LE TRIBALISME,CE POISON DE LA RÉPUBLIQUE . Par David Londi

Parler du Tribalisme est assez risqué dans un pays où ce débat, éludé depuis les indépendances, soulève beaucoup de passion et de clichés profondément enfouis dans nos subconscients. Certains d’entre eux sont construits sur l’interprétation des théories des « pseudo-éthnologues » de l’époque coloniale qui, du haut des convictions de la mission « civilisatrice » dont ils s’étaient investis, n’ont interprété que les aspects superficiels des cultures complexes qui se présentaient à eux avec des critères « europeano-centrés ». Nous devons nous réapproprier notre Histoire que nous devons décrire, étudier et analyser à l’aune de nos connaissances objectives, de nos expériences et des travaux récents menés par nos compatriotes africains ou congolais, en particulier. Et c’est sous l’angle de l’Histoire de la société congolaise, en lien aussi bien avec la colonisation qu’avec la gestion politique de l’Etat, que nous allons mener cette réflexion qui va différencier trois (3) types de tribalisme (primitif, résistance anti-coloniale et tribalisme dans la société contemporaine).

Pourquoi devons-nous tordre le cou au tribalisme ?

Les actes politiques posés par le gouvernement congolais vont totalement en défaveur des équilibres régionaux qui pourraient pourtant lancer une dynamique de développement. Les répercussions de telles politiques, essentiellement guidées par la motivation tribaliste sont le naufrage dans la dictature dans sa pire forme comme celle que nous expérimentons actuellement avec Sassou. Pourtant l’équilibre régional permettrait à toutes les régions d’ambitionner un développement suivant leur culture propre et leurs atouts naturels, leur permettant ainsi d’être justement exploitées, ce qui éviterait la surexploitation de certaines d’entre elles et la sous-exploitation d’autres, comme c’est bien souvent le cas aujourd’hui. L’exclusion de la mentalité tribaliste et régionaliste dans les politiques et initiatives gouvernementales permettra certainement au pays de se développer de façon équilibrée, un gage de la paix et un meilleur contrôle des effets pervers d’un exode rural non maîtrisé.

2.1. Les principaux types de tribalisme

Examinant les différents moments de manifestation de ce type d’expression de la conscience tribale, Jean Copans relève trois sortes de tribalisme. Il s’agit du tribalisme primitif, du tribalisme aux prises avec le colonialisme ou la résistance anticoloniale et du tribalisme dans la société contemporaine.

Nous les citons pour mieux resituer le débat mais nous n’allons développer que le tribalisme politique, la duperie qui plonge le pays dans des guerres interminables qui hypothèquent les chances de développement du pays.

2.1.1. Le tribalisme primitif

Ce tribalisme résulte d’une prise de conscience d’un groupe tribal de sa propre identité, qui le définit et le distingue des autres. Pour Jean Copans, ce « tribalisme désigne à la fois la conscience que ce groupe a de lui-même (par rapport à la définition que ses voisins ont de lui) et le processus dynamique de constitution de ce même groupe en tant qu’entité individualisée sur le plan culturel » (Copans, Loc.cit. : p.950b). Nous sommes là en présence d’un tribalisme comme mouvement d’autodéfinition et d’autodétermination d’un groupe tribal vis-à-vis des autres. Ce type de tribalisme s’est manifesté dans toutes les sociétés primitives où les différents groupes rivaux se sont livrés des luttes terribles pour l’affirmation de leurs identités culturelles respectives.

Nous pouvons exclure cette forme de tribalisme dans le cadre du Congo Brazzaville pour la bonne et simple raison que sa manifestation n’a jamais été prouvée. Les multiples renversements d’alliances prouvent que dans leur stratégie de conquête du pouvoir, le pragmatisme des hommes politiques l’emporte systématiquement sur de prétendus antagonismes ethniques.

2.1.2. Le tribalisme aux prises avec le colonialisme : la résistance anticoloniale

Le second type de tribalisme est aussi appelé résistance anticoloniale. Il est l’expression de la révolte d’un groupe tribal contre une invasion étrangère. Il naît de la prise de conscience par des peuples colonisés de leur propre identité culturelle, qui a été niée et sabordée par le colonisateur. En effet, la colonisation des peuples, intervenue au XIXème siècle, s’est réalisée dans un contexte à la fois d’affirmation de la supériorité de la culture des colonisateurs et d’assimilation des peuples colonisés à cette même culture. Autrement dit, c’est l’ethnocentrisme européen qui aura donné naissance à la résistance anticoloniale. Car, accepter la colonisation, c’est, pour les groupes colonisés, être assimilés à la culture des colonisateurs et cesser d’exister en tant que groupes tribaux différents ; c’est la mort de la conscience tribale des peuples colonisés, qui suppose la destruction de tout le patrimoine culturel et religieux légué par leurs ancêtres.

