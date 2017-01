Les photos d’André Okombi-Salissa face à ses bourreaux au Tribunal de Brazzaville (23 JANVIER 2017)

#URGENT : Serein et digne, AOS face à ses bourreaux.

La tentative de »neutralisation » du président André Okombi Salissa continue. Après son arrestation arbitraire, le simulacre de la levée de l’immunité parlementaire. Oko Ngakala le primitif procureur fou est rentré dans la danse ce matin. Monsieur Okombi Salissa »Tout Bouge National » a été conduit au Parquet ce matin. Le Pro-Cul-Erreur Oko Ngakala l’a menacé d’une condamnation ferme de 10 ans… Cependant, le Président Okombi Salissa qui est resté serein et droit dans ses bottes a répondu calmement, je cite « c’est encore une machination du système, condamne moi vite pendant que nous y sommes ». Comme d’habitude, Oko Ngakala s’est livré à son spectacle favori devant la presse. Après avoir déversé ses inepties, Maitre boucounta diallo l’un des avocats de André Okombi Salissa a souhaité interpeller Oko Ngakala après sa conférence de presse. Réponse de Ngakala tu es qui ? réponse son avocat. Du coup, il a ordonné son arrestation devant les deux autres avocats de AOS, ME Ibouanga et Linvani.

L’avocat du président André Okombi Salissa, le sénégalais Boucounta Diallo a été brutalisé, menotté et conduit manu militari à la DGST. Il serait sur le point d’être reconduit à la frontière sur instructions de Sassou Nguesso en personne.

il lui a été interdit de se constituer pour défendre André Okombi Salissa.

