Congo-B : Blanchiment de 83 millions € en Italie , 6 ans de prison pour Philippe Chironi, l’agent de Sassou Nguesso

Blanchiment en provenance du Congo Brazzaville: de lourdes peines pour Chironi et Bertozzi, Travisani acquitté par le Tribunal.

Lundi, 30 Janvier 2017 : Ordonnance de confiscation pour l’équivalent de 83 millions d’euros. Deux lourdes peines dans le procès et un acquittement dans l’affaire sur l’argent du Congo impliquant le président Denis Sassou Nguesso et à son entourage.

Six ans et quatre mois pour le courtier français Philippe Maurice Chironi; quatre ans et deux mois pour l’ancien fonctionnaire de la Banque commerciale Stefano Bertozzi; acquittement pour le président de la financière Bfc Gastone Travisani « parce qu’il n’y a pas suffisamment d’infraction constituée. »

Au centre du processus environ € 69.millions d’euros partis du Congo Brazzaville et arrivés à Saint-Marin à la Banque commerciale entre 2006 et 2011. Le juge a essentiellement accepté les allégations formulées dans la cour par les procureurs du Trésor Roberto Cesarini et Giorgia Ugolini, puis a également ordonné la confiscation de l’équivalent de 83 millions ( 69 millions € plus les intérêts courus), inclutant près de 19 millions d’euros qui étaient déjà mis en fourrière.

Les défenseurs de Bertozzi et Travisani, les avocats Alessandro Petrillo, Pier Luigi Bacciocchi et Gian Nicola Berti, avaient demandé l’acquittement en faisant valoir que leurs clients n’avaient accompli que leur travail, selon les règles en vigueur dans ces opérations – de 2006-2011 – et qu’aussi il n’y avait pas de recyclage parce que cet argent provenait d’un organisme public Même l’avocat de Chironi, Achille Campagna – qui a pré annoncé un recours en appel – avait demandé l’absolution à la fin d’un plaidoyer de quatre heures.

En plus de l’emprisonnement, le juge a également établi des sanctions supplémentaires pour les deux condamnés : pour Chironi, trois ans de disqualification et une amende de 50 jours (égal à 5,000 EUR); per Bertozzi un an et six mois d’interdiction et 25 jours d’amende (1000 €). Les deux devront également conjointement et solidairement payer les coûts du procès.