2.1.3. Le tribalisme politique

La toponymie fantasmatique créée par les jeunes miliciens pour décrire ces territoires brazzavillois pendant la guerre civile de juin 1993 à décembre 1999, largement inspirée des médias internationaux, n’utilisait plus aucune appellation ethnique « traditionnelle ». Elle révèle bien que la dimension «ethnique» de ce conflit n’était qu’un prétexte, dangereusement manipulé et non maîtrisé par les hommes politiques.

Quelques rappels : Pascal Lissouba, de groupe minoritaire Nzabi, sous-groupe Téké, candidat favori des régions du sud-ouest du pays (peuplées de Kongo et de Tekés) a été élu Président de la république au second tour grâce à une alliance avec le PCT, parti réputé majoritaire dans la partie septentrionale du pays avec à sa tête Sassou Nguesso, qui est Mbochi. Mais, peu de temps après l’élection cette alliance explose créant une situation politico-juridique inconfortable pour les institutions installées, le gouvernement n’ayant plus d’assise parlementaire constitutionnelle. Une nouvelle coalition de l’opposition voit le jour avec plusieurs partis le (MCDDI) et le (RPDS) réputés majoritaires dans le sud. Et si la crise s’est apaisée, c’est grâce à une réconciliation opportune des sudistes, Bernard Kolelas, leader du MCDDI, ayant été élu maire de Brazzaville avec les voix du parti du président Lissouba, l’UPADS. Ceux-ci, peu de temps après l’élection ont formé contre le gouvernement une coalition de l’opposition avec plusieurs partis d’électorat lari (MCDDI) ou vili (RPDS).

Nous voyons bien que les alliances se font et se défont au gré des ambitions politiques assez parfois éloignées des préoccupations purement éthniques. Le déroulement de cette tragédie et les différentes stratégies qui la sous-tendaient prouvent que derrière une enveloppe tribaliste se jouent les ambitions politiques d’une classe politique, un microcosme assez éloigné des standards éthniques ou régionalistes tels décrits dans le tribalisme primitif.

Le troisième type de tribalisme se réfère donc aux antagonismes nés des contradictions sociales internes dans les sociétés postcoloniales. Pour nombre d’auteurs, ce tribalisme est l’expression des luttes sociales au sein de nouveaux Etats africains indépendants. Ainsi, d’après J. Lombard, les contradictions sociales risquent de prendre et d’utiliser une forme tribale lorsqu’il y a deux ou trois grandes ethnies majoritaires à l’intérieur du cadre national. Certains anthropologues pensent même que le tribalisme offre à l’heure actuelle un des moyens les plus efficaces de domination idéologique à certaines classes sociales – bourgeoisie naissante, bureaucratie. Ce tribalisme s’intègre à leur tactique politique ; il mobilise une masse de manœuvres et fait diversion ; il est mystificateur et vient du fait que seul le tribalisme peut toucher des groupes et classes dominés (Cf. Copans, Op.cit. : p.951b). Il s’agit là d’une idéologie basée sur une certaine conscience tribale au service d’une classe sociale donnée, pour se défendre contre une autre classe sociale. Le recours à la conscience tribale devient comme un moyen de défense des intérêts, non plus de la nation en général, mais d’un groupe social particulier.

C’est ce que John Lonsdale appelle le « tribalisme politique, pour qualifier son utilisation par un groupe dans sa lutte avec les autres groupes » (Lonsdale, Id.). C’est un tribalisme construit par des individus appartenant à une classe sociale dominante, en vue de la sauvegarde de leurs intérêts personnels. Il est un instrument de conquête et de conservation du pouvoir politique et/ou économique par le groupe qui s’en sert : « Alors que, pour Balandier, la tribu était un moyen moderne de trouver refuge, elle fut assimilée à une entreprise moderne, à une région économique ou une profession et non à un héritage culturel ethnique » (Lonsdale : 102-103). Ici, la conscience tribale est détournée aux fins des intérêts de classe, comme le soutient toujours John Lonsdale, pour qui « le tribalisme devait être une manière de manipulation idéologique, liée à l’appareil hégémonique, que la nouvelle bourgeoisie africaine, maintenant arrivée au pouvoir, utilisait pour défendre les intérêts de classe », les « liens de parenté » permettant « aux gouvernants et employeurs africains de masquer leur identité réelle d’exploiteurs des classes ouvrières et paysannes derrière leur fonction de leaders des circonscriptions tribales » (Lonsdale, Id.).

En stratégie politique le tribalisme est construit par des individus appartenant à une classe sociale dominante, en vue de la sauvegarde de leurs intérêts personnels. Il est un instrument de conquête et de conservation du pouvoir politique et/ou économique par le groupe qui s’en sert. Ici la conscience tribale est détournée aux fins des intérêts de classe, en effet pour Lonsdale, « le tribalisme devait être une manière de manipulation idéologique, liée à l’appareil hégémonique, que la nouvelle bourgeoisie africaine, maintenant arrivée au pouvoir, utilisait pour défendre les intérêts de classe », les « liens de parenté » permettant ‘aux gouvernants et employeurs africains de masquer leur identité réelle d’exploiteurs des classes ouvrières et paysannes derrière leur fonction de leaders des circonscriptions tribales » (Lonsdale, Id).

Suivant la théorie de la « modernisation », on a longtemps cru que la colonisation a eu pour effet, entre autres, la détribalisation des sociétés africaines, avec la formation des Etats centralisés. Mais pour John Lonsdale, il s’agit bien d’une « tribalisation à rebours », la colonisation ayant entraîné un durcissement des « positions » éthniques à cause de l’existence même du débat civique de manière de maintenir une réputation dans une société en mutation » (Lonsdale). Aussi la colonisation paraît-elle ici comme un facteur déterminant dans l’exacerbation du tribalisme. John Lonsdale relève trois processus principaux qui auraient conduit à cette situation. Il y a d’abord la généralisation du marché de travail à l’intérieur de toutes les colonies. En effet, les Africains étaient maintenant en compétition pour les mêmes besoins d’emploi, de logement en ville et de sécurité : c’est la course à l’emploi, au logement et à tout autre avantage social dans laquelle les différences culturelles et linguistiques ont une importance non négligeable. Ne dit-on pas « Pour avoir accès au ciel, il faut d’abord y avoir un parent ». Ce qui veut dire que l’on ne peut obtenir un quelconque avantage social ou économique que si l’on a un parent ou un membre de la même tribu, de la même région ou un membre de la même tribu ou du même village qui soit bien placé dans l’administration publique ou dans une entreprise.

Il y a ensuite le fait de la création, par l’empire colonial européen, d’un nouveau type d’Etat dans lequel certains Africains se voient déléguer une autorité sur d’autres africains ; ce qui avait rarement existé auparavant. Un mauvais exercice de cette autorité crée des frustrations et le repli sur soi. Cela peut se ressentir, à l’intérieur d’un Etat, dans l’état d’esprit d’une entité territoriale qui ne serait représentée dans les arènes de la classe politique au pouvoir.

Des études révèlent que le tribalisme politique plonge ses racines au coeur de la Conférence de Berlin, le 15 novembre 1885, le partage et la division de l’Afrique sous l’ordre de colonisation et se créa ainsi des territoires artificiels. Ces nouveaux territoires étaient sous l’influence des pays colonisateurs qui possèdent leurs propres vertus, valeurs culturelles et morales. Chacun de ces nouveaux territoires créés valorisait plus la culture héritée de sa puissance coloniale au détriment de l’autre nourrissant ainsi un certain complexe et parfois une incapacité à s’assumer. Nous nous construisons sur le modèle du colonisateur. Le tribalisme comme nous l’exerçons au Congo est une forme de mimétisme du schéma colonial. Ce n’est donc nullement un fait social, mais un fait essentiellement urbain et politique.

Cette entreprise coloniale, qui avait mis en interaction des Européens et des peuples du continent africain pendant les XIXème et XXème siècles, avait pour objectif premier l’occupation de terres africaines pour y soutirer des matières premières ou pour y installer des colons. Le fait colonial était essentiellement une action de domination politique, autant qu’une opération de mainmise économique et d’hégémonie culturelle. Du point du vue culturel, les Européens nourrissaient, à travers le projet colonial, le dessein de construire de nouvelles sociétés en niant l’organisation sociale, le système de valeurs et la diversité des peuples soumis.

Cette duperie du tribalisme et du régionalisme, une réalité au Congo, est très présente dans les mentalités et politiques des dirigeants et une faction des citoyens qui se croient supérieurs aux autres : un des fléaux qui freine largement le développement du pays. Les conséquences directes et indirectes du tribalisme politique au Congo sont énormes et très dévastatrices. L’aspect pernicieux de ces concepts est la paupérisation progressive de la société, l’incompétence généralisée et la banqueroute économique.

Cette pratique menace de défaire la démocratie naissante au Congo, fruit de la conférence nationale souveraine, de détruire le développement économique et social. Il est alimenté