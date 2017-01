INTERVIEW DE MARC MAPINGOU : son message aux Congolais ; Arrestation de Okombi-Salissa ; l’héritage politique de Pascal Lissouba ; la barbarie de Sassou-NGuesso ; la forfaiture de Clément Mouamba…

Marc MAPINGOU s’insurge contre l’arrestation arbitraire de André Okombi-Salissa, et de tous les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Il s’exprime sur le faux coup d’état dont l’accuse le pouvoir de Brazzaville, il condamne la barbarie et l’incompétence de Sassou-NGuesso ; et appelle les Congolais à continuer le combat et à ne pas perdre espoir.

Pour la première fois, Marc MAPINGOU parle du désaccord qu’il eu avec le Président Pascal Lissouba…

Diffusé le 14 janvier 2017, par www.congo-liberty.com