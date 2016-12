Qui est responsable de l’humiliation de Sassou-NGuesso aux USA ?

L’humiliation de Sassou-Nguesso

Le gouvernement congolais avait par communiqué officiel, publié tambour battant la visite de Sassou-Nguesso aux États-Unis pour y rencontrer le Président-élu Donald Trump afin de discuter du dossier libyen. Ce communiqué a été repris à grand renfort de trompettes par la presse internationale française en particulier. Pendant ce temps, la presse Outre-Atlantique est restée muette, et pour cause. Rien n’était prévu dans le calendrier du Président-élu.

D’abord la diplomatie congolaise n’a pas eu la courtoisie d’informer l’ambassade des États-Unis à Brazzaville d’un tel projet de voyage. En outre, en dehors de l’ambassadeur Serge Mombouli, mis au parfum parce que jouant plus d’autres rôles en faveur de la famille présidentielle que celui d’ambassadeur, les services de l’ambassade du Congo à Washington ont été mis à l’écart dans la préparation du déplacement de leur Président au pays de l’Oncle Sam. Par contre, Sassou a mis en jeu beaucoup de millions de dollars pour s’assurer des services des lobbyistes de Washington afin de se frayer un passage et de rencontrer Donald Trump. La diplomatie congolaise ignore certainement que jusqu’au 20 janvier 2016, Barack Obama est le seul Président des États-Unis habilité à discuter des questions qui touchent à la sécurité intérieure et internationale.

Denis Sassou-Nguesso dont la réélection à la présidence de la République est contestée parmi plusieurs capitales et plus particulièrement par les États-Unis, veut redorer son blason et revêtir une autre veste afin d’être fréquenté par ceux-là même qui ne reconnaissent pas sa légitimité. Ainsi, il met en branle la diplomatie du dollar et du franc CFA pour vouloir s’attirer les bons offices de ses pairs africains et ainsi, revêtir les oripeaux de médiateur de la crise en République Démocratique du Congo et d’envoyé spécial de l’Union Africaine pour la gestion du dossier libyen.

Voulant être le champion ou le sapeur-pompier des crises africaines, Sassou-nguesso traîne pour autant beaucoup de casseroles au nombre desquelles, le dossier des disparus du Beach, l’emprisonnement des opposants politiques en l’occurrence Paulin Makaya, Jean Marie Michel Mokoko et bien d’autres, les bombardements et le génocide des populations du Pool. Le nom de Sassou-Ngesso est aussi associé à l’explosion terroriste du vol UTA 772 survenue le 19 septembre 1989 au-dessus du désert de Ténéré et qui a couté la vie à 170 personnes dont 7 américains. Ce sont ces dossiers que la diaspora congolaise de Washington a rapporté, de manière organisée et diligentée, à l’entourage de Donald Trump et aux journalistes de la presse américaine notamment le New York Times.

Denis Sassou-Nguesso s’est rendu en Floride où l’attendaient déjà Serge Mombouli et une brochette de lobbyistes pour réaliser ce grand coup médiatique qui lui aurait servi de rampe de lancement dans la diplomatie mondiale. Seulement, celui que l’opposition congolaise appelle M. 8%, s’est retrouvé comme un vulgaire patient dans un cabinet médical, à l’attente bredouille de cet hypothétique rendez-vous. En outre, il s’en est fallu de peu que Sassou-Nguesso ne tombe entre les mains du cabinet d’avocats américain White & Case qui traque depuis un moment le gouvernement congolais dans l’affaire Commissimpex de l’homme d’affaires Mohsen Hojeij, et pour laquelle, tour à tour, Mme Sassou-Nguesso, Denis Christel Sassou-Nguesso, fils du Président congolais, et le ministre congolais des finances , lors de leur passage à Washington, ont reçu une assignation à comparaître.

Toute humiliation bue, Denis Sassou-Nguesso est retourné en catimini, sans triomphe, à Brazzaville où il n’y a eu ni trompette, ni accueil officiel, ni tapage dans les média d’État. Cet épisode pourrait révéler non seulement la vigilance agressive de la diaspora congolaise aux États-Unis mais aussi l’hostilité du sol américain vis-à-vis des hauts dignitaires du gouvernement congolais actuel.

Il ne reste qu’à attendre que Sassou-Nguesso, au lieu de déverser des sommes d’argent chez les lobbyistes, commence à balayer devant sa porte. Les ressources financières du pays doivent être utilisés pour relever la société congolaise de la déconfiture, régler les problèmes d’éboulements des quartiers de Brazzaville et Pointe-Noire, et d’autres défis sociaux.

Nathanaël Malonga Ma Lubelo

Diffusé le 30 décembre 2106, par www.congo-liberty.com