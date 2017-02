INTERVIEW D’ALEXIS MIAYOUKOU : Génocide dans le Pool ; Harcèlement des activistes congolais par la France ; Association Citoyenne de Solidarité du Congo…

Alexis Richard Miayoukou s’exprime sur les massacres dans le Pool et sur la situation politique au Congo-Brazzaville. Il parle de la nécessité d’une solidarité à construire à travers l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville (ACSCB).

Très belle interview d’un des plus doués de la diaspora congolaise.

A suivre, à partager et à consommer sans modération.

Diffusé le 04 février 2017, par www.congo-liberty.com