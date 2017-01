Sassou NGuesso présente ses vœux 2017 aux militaires qui assassinent dans le Pool !

Après sa grande vadrouille aux USA du 27 au 29 décembre 2016 et son humiliation planétaire consécutives à sa rencontre imaginaire avec le Président élu Donald TRUMP, le vieux dictatueur congolais Denis Sassou-NGuesso, toute honte bue, a présenté ses vœux, au Peuple congolais qui l’a désavoué à l’élection présidentiel du 20 mars 2016, car n’ayant récolté que 8% des suffrages.

Dans son allocution, le bourreau des Congolais a rendu un hommage appuyé à sa force armée tribale et ses supplétifs qui bombardent le département du Pool depuis le 4 avril 2016, en déclarant : « ​Il s’agit des vaillants officiers et des braves soldats de nos forces de défense et de sécurité dont je salue l’esprit de mission, d’abnégation et de sacrifice qu’ils consentent au quotidien pour assurer notre sécurité et notre quiétude collectives. Mes meilleurs sentiments vont à eux » . En revanche, aucun mot pour les paisibles et innocentes populations du Pool actuellement sous ses bombes .

Monsieur 8% , l’usurpateur du pouvoir au Congo, dans ce qui ressemble à un bras d’honneur aux Congolais, se satisfait de l’installation progressive de ses institutions issues de son putsch constitutionnel du 25 octobre 2015, avec la nomination d’un 1er ministre transparent et fantoche, M. Clément MOUAMBA.

Une fois de plus, pour justifier le pillage systématique des revenus pétroliers par son clan (Panama papers, Asperbras, les prises illégales de participation dans le secteur pétrolier avec des sociétés comme AOGC, KONTINENT…) , et son incapacité à développer un pays de seulement 3 millions d’habitants, le monarque congolais a prétexté la chute continue des prix du pétrole…lorsqu’on sait qu’il parle de l’après pétrole depuis plus de 30 ans, on comprend bien que ce sinistre personnage est tout simplement un aventurier notoire. Pour faire face à cette conjoncture, Sassou-NGuesso déclare : « Pour ne prendre qu’un exemple parmi ces mesures, je citerai la réduction des dépenses publiques en particulier, et celle plus générale du budget de l’Etat pour l’ajuster à la diminution des recettes de l’Etat. C’est grâce à cela que notre pays a gardé la tête hors de l’eau et a pu tenir ses engagements » ; ajoutant des propos chimériques sur la réussite du 1er cycle de la municipalisation accélérée…pitié !

Pour 2017, Sassou-NGuesso demande à son gouvernement illégal de dire la vérité…alors M. Denis Sassou-NGuesso, la vérité que les Congolais attendent, c’est entre autres celle des urnes du 20 mars 2016, celle de vos détournements de fonds publics depuis une trentaine d’années, et surtout la vérité sur les assassinats des présidents NGouabi, Massambat-Débat , du cardinal Biayenda et des nombreux massacres des paisibles populations congolaises, dont celle en cours dans le Pool ?

Après avoir tout volé, Sassou NGuesso promet une année 2017 encore plus difficile que l’année précédente , et comme ce n’est jamais de sa faute, il invite les Congolais à se référer aux pays voisins de l’Afrique centrale, dont le Sommet extraordinaire de la CEMAC le 23 décembre dernier à Yaoundé, a acté la situation financière catastrophique de la sous région .

Mais, Sassou-Nguesso oublie de dire que tous ces pays frères ont des problèmes de mauvaise gouvernance comme au Congo-Brazzaville, et sont gérés par des autocrates médiocres comme lui !

Enfin, Sassou-NGuesso dans son allocution termine par son escroquerie habituelle et pathologique d’une « République une et indivisible, laïque, solidaire et fraternelle. La République, lieu du rassemblement de tous les fils et de toutes les filles de la nation ; havre où sont accueillis, dans la paix, la sécurité, la cohésion, l’unité et la solidarité de tous les citoyens du Congo : les nantis, les pauvres, les vulnérables, les intellectuels, les cadres, les ouvriers, les paysans, les croyants, les athées, les fourvoyés et les égarés. », ce qu’il n’a pu amorcer en plus de 30 ans de pouvoir sans partage !

Ce que Denis Sassou-NGuesso doit savoir et feint d’ignorer, c’est que le vœux le plus ardent des Congolais est de le voir enfin quitter le pouvoir, pour que toutes les filles et les fils du Congo-Brazzaville se retrouvent dans la concorde nationale, pour mettre les bases d’un nouveau projet , aux fins du développement de notre pays.

Diffusé le 01 janvier 2017, par www.congo-liberty.com