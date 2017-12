Les habitants du village de Sassou-NGuesso ont droit à la santé, mais pas les autres Congolais !

Ce mercredi 29 juin dernier, Jacqueline Lydia Mikolo, chargée de la santé et de la population dans le gouvernement illégal de Sassou, était présente à l’aéroport international d’Ollombo pour accueillir les 63 médecins cubains, passagers du vol charter spécial de la compagnie ECair en quasi-faillite, entre La Havane (Cuba) et Ollombo (aéroport international personnel de Sassou Nguesso).

Dernière provocation d’un président non-élu qui se défend d’être tribaliste mais qui réserve le meilleur de la République à son ancien village de pêcheurs, Oyo ; petit trou perdu de la Cuvette dont l’avenir, tout tracé, sera de ressembler à Gbadolite, village natal du Maréchal Mobutu.

Les personnels des Hôpitaux de Brazzaville et de Pointe Noire cumulent 4 mois de retard de salaires. Avec les patients de tout un Congo maltraité par les Nguesso, ils sont humiliés par ce favoritisme mal placé. Les Congolais, des autres régions que la Cuvette, comptent-ils si peu pour que le tyran leur inflige pareil mépris ?

En vérité, les Nguesso sont vomis tout autant à Oyo qu’ils le sont dans le reste du pays. Un fonctionnement acceptable de l’Hôpital d’Oyo sera une ultime tentative de combler le fossé qui s’est creusé entre leur petit clan et la population environnante plutôt favorable aux Ibovi, brimés, authentiques Mbochis d’Oyo.

Alors que le pays est cruellement enfoncé dans une crise multiforme, cette improvisation de dernière minute est absolument mal placée et causera bien plus de plaies qu’elle ne pourra jamais en soigner. Sassou et ses mioches n’aurait jamais dû gérer, et encore, autre chose qu’une épicerie familiale.

Nous avons toujours pensé que ce préfet a été placé à la tête du Congo, il y a une quarantaine d’années par la France. Il est grand temps que cette dernière le rappelle tant ses provocations ne sont plus supportables…

La Rédaction

Diffusé le 02 juin 2016, par www.congo-liberty.com

Congo : ECAir transporte 63 médecins cubains de la Havane à Ollombo

(ECAir) – ECAir, Equatorial Congo Airlines, (www.flyecair.com), la compagnie aérienne nationale de la République du Congo, a assuré un vol charter entre la Havane (Cuba) et Ollombo (République du Congo).

Mercredi 29 juin, 63 médecins cubains sont arrivés en République du Congo, à bord du Mont Nabemba, le Boeing 767 de la compagnie aérienne nationale du Congo. Il s’agit du premier vol charter entre Cuba et la République du Congo, opéré par un avion d’ECAir, mais la compagnie a déjà organisé des vols charters commerciaux. Lire la suite de l’article…

Source : Ecofin

