ECair sera-t-elle bradée à Ethiopian Airlines par les Nguesso ? Par Rigobert OSSEBI

Le tyran congolais ne sait plus où donner de la tête. Les échecs se poursuivent au même rythme pendant qu’il embastille à tours de bras et continue son nettoyage ethnique dans le Pool grâce à sa brigade internationale de mercenaires-ex-terroristes.

Après le pathétique séjour américain, de la fin de l’année 2016, à courir derrière Donald Trump qui avait refusé de le recevoir ; après son sauvetage ridicule de Bamako, du 16 janvier dernier, par un François Hollande qui n’avait plus rien à perdre (et « tout à gagner ») à s’afficher ostentatoirement au côté du pestiféré de Brazzavole ; après le sommet du 27 janvier sur la Libye qu’il a organisé à domicile sans que les véritables intéressés – Libyens, Egyptiens, Algériens, Tunisiens et Italiens – ne daignent faire le déplacement malgré les habituelles « mallettes (et non jetons) de présence », le-voilà qui doit sacrifier le symbole de sa mégalomanie, qui aurait dû faire sa fierté : la compagnie d’aviation ECair, dans un coma profond et sans avion depuis des mois… !

Ecair est au tapis et l’on ne sait plus qui est aux commandes… Sa médiatique directrice générale, Fatima Beyina-Moussa « intouchable fille-de … » se serait envolée avec un fonds de caisse de quelques milliards de FCFA ; impunément le système de voleurs qui règne à Brazzavole s’est bien gardé de lancer un mandat d’arrêt contre elle. Vincent Petra Pitra, le Cabindais, plus prisonnier politique que de droit commun, vient d’être condamné à 5 années de prison pour de prétendues fraudes dans la liquidation d’Air Afrique. Concernant Ecair, pour des montants 500 fois plus importants, aucun membre du clan n’ira le rejoindre derrière les barreaux !

A l’image du pays, Ecair est avant tout un immense gâchis financier : 289 milliards de FCFA soit environ 500 millions de dollars apportés par l’Etat congolais-Nguesso, auxquels il faut ajouter les prêts des banques locales dont la BGFI, les salaires impayés des personnels, les dettes de l’entreprise et surtout l’emprunt obligataire de 110 milliards de FCFA (garanti par le même pseudo-Etat) lancé en février 2016 par le plus vénitien et le plus corrompu de nos ministres, Gilbert Ondongo. Sans compter très sûrement des engagements non-tenus auprès de partenaires suisses dont la très mystérieuse Privatair, Marco Villa et autres consultants douteux qui se faisaient payer à prix d’or leurs services dans les Emirats. Et sans oublier, bien entendu, le Boeing 787 Dreamliner VIP, naufragé dans les sables du désert du Nevada, qui aurait dû sûrement servir d’appartement volant pour le dictateur ou encore pour une ligne de vols VIP Brazzaville-La Havane comme certains l’affirmaient devant un Henri Lopès sidéré…. Mais, le lourd bilan ne pourra seulement être complètement établi que lorsque la page Nguesso aura été définitivement tournée !

Le gouffre financier est abyssal, et c’est justement en Abyssinie que nos incompétents sont allés chercher de l’aide, auprès d’Ethiopian Airlines, la très performante compagnie d’aviation. Fleuron de l’économie éthiopienne, elle a été créée en 1945 avec pour partenaire la compagnie américaine TWA. Ce n’est qu’en 1975 qu’elle devint totalement éthiopienne. Souvent désignée comme la meilleure compagnie d’Afrique, Ethiopian Airlines emploie plus de 7000 personnes et compte une flotte de 65 appareils très récents ; pour la plupart des Boeing dont 15 Dreamliner 787, tous en service et bien entendu aucun stationné dans le Désert du Nevada. Rien n’interdit de penser, lors de la création d’ECair, que le général-instituteur, ivre de ses pétro-milliards de dollars, n’ait eu le désir profond de supplanter la compagnie éthiopienne. Avec le baril à 100 dollars tous ses rêves étaient permis. Dommage qu’il n’ait pas rêvé alors au juste bonheur de sa population !

En 1985, Brazzaville était encore ignorante qu’elle allait droit dans le mur de son plan quinquennal mal conçu, mal orienté et mal dirigé par des individus qui sont encore aux affaires aujourd’hui, pour la plupart. Les Congolais mangeaient encore à leur faim alors que toutes les radios du monde reprenaient sur leurs ondes « We are the World », la chanson caritative écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. L’Ethiopie était alors cruellement frappée par une terrible famine ; les fonds récoltés étaient destinés à ce très pauvre pays d’Afrique de l’Est. Sur notre continent, cette mobilisation internationale avait été diversement appréciée, spécialement par des dictateurs bourrés d’orgueil mal placé.

