Le franc CFA est un mécanisme « désuet » qui devrait être revu, a déclaré à l’AFP le secrétaire général adjoint de l’ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique, Carlos Lopes, avant la réunion, vendredi à Paris, des ministres des Finances de cette zone. «Il faut vraiment une discussion sur la zone franc », a expliqué M. Lopes, qui a accordé un entretien à l’AFP à l’occasion d’une visite au siège de l’Unesco à Paris. «Aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable depuis 30 ans. Cela existe dans la zone franc. Il y a donc quelque chose qui cloche», a affirmé le diplomate de l’ONU.

Selon lui, cette situation démontre que « le mécanisme est devenu désuet et n’est pas adapté à la conjoncture internationale qui est très dynamique ». Cette déclaration intervient avant une réunion à Bercy des ministres des Finances de la zone franc, dans la perspective de la réunion d’automne du FMI et de la Banque mondiale, la semaine prochaine à Washington.

