Et si le complexe d’infériorité de Sassou Nguesso est celui de toute une génération…Par Mingwa mia Biango

Le 3 octobre 2006 est le jour de la honte, non seulement pour les congolaises et les congolais, mais pour toutes les personnes qui militent pour les droits des citoyens, de l’émancipation et la dignité de l’homme noir .

En effet, cette date n’est autre que celle de l’inauguration à Brazzaville du temple de la honte et de la mort : le Mausolée Pierre Savorgnan de Brazza qui consacre et glorifie l’explorateur et conquistador français d’origine Italienne, pionnier de la colonisation qui falsifia son accord commercial avec le roi des Tékés dit Makoko « Iloy 1er » en un accord de cession de ses territoires assujettissant de facto les sujets de sa majesté.

Il est indéniable que l’inculture du promoteur et financier de ce projet qu’est Sassou Nguesso ne lui aurait jamais permis de comprendre la portée négative de cette entreprise sinistre, symbole de l’asservissement du nègre, piétinant la mémoire de nos ancêtres déportés pendant la traite négriere et tous ceux écrasés par le joug de la colonisation. Ce mausolée est à lui seul l’expression de l’apologie de l’esclavagisme dont le Congo et l’Afrique payent encore de nos jours un lourd tribut .

Le niveau intellectuel de Sassou Nguesso explique t-il à lui tout seul sa fascination pour l’homme blanc ? Cette adoration est-elle ancrée dans l’inconscient des congolais ? Sassou Nguesso est-il le seul a souffrir de ce qui s’apparente au syndrome de Stockholm ? Ces méthodes qui cultivent inconsciemment le complexe d’infériorité de l’homme noir envers l’homme blanc sont-elles préjudiciables à terme et à long terme pour le développement de l’Afrique en général et du Congo en particulier ?

La suppression des symboles et emblèmes de l’ancien ordre pendant la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1991 comme la République Populaire du Congo , l’hymne des 3 glorieuses et bien d’autres qui consacrèrent le socialisme comme l’idéologie de l’Etat se révéla contraire à la république nouvelle qu’on voulut impartiale, neutre et laïque.

La République du Congo et notre hymne actuel, la Congolaise que nous heritames à notre indépendance s’y prêtèrent bien et explique que nous les adoptâmes de nouveau.

En revanche, comment comprendre que des « intellectuels » participant à la CNS ou non, aient demandé et plébiscité la rebaptisation de LOUBOMO faite par Marien Ngouabi en 1972 en DOLISIE, du nom du sinistre compagnon de Pierre Savorgnan de Brazza .

Sans multiplier les exemples, je continue de ne pas comprendre la rebaptisation des lycées de la libération de Brazzaville et Karl Marx de Pointe-Noire respectivement en Lycée Pierre Savorgnan de Brazza et pour le dernier, du nom du franc-maçon lyonnais Victor Augagneur , responsable de dix-sept mille morts environ, suite à la construction du chemin de fer Congo-océan.

Contrairement à ce que l’on pense, les tenants de la débaptisation tous azimuts furent pour la plupart apolitiques et mon honnêteté intellectuelle m’emmène à penser que ceux-ci furent guidé par de bons sentiments et n’eurent pas d’arrières pensées politiques. Il suffit de voir comment l’universitaire et journaliste GUY NOEL SAMOVE dit SAM, grand adepte du harcèlement sexuel d’étudiantes devant l’éternel prit son bâton de pèlerin pour expliquer le bien fondé de cette démarche et devenir le 1er président des anciens élèves du lycée Pierre Savorgnan de Brazza .

Finalement, dans notre pays ceux qui n’ont pas le savoir et ceux qui sont censés le détenir, idolâtrent inconsciemment les esclavagistes et le colonisateur au détriment de notre histoire et de nos grands hommes que tous , nous ne reconnaissons que lorsqu’ils sont originaires de notre clan ou région, et c’est dommage !

La construction du mausolée Savorgnan de Brazza n’est que l’arbre qui cache la forêt car le mal est plus profond.

Une seule explication à cette cécité et faillite intellectuelle: Notre complexe d’infériorité envers l’homme blanc,dont on ne se débarrasse pas avec un diplôme, mais par un travail de mémoire.

Cela a d’ailleurs un impact négatif pour notre développement car nos élites appelées à négocier avec nos partenaires étrangers sont largement influencées par des manuels de notre Histoire écrits par des historiens étrangers qui l’édulcorent en faveur du colon, entretenant encore plus ce complexe d’infériorité et à l’heure où wikipedia devient Parole d’Evangile et notre paresse intellectuelle aidant…nous avons du souci à nous faire .

Tant que nous ne célébrerons pas nos propres héros, tant que nous n’aurons pas le courage de ne plus avoir des prénoms d’esclaves au profit de nos prénoms africains à l’image des arabes ou des chinois, tant que nous n’apprendrons pas dans nos écoles à écrire nos langues nationales, nous demeurerons dans l’état d’esprit du sous-développement intellectuel.

Le développement d’un pays est d’abord intellectuel avant de se traduire matériellement par des faits et pour cela, il faut se construire une conscience nationale et des mythes fondateurs, qui s’ils n’existent pas devront être crées par nos historiens,anthropologues,sociologues… et un jour lorsque notre pays sera une Nation, lorsque chaque congolais revendiquera et s’appropriera l’histoire de nos différents royaumes, nous pourrons dire dans quelques années, avoir eu raison de débaptiser la ville de Brazzaville qui ne sera qu’un lointain souvenir pour revenir à son appellation originelle d’origine Téké : la ville de MFOA.