Une trentaine d’années s’est écoulée et la donne s’est quasiment inversée entre les deux Etats, du Congo et de l’Ethiopie. Cette dernière, sans matières premières réellement exploitées, exporte des produits manufacturés, des fleurs et des denrées alimentaires (3ème producteur au monde de café Arabica). Le Congo des Nguesso, à part ses mauvaises pratiques dictatoriales, ses bois et son or noir n’exporte rien de transformé et importe tout, ou presque, qui est nécessaire à la maigre survie de sa population. Heureusement, la pauvreté qui s’y est généralisée, n’a pas encore provoqué de crise humanitaire aigüe mais le risque ne saurait véritablement en être écarté.

La compagnie Ethiopian Airlines, qui a annoncé un bénéfice de 189 millions de dollars pour 2016, avait pour projet de drainer la clientèle d’Afrique occidentale et centrale, à destination de la Chine, au travers d’un hub à Kinshasa. Il se pourrait alors qu’il soit établi à Brazzaville. La prise de contrôle d’Ecair permettrait également à Ethiopian Airlines d’opérer des vols directs très lucratifs sur l’Europe. Elle aurait alors le choix d’une politique commerciale très concurrentielle, vis-à-vis d’Air France par exemple, en baissant les tarifs. Elle pourrait également pencher pour une entente tarifaire avec ses concurrents et maintenir une stratégie juteuse de prix élevés ; au détriment de la clientèle locale. Les autorités congolaises n’auront alors rien à dire. Les équipages techniques seront principalement éthiopiens et il faudra du temps pour que des nationaux congolais se retrouvent à des niveaux de commandement. Alors, les droits de trafics partagés entre Air France et Ethiopian, l’incompétence, l’irresponsabilité des dirigeants criminels qui ont créé et coulé ECair priveront pour longtemps le Congo de sa souveraineté et de son indépendance dans le transport aérien.

Il reste cependant un détail important à régler avant la conclusion d’un accord entre les parties, congolaises et éthiopiennes. La compagnie ECair avait été portée sur les fronts baptismaux de l’aviation civile congolaise sans que son statut soit connu réellement. L’acte officiel de décès de la moribonde Lina Congo n’ayant pas été prononcé (il eut fallu pour cela que la loi 37/65 du 12 août 1965 ait été abrogée) il semblerait bien que les droits de trafic appartiennent encore à cette dernière et non pas à ECair ! Cette situation sera-t-elle régularisée avant la signature ? Sûrement ! Les Ethiopiens ne se feront pas avoir par les minables bandits du clan Nguesso. Il faudra alors sûrement s’occuper des droits des travailleurs survivants de la compagnie nationale, que le dictateur méprisant n’a jamais voulu régler !

Dans le domaine de l’aviation civile, comme dans tous les autres, Denis Sassou Nguesso préfère voir le Congo perdre sa souveraineté au profit de sociétés ou d’Etats étrangers plutôt que d’assurer la promotion de Congolais qui ne soient pas de son village de pêcheurs. Peu importe pour lui, que le Congo soit plus peuplé de Chinois, de Rwandais ou de Nigérians, que de Congolais authentiques minoritaires et exploités par ces derniers, sinon exilés… Curieux constat que ce désamour voire cette haine à l’égard de sa propre population.

Maigre consolation pour les CONgolais, la France de François Hollande, de Manuel Valls, de Jean-Yves Le Drian, de Christiane Taubira, de Laurent Fabius, d’Anne Hidalgo et de Yamina Benguigui est toute aussi cocufiée qu’ils le sont. Le juteux marché du transport aérien qu’Air France avait depuis si longtemps en Afrique Centrale (Libreville, Brazzaville, Kinshasa, Luanda) sera au mieux rapidement partagé avec Ethiopian Airlines. Au pire, il se pourrait qu’il ne reste à Air France que les miettes que la compagnie éthiopienne voudra bien lui laisser…

Décidément, dans le secteur aérien, le moins que l’on puisse dire est que Denis Sassou Nguesso n’est pas un grand ami de la France surtout si l’on pense à un certain DC10… Par contre la France de François Hollande et de Michel Sapin vient tout juste de lui sauver son Falcon 7X valant 50 millions de dollars (actuellement en France pour une révision générale), grâce à l’article 24 de la loi Sapin2 sur lequel un Juge de l’Exécution s’est appuyé pour refuser sa saisie par un créancier.

Dans tous les sens du terme, grâce à ce président sortant, Denis Sassou Nguesso ne s’arrêtera pas de voler de sitôt !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 31 janvier 2017, par www.congo-liberty.com