PRESIDENTIELLERIE 2016 : LE GÉNÉRAL MOKOKO ET MÊME LE PAPE FRANÇOIS PERDRONT FACE AU DICTATEUR SASSOU-NGUESSO (Rappel aux accompagnateurs et complices de Sassou pour les élections présidentielles 2021) .

1ere diffusion , le 09 février 2016

Rendue officielle le 8 février 2016, la candidature à la Présidentielle du 20 mars 2016 du général Jean-Marie-Michel MOKOKO (J3M) a eu pour mérite de donner un intérêt à cette mascarade électorale et a suscité l’enthousiasme et l’espoir d’une partie des Congolais. Il est vrai que cet officier Saint-Cyrien de 69 ans, originaire de la cuvette comme le dictateur Denis SASSOU-NGUESSO, n’est pas n’importe qui dans le paysage politico-militaire du Congo-Brazzaville, sans offenser les nombreuses candidatures déclarées, toutes folkloriques, à caractère tribal les unes des autres et qui n’emballent que les ânes bâtés !

Depuis le retour au pouvoir de Denis SASSOU-NGUESSO par les armes en octobre 1997, soit dix-neuf longues années de dictature, aucune personnalité réellement d’opposition au régime n’a émergé du lot, telle peut-être l’interprétation de la ferveur médiatique autour de la candidature du général à la retraite J3M qui était encore jusqu’au 3 février 2016, le conseiller spécial du dictateur de Brazzaville. Il déclare dans sa lettre de démission, ci-dessous, avoir été loyal et travaillé en toute confiance avec le bourreau des Congolais, comme si on pouvait dissocier le calvaire et la misère que ce dernier impose aux Congolais d’avec sa gestion des questions de paix et sécurité en Afrique, qui ont toutes d’ailleurs été des fiascos diplomatiques. Les Congolais apprécieront !

Mais le général J3M qui arrive ce 09 février 2016 à Brazzaville n’est pas en terrain conquis et sera rapidement confronté à la réalité politique.

Sa première mission sera de trouver avec les autres candidats une stratégie pour contraindre le pouvoir de Brazzaville d’accepter la refonte du fichier électoral et obtenir une commission électorale indépendante que le FROCAD et l’IDC n’ont pu obtenir. Tel sera le 1er challenge de J3M. Point besoin de dire que le pouvoir de Brazzaville ne l’acceptera pas car synonyme de la fin du régime de Denis SASSOU-NGUESSO. Donc, si chaque camp va jusqu’au bout de sa logique, l’affrontement est inévitable…J3M a-t-il les moyens de faire courber l’échine à Denis SASSOU-NGUESSO ou compte-t-il sur l’armée mexicaine de l’IDC-FROCAD ?

Ensuite, bien que candidat indépendant, J3M aura du mal à mobiliser dans les fiefs électoraux des leaders de l’IDC-FROCAD qui pourraient voir d’un mauvais œil l’arrivée de ce challenger dont les réseaux à l’international ne font aucun doute; avec à son crédit en tant que chef d’état-major de l’Armée congolaise d’avoir gardé la neutralité de celle-ci pendant la période cruciale pré-démocratique jusqu’à la Conférence Nationale Souveraine au début des années quatre-vingt-dix, au grand dam du dictateur actuel qui était déjà président à cette époque. Mais pour être tout à fait complet sur ce parcours brillant de J3M et pour ne pas sombrer dans la propagande de la pensée unique à laquelle nous assistons aujourd’hui, un bémol néanmoins : le fiasco de son coup d’état contre le gouvernement de transition d’André MILONGO (1991-1992), qui appartient à l’histoire.

L’adhésion massive des populations à la candidature de J3M dans les fiefs électoraux principalement du Sud du pays ne pourra se faire que par procuration, c’est-à-dire par le biais desdits leaders de ces contrées, car les autres candidats Kolelas, Tsaty-Mabiala, Okombi, Mierassa… ont aussi le droit de se présenter à la présidentielle. Au général MOKOKO de les convaincre du bien-fondé de cette démarche de désistement en sa faveur. Faut-il encore qu’il prouve sa capacité de mobilisation dans la partie Nord du pays, dans laquelle Denis SASSOU-NGUESSO à ses plus grands soutiens. Faute de quoi, cette candidature de Jean-Marie-Michel MOKOKO ne sera qu’une désillusion électorale et aura donné de la crédibilité à une forfaiture démocratique.

Notre rédaction est très sceptique quant à la participation des personnalités politiques à cette mascarade électorale. Le pouvoir de Brazzaville ne partira jamais par les urnes, mais seulement par la force. Le dictateur Denis SASSOU-NGUESSO gagnerait même une élection face au Pape François avec un électorat catholique dans la cathédrale Saint-Anne de Brazzaville.

Ce que les Congolais attendent d’un général dans le contexte actuel n’est pas de participer à une mascarade électorale, mais de renverser par la force des armes le pouvoir mortifère de Brazzaville. Et si tel était le cas, vous auriez droit mon général à la reconnaissance éternelle du Peuple congolais !

La rédaction

Diffusé le 09 février 2016, par www.congo-liberty.com