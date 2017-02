Décès de Noé NGOUAMA, survenu le samedi 6 février 2016 à VILLEPINTE (France).

AVIS DE DECES

Son épouse, Veuve NGOUAMA, née Madeleine BILONGO

Ses enfants, Patrice, Flore, Clément, Amélie, Félicia, Eloi, Léa, Francine Exil, Vivianne, Serge, Florence et Odrick, ainsi que tous les membres de sa famille,ont le regret d’annoncer aux amis et connaissances le décès de leur époux, père, frère et grand-père, Noé NGOUAMA, survenu le samedi 6 février 2016 à 00h 25 dans sa 80ème année à l’hôpital intercommunal Robert Ballanger de VILLEPINTE (93).

Ancien élève du Collège Technique de Brazzaville, Noé NGOUAMA y sortira avec un diplôme de Technicien en Maçonnerie. Il y poursuivra par ailleurs une formation d’instituteur des écoles.

Fervent patriote, passionné de politique et de militantisme, il adhère au Mouvement National de la Révolution (MNR) en 1963. Il y connait une ascension fulgurante pour avoir été porté rapidement à la Présidence de la Jeunesse du parti dans le département de la Lekoumou, la même année. En 1965 il fait son entrée au Bureau politique du MNR.

En 1966 il est nommé Commissaire du Gouvernement dans le département des Plateaux, à Djambala. Il assume cette fonction jusqu’au 31 juillet 1968.

Apres la chute du Président Massambat-Debat, il est nommé au poste d’intendant-économe du Collège Technique et professionnel de Mantsimou à Brazzaville.

Proche du capitaine Augustin POIGNET il est contraint de quitter précipitamment le pays, et rejoindre la France, en raison de graves risques de persécutions encourues, après l’échec du coup d’Etat du 23 mars 1970.

Après deux décennies d’exil, il regagne le Congo à la faveur de l’ouverture au processus démocratique. Il participe à la Conférence Nationale Souveraine aux côtés de Bernard KOLELAS, il est nommé en 1991 Préfet du département de la Lékoumou sous le Gouvernement de la transition du Premier Ministre André MILONGO, fonction qu’il assume jusqu’en 1992.

Ce samedi 6 février 2016 il a accepté avec dignité et courage l’appel ultime des étoiles. Son sourire nous manquera.

Une veillée mortuaire sera organisée en sa mémoire ce samedi 13 février 2016 de 18h à l’aube à TREMBLAY EN FRANCE (93290), sis 20 rue Charles Cros, prendre le bus T Bus à la RER Vert Galant, direction Vieux Pays ou Roissy, descendre à l’arrêt Léonard de Vinci.

Vous êtes invités à y participer par la présence, la prière ou la pensée.

Noé NGOUAMA, affectueusement appelé « Papa Noé », sera inhumé le samedi 20 février 2016 au cimetière familial de BANGAMBA, au village INDO, à 5 kilomètres de SIBITI, où il naquit en 1936. Après l’ultime pelleté de terre il y rejoindra dans la Paix du Christ sa mère Hélène BOUANGA et son père NGOMA IMBOUALA, qui y reposent.

Pour tous renseignements, veuillez appeler les numéros suivants :

06 68 65 80 98 – 09 50 20 32 35

La famille NGOUAMA