tous les congolais, où qu’ils se trouvent, doivent se battre pour libérer le Congo, y compris les forces armées, car, nous savons, qu’en dehors de sa garde prétorienne, les soldats de notre armée, quel que soit leur grade, sont continuellement humiliés comme le reste de la population.

Ainsi, aujourd’hui, la seule question qui vaille pour les patriotes congolais est de savoir, comment empêcher la planification des milliers de morts au Congo-Brazzaville, par la seule volonté de M.Denis Sassou-Nguesso ?

Ne nous dérobons pas devant nos responsabilités, M.Denis Sassou-Nguesso ne nous laisse pas le choix.

Pour notre part, nous pensons que SEULE L’ARMEE CONGOLAISE PEUT METTRE EN DEFAUT LE BAIN DE SANG ANNONCE dans notre pays. Oui, seule l’Armée, peut mettre M. Denis Sassou-Nguesso HORS D’ETAT DE NUIRE.

Nous lançons donc un APPEL SOLENNEL à nos forces armées pour qu’elles prennent leurs RESPONSABILITES, TOUTES LEURS RESPONSABILITES, et le PEUPLE suivra.

« Le président et le 1 er ministre de la transition seront respectivement issus de la société civile et de l’Armée »

Ensuite, une fois que nos forces armées auront pris leurs responsabilités, pourra s’organiser autour d’elles, toutes les forces vives du pays, dans l’esprit du Burkina Faso, avec comme 1er ministre de la transition, un soldat que le Haut commandement de l’Armée désignera.

Le Président intérimaire serait issu des forces vives de la nation ou de la société civile.



A défaut, la déliquescence de notre pays sera irréversible et finira par convaincre les plus sceptiques, que le vivre ensemble entre les différentes communautés congolaises est impossible.

C’est à cette condition et à cette condition seulement que nous construirons une Nouvelle République, une Nouvelle Nation.

Une fois les institutions démocratiques installées, les forces armées auront remplies leur mission, et pourront rentrer dans les casernes, comme dans tout pays démocratique.

Que vive le Congo-Brazzaville, tous ensemble , nous vaincrons la dictature.

L’ARMEE CONGOLAISE DOIT METTRE LE DICTATEUR SASSOU-NGUESSO HORS D’ETAT DE NUIR E . (PDF)

Mingwa BIANGO

minguabiango@gmail.com

