L’envoyé spécial du Pape François à Brazzaville…Pourquoi ? Par Rigobert OSSEBI

En provenance de Madagascar, où il séjournait depuis le 26 janvier dans le cadre du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre ce pays et le Saint-Siège, le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du Vatican, est arrivé à Brazzaville mercredi 1er février, au même motif officiel : celui du 40ème anniversaire de l’établissement des mêmes relations avec la République Populaire du Congo, qui coûtèrent la vie du Camarade Président Marien N’Gouabi, du Cardinal Emile Biayenda et de l’ex-Président Alphonse Massemba-Debat, quelques semaines plus tard…

C’est dans un pays en guerre que le Cardinal Parolin a posé le pied ; guerre prétexte déclenchée, contre sa propre population, par l’usurpateur Sassou Nguesso grand perdant de la dernière élection présidentielle, afin d’intimider les Congolais comme il terrorise l’Eglise et qu’il emprisonne ses principaux opposants politiques. Accueilli à l’aéroport international Maya-Maya par le Premier ministre de pacotille, Clément Mouamba, il a préféré se rendre à la nonciature, auprès de Mgr Francisco Escalante Molina, plutôt que de séjourner au Siège des Évêques de l’Afrique centrale à Brazzaville ; splendide et coûteuse construction qui avait été offerte par le dictateur congolais.

Officiellement, la République du Congo et le Vatican vont donc célébrer « du 1er au 4 février les 40 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Le vendredi 3 février sera consacré à la célébration des 40 ans de coopération entre le Congo et le Vatican. Cette cérémonie sera ponctuée par la signature d’un accord-cadre de coopération entre les Etats et bouclée par l’audience qu’accordera le dictateur congolais, Denis Sassou N’Guesso à l’envoyé spécial du Saint-Père.

Enfin, la boucle de cette visite de travail interviendra le samedi 4 février par une célébration eucharistique, en la basilique Sainte Anne du Congo, en présence de l’usurpateur et assassin en chef du peuple congolais. »

Rien d’étonnant qu’aucune mention n’ait été faite à la commémoration de la mort du Cardinal Emile Biayenda enterré vivant au cimetière d’Itatolo, il y a quarante ans, quelques semaines après l’établissement de ces relations diplomatiques. Peu importe, le Secrétaire d’Etat du Vatican, sans grande surprise serrera les mains des donneurs d’ordre de cet odieux assassinat.

A Madagascar, le Cardinal Parolin avait défendu « les droits des plus faibles et l’assistance nécessaire à toutes les personnes, en particulier les plus pauvres et marginalisés. » L’entendra-t-on en dire autant pour la population congolaise massacrée dans le Pool et malheureuse dans sa très grande majorité ? Portera-t-il l’assistance nécessaire dont a besoin la bonne centaine de prisonniers politiques qui croupit dans les geôles du tyran ? Demandera-t-il leur libération ?

L’Eglise congolaise va mal. Elle va très mal, c’est la raison pour laquelle la célébration eucharistique se déroulera à la basilique Saint Anne et non à la Cathédrale du Sacré Cœur, siège naturel de l’Archevêque de Brazzaville, entre bourreaux et victimes avec pour témoins le tombeau vide du Cardinal Emile Biayenda et le sulfureux prêtre Mesmin. A Madagascar, la même cérémonie s’était déroulée dans un stade, devant 80.000 fidèles et 200 prêtres, dans la joie et dans la ferveur.

Cardinal Emile Biayenda Santo Subito

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 02 février 2017, par www.congo-liberty.com