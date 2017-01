LE COMPLEXE DE CAIN : Terrorisme, haine de l’autre et rivalité fraternelle. Par Gerard HADDAD

Brahim et Salah Abdeslam le 13 novembre 2015 à Paris, Abdelkader et Mohamed Merah en 2012 à Toulouse, Djokhar et Tamerlan Tsarnaev en 2013 à Boston. La liste pourrait être allongée à l’envi :

les exemples de frères soudés par un projet d’attentat terroriste ne manquent pas. Des frères qui se vivent comme exclus de la société et se solidarisent dans le meurtre d’un frère imaginaire.

Après chaque explosion de violence terroriste, des voix s’élèvent : le remède à la barbarie se trouverait dans le sentiment fraternel qui doit unir tous les hommes. Mais la fraternité est-elle vraiment la solution ?

Travaillé par cette question brûlante, Gérard Haddad s’est replongé dans les textes fondateurs, bibliques et littéraires. Il y a vu l’évidence: bien plus que le complexe d’Œdipe, c’est le complexe de Caïn, cette rivalité fraternelle à l’origine des plus grandes tragédies, qui mène le monde.

Poursuivant la réflexion entamée avec Dans la main droite de Dieu,Le Complexe de Caïn permet de mieux comprendre le phénomène à l’oeuvre dans la barbarie contemporaine.

Gérard Haddad

Psychanalyste et essayiste, Gérard Haddad est l'auteur de nombreux livres, dont Le jour où Lacan m'a adopté (Grasset, 2002) et Les Folies millénaristes (Livre de Poche, 2002).

