DONALD TRUMP – SASSOU NGUESSO : cherchez l’erreur !

Depuis la diffusion d’un communiqué de presse de l’un de ses beaux-pères Firmin Ayessa, le 26 décembre 2016, annonçant une rencontre entre le président élu Donald TRUMP actuellement dans sa résidence privée de Mar-a-Lago (Floride) et le tyran- criminel SASSOU-NGUESSO, toutes les grandes agences internationales de presse et médias (Reuter , AFP, RFI…) ne parlent plus que ça…Alors parlons-en !

La première des choses qui étonnent les observateurs aguerris de la scène politique congolaise, est de constater que ce communiqué de Firmin Ayessa ne contient pas les armoiries et logos de la République du Congo. Qu’à cela ne tienne, la République bananière de Sassou ne fait fi, ni de sa Constitution, ni des formes convenues administratives.

Ensuite, il faut ajouter que très tôt ce matin, les sbires du pouvoir de Brazzaville se sont empressés de diffuser une photo qui serait celle de la rencontre entre le Président TRUMP et le sanguinaire SASSOU-NGUESSO. Que constate-t-on sur cette image ?

Donal TRUMP qui mesure 1m91 et le vieux dictateur SASSOU-NGUESSO qui a 1m70, sont à hauteur égale, en d’autres termes, les 2 hommes ont la même taille ce qui est faux ! A moins que notre tyran ait mis des talons dames d’au moins 20 cm ? Que fait le drapeau de la Turquie en arrière fond de cette photo, le technicien en retouche de Sassou-NGuesso aurait-il oublié de l’effacer avec Photoshop ?

Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que cette photo est un grossier montage.

Mais la vérité sur ce voyage est ailleurs , car Sassou-NGuesso n’a aucune crédibilité sur le dossier Libyen, comme l’Union Africaine qui l’a nommé Président du Haut comité sur la Lybie. Le médiateur de ce dossier en Afrique est le Roi Mohamed VI du Maroc, qui avait parrainé les pourparlers des protagonistes à Skirat près de Rabat en 2015.

Une chose est sûre, Rex Tillerson, ex patron du pétrolier Exxon, et futur Secrétaire d’Etat américain donne des sueurs froides au dictateur Sassou-NGuesso, et la vadrouille actuelle de ce dernier en Amérique répondrait plutôt à ce volet !

A l’heure où nous rédigeons cet article, plusieurs questions se posent sur ce qui semble être un coup médiatique du tyran Sassou-NGuesso sur un voyage privé, car même Mme Stéphanie S. Sullivan, l’abassadrice des USA à Brazzaville n’a pas fait le déplacement comme le veut la tradition !

Mais le plus grave, c’est que ce mensonge ait été orchestré au plus haut sommet de l’Etat voyou du Congo-Brazzaville…et toute honte bue !

Dans tous les cas, que Sassou-NGuesso rencontre le président Trump ou même Dieu en personne, le salut des Congolais ne viendra que de leur propre détermination !

La Rédaction

Diffusé le 27 décembre 2016, par www.congo-liberty.com