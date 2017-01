Combien la photo de Hollande-Bamako a coûté à Sassou Nguesso ?

Les photos sont des symboles et des souvenirs que Denis Sassou Nguesso adore. Souvent, il s’attarde ému, avec Antoinette, sur l’album-photo présidentiel avec toutes ses rencontres qui ont été immortalisées. Il s’est payé une belle tranche de vie à se balader aux quatre coins du monde, pendant que les CONgolais s’enfonçaient dans la pauvreté, pour capturer les prétendues preuves de sa grandeur.

Alors la photo non truquée qu’il n’a pas eue à New-York ni à Miami lui reste en travers de la gorge. Heureusement que la France bonne fille, plutôt que bonne mère, est toujours là pour le consoler. « Tu n’as pas eu de photo avec Trump, mais on va-t’en offrir une jolie avec François Hollande ! » A peine deux semaines après l’affront américain dont toute l’Afrique se raillait, jovial et renaissant Sassou Nguesso était de toutes les situations et de toutes les photos officielles à côté d’un François Hollande « l’Africain » ravi !

Photo historique de « Monsieur 8% » à côté de « Monsieur 4% ». Bonne moyenne à eux deux. L’un pourra être éjecté à tout moment. L’autre à ses valises déjà prêtes pour le début mai prochain.

Ce dernier a réussi à faire descendre la sympathie des Congolais à l’égard de la France à des niveaux inconnus jusqu’alors, par ses revirements et ses soutiens inattendus.

Tous ceux qui se moquaient, il y a quelques jours encore, du ridicule d’un Denis Sassou Nguesso baladé aux Etats-Unis pour un pseudo-rendez-vous avec le prochain locataire de la Maison Blanche s’interrogent, compte tenu des pratiques de l’autocrate congolais, sur le coût réel, officiel ou officieux, de cette remise en selle. Et, surtout, qui aurait bien pu en profiter !

Officiellement, ces derniers mois, les tours de magie du Gay d’Orsay ont stupéfié les CONgolais. Au retour pitoyable de Chine, d’un Sassou Nguesso qui n’avait pas pu récupérer ses avoirs qu’il y avait placés, immédiatement la bonne fille souriante avait annoncé le 14 juillet 2016, sa joie non dissimulée, de coopérer avec un pouvoir usurpé qu’elle n’avait pas reconnu jusque-là.

Après la récente gifle américaine, la même bonne fille s’est proposée de financer les prochaines élections législatives dont Denis Sassou Nguesso connait déjà tous les résultats à la voix près. A ce niveau, la générosité de la France des Droits de l’Homme devient un stupide gaspillage de fonds publics ; d’autant plus que dans le même temps les arrestations, les bombardements se multiplient dans le pays et que sa capitale est dans un état de siège permanent.

Dès que Sassou Nguesso chute, de son cheval ou pas, la bonne fille est toujours là pour le remettre sur sa monture ; perpétuant ainsi le calvaire congolais…

Aussi, cette photo, pathétique, de Bamako soulève beaucoup d’interrogations. Pas seulement celle qui est en titre. Il est évident que l’on n’en verra plus de sitôt, tant on aura jamais réuni depuis les indépendances autant d’incompétents, même avec un Ali Bongo absent, et d’usurpateurs sur un même cliché !

La Rédaction

Diffusé le 16 janvier 2017, par www.congo-liberty.com