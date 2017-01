BACONGO PRISON A CIEL OUVERT PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Lettre ouverte aux généraux chargés de la la Sécurité

Messieurs,

Jean Dominique OKEMBA S.G du Conseil National de Sécurité

Jean Baptiste Gnakalo Commandant de zone militaire de Brazzaville

Victor MOIGNY Commandant de la Gendarmerie

Jean François NDENGUET Directeur Général de la Police Nationale

Vous avez la responsabilité de l’ordre et de la sécurité des congolais et tout particulièrement à Brazzaville. Votre première mission est celle d’assurer la liberté de tous.

Seulement vous avez privé les habitants de Bacongo des fêtes de Noël et du Nouvel An, les seules fêtes que les congolais célèbrent, au prix de nombreux sacrifices pour offrir à la famille un moment de réjouissances. Vous avez changé ce temps de fête en moment de peur et de violence, interdisant les gens à ne pas occuper l’espace public.et orchestrant un cortège incessant de BJ remplis d’hommes armés jusqu’aux dents ?

Est-ce assurer la sécurité en terrorisant les populations ? Les confiner dans les limites de leurs parcelles ? D’où viendraient les ninjas si vous avez occupé tout le Pool et les entrées de Brazzaville ? S’il en fallait c’est donc la preuve que vous les considérer tous comme des ninjas : il en est bien ainsi : les jeunes gens sont raflés, enfermés et libérés sous caution de 30000 à 120000Frs.

Ces malheureux, qui manquent de travail, d’eau et d’électricité, ne demandent qu’à vivre. Vous les avez privés de tout, vous prenez le peu de liberté qui leur reste. La traque de Ntoumi, n’est donc qu’un prétexte pour exterminer les Kongo ?

Bacongo, une prison à ciel ouvert pendant que les quartiers nord fêtent paisiblement.

Vous porterez la responsabilité, de ces drames qui se déroulent sous votre commandement.

Aujourd’hui je dis seulement MERCI mon Général pour le travail que vous faites.

Seven Goma

***********************************************************************************

Fêtes de fin d’année : les marchés sont bien approvisionnés, mais pas d’acheteurs

La crise économique se ressent de plus en plus en République du Congo, notamment à Brazzaville. Du marché Total (Bacongo) à celui de Massengo en passant par Poto-Poto, Moungali, Ouenzé, et Talangai, les commerçants se sont approvisionnés en produits tant alimentaires que vestimentaires pour satisfaire les besoins des clients. Hélas ! Il n’y a pas d’engouement du côté des consommateurs. Le constat ressort de la visite qu’a effectuée le ministre du Commerce et de la Consommation, Euloge Landry Kolélas, le 23 décembre, dans les différents grands marchés où il est passé pour s’assurer non seulement de la disponibilité des produits de première nécessité mais également de la bonne qualité des produits mis en vente. Interrogée, une vendeuse évoluant au marché Total, a confié qu’elle avait un stock de plus de cinq cartons de poissons. Malheureusement, jusqu’à 12h, elle n’avait vendu qu’un demi carton. « J’ai acheté tout ceci dans l’espoir d’en évacuer en au plus trois jours, comme à l’orée de chaque fête de Noel. Cette fois-ci, j’ai l’impression que ce n’est pas évident, il n’y a pas d’acheteurs, mes économies sont bloquées », s’est-elle plainte. Au marché de Ouenzé, une vendeuse de légumes a, quant à elle, avouée qu’elle n’avait encore rien vendu jusqu’à 14h, au moment de la visite. « Je comptais sur le petit bénéfice pour acheter un jouet à ma fille. Alors, comme on n’achète pas je ne sais comment m’en sortir », a dit Clarisse, désemparée. Lire la suite… Source : ADIAC