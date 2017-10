LETTRE OUVERTE A PAULIN MAKAYA

Très cher Paulin,

Cela fait deux ans jour pour jour depuis que tu as décidé de quitter le confort de vie dont tu jouissais au Royaume Uni, pour rentrer au bercail et mener sur le terrain le combat de la libération de notre peuple et notre pays de la dictature, la tyrannie et l’oppression. Cette décision était prise en connaissance de cause, au regard des risques encourus. Le Congo-Brazzaville étant devenu l’une des dictatures les plus féroces au monde: broyeuse de vies et de destins. Mais ce qui est appréciable dans cette démarche c’est le fait d’avoir fait ostentation d’un esprit intrépide propre aux grands hommes d’action qui descendent vaillamment dans l’arène affronter le fauve. Le moins que l’on puisse dire c’est que ceci témoigne d’un rare courage, sinon de l’héroïsme. Comme quoi dans la vie politique, il importe d’incarner le courage de ses convictions!

Il convient de signaler qu’après la naissance de Uni Pour le Congo (UPC) à Paris, le 18 juin 2011, nous avions fédéré nos intelligences et entretenu une étroite collaboration. Le fruit du travail collégial abattu pendant de longues années est telle qu’ensemble nous avions conçu l’idéologie et le programme de notre parti, ensemble nous avions concocté et ficelé un projet de société dans la perspective d’une participation à l’élection présidentielle. Après ton départ d’Angleterre, en ce qui me concerne, le travail politique a été poursuivi dans le sens de l’érection d’une structure UPC au Royaume Uni et de la formation idéologique des membres.

D’emblée, il sied de rappeler qu’un leader politique digne de ce nom est non seulement un homme de conviction, d’idées et de vision positive et audacieuse, mais il doit incarner l’intégrité, la probité, le patriotisme et l’amour inconditionnel de la patrie. A l’évidence, l’engagement politique consiste à s’investir d’un sacerdoce pour le bien-être et le bonheur du plus grand nombre et non le contraire. Pour ce faire, en toute circonstance de temps et de lieu, il est impérieux d’avoir le sens du devoir, de prôner la responsabilité et l’exemplarité. On peut affirmer sans coup férir que tu ne sembles pas avoir failli à ce postulat, encore moins d’y avoir dérogé.

C’est ici l’occasion de porter à ta connaissance le fait que les membres de la structure UPC au Royaume Uni avaient été ébranlés et choqués par ton arrestation arbitraire, en date du 23 novembre dernier. Une arrestation dont la véritable motivation demeure, sans conteste, politique. En outre, nous étions d’autant plus préoccupés de la gravité des chefs d’inculpation retenus contre toi. Et sachant que tu es à la fois un citoyen congolais et un sujet de sa majesté la reine d’Angleterre, que nous avions initié des actions à l’endroit des autorités britanniques : le premier ministre ainsi que le parlement. Nous avions également saisi des organismes internationaux des droits de l’homme dont Amnesty international. Il ressort de ces actions que le gouvernement congolais avait été contacté et reçu des consignes particulières en vue du respect de tes droits fondamentaux relatifs à la détention, quand ce n’était une demande de libération immédiate et sans condition.

La pression subie par les autorités congolaises était telle que le juge devait en conséquence s’assurer de ta véritable nationalité en vue de ton maintien ou pas en détention. Mais en homme de conviction et malgré la perspective d’une lourde condamnation des suites d’un procès stalinien, comme le pouvoir en a l’habitude, tu n’as jamais cherché à nier ton identité profonde et initiale, à savoir ta nationalité congolaise. Nous avons apprécié le fait que tu sois resté droit dans tes bottes et de n’avoir pas courbé l’échine devant nos adversaires politiques; lesquels, hélas, ne voient en nous que des ennemis, au point de nous soumettre à moult infortunes injustes dont des humiliations, des persécutions quand ce n’est la mort.

L’histoire retiendra que, par ton courage et ta témérité exemplaires, tu étais le seul leader de l’opposition à avoir initié une marche pacifique, le 20 octobre 2015, pour protester contre un référendum fort contesté et impopulaire, imposé par Sassou Nguesso, l’effroyable tyran sanguinaire et putchiste multi-récidiviste. Ceci t’a valu des représailles de la part du pouvoir, à savoir: une tentative d’assassinat, le saccage de ta résidence et ton arrestation. Bien évidemment, Tous les chefs d’accusations initiaux à caractère spéciaux notamment : “La complicité d’incendie volontaire, la détention illégale d’armes et de munitions de guerre.” ont été purement écartés par le juge. En dernier ressort n’est retenu contre toi qu’un chef d’inculpation tout aussi farfelu et fantaisiste de : “Incitation aux troubles à l’ordre public.” Or, tout le monde sait qu’il n’y avait rien d’illégal dans cette marche, au cours de laquelle il n’était déploré aucun incident. A ce s’ajoute un fait non moins important : aucun arrêté préfectoral n’interdisait la dite marche.

En outre, nous savons pertinemment que face au fléau endémique d’achat de conscience, tu n’as jamais osé baisser le froc. C’est ainsi que te croyant moralement et psychologiquement affaibli par l’épreuve de l’incarcération, le pouvoir corrompu et corrupteur est revenu à la charge, mais de manière effrontée, tu as toujours décliné l’offre, au point de confondre les instigateurs de cette ignoble tentative de corruption. En effet, ta constante résistance aux sirènes des espèces sonnantes et trébuchantes (les fameux nguiri) n’est plus à prouver. Cette remarquable attitude relève indéniablement de la grandeur d’âme qui veut que même confronté à d’atroces souffrances, on ne se résigne pas à vendre son âme au diable. En effet, quoi qu’il arrive dans la vie, il faut savoir raison garder!

On se souviendra également que ta détention arbitraire aura eu pour conséquence la non présentation de la candidature du leader de l’UPC, que tu es, à la dernière élection présidentielle. Le pouvoir aura ainsi empêché un sérieux concurrent qui présentait d’indéniables atouts aux yeux du peuple. C’est ainsi qu’il convient cependant de signaler qu’au regard de ton intégrité, ta probité ainsi que du projet de société intitulé : un Congo uni et un Congo pour tous. Lequel projet est articulé sur la réforme du système éducatif, l’impératif d’assainissement de la sphère politique des antivaleurs, la justice sociale comme priorité des priorités et le développement économique intégral et durable, que l’UPC entendait proposer, il y’avait des fortes chances que ta candidature retienne l’attention d’une forte majorité de nos compatriotes.

Nous ne saurons cependant oublier que tu es embastillé dans les geôles d’un régime dictatorial, tyrannique, oppressif et répressif pour un idéal juste, noble et légitime: celui concourant à la libération de notre peuple et notre pays pris en otage par un clan mafieux et criminogène au pouvoir. Le moins que l’on puisse dire c’est que tu es l’un des rares leaders politiques ayant en aversion un régime qui n’a de cesse de martyriser le peuple; lequel est littéralement paupérisé et privé de la jouissance des richesses du pays, notamment la rente pétrolière. Tu es l’un de ceux qui incarnent le sang neuf qui manque cruellement au Congo, en vue de la rupture et d’impulser une autre façon de faire la politique. Tu es également l’un des rares leaders ayant pris fait et cause au sort moins enviable fait à notre peuple. En cela tu t’es montré non seulement sensible à ses souffrances, mais tu lui as prouvé ton attachement et ta proximité. Tu es enfin l’un des rares leaders qui a le courage de ses convictions et qui combat obstinément le bon combat de liberté, notamment celle de la libération de notre peuple. Manifestement, tu as assez prouvé de l’amour, l’esprit de sacrifice envers la patrie et de la loyauté envers le peuple. Mais, le moment venu, le souverain primaire, qui a une mémoire infaillible, se souviendra de toi et te le revaudra.

En somme, nous ne saurions perdre de vue que ton incarcération est fondamentalement politique et le but visé consiste non seulement à te discréditer aux yeux de l’opinion, mais surtout à compromettre ton destin et ta carrière politiques. Tout ceci est symptomatique du jeu indécent de l’intrigue politique portant gravement atteinte aux droits et libertés du citoyen ainsi qu’à la démocratie. Mais, il convient de le souligner, qu’en contrepartie, le fait passer par la case prison a la vertu de sublimer l’homme politique; surtout quand celui-ci est victime de l’arbitraire sinon d’une injuste et ignoble machination.

Nous te prions donc de garder bon courage et surtout de maintenir vivace ta capacité de résilience face à l’injuste épreuve à laquelle tu es confronté. Quoi qu’il arrive tiens bon jusqu’à l’aboutissement de ton cher idéal : l’espérance de liberté de tout un peuple!

Puisse Nzambi a Mpungu Tulendo, Dieu de nos ancêtres, te bénir abondamment!

La patrie ou la mort, nous vaincrons!

René MAVOUNGOU PAMBOU

Combattant de la liberté et leader d’opinion

Unis Pour le Congo

********************************************************************************

Share this: Imprimer

Facebook

Twitter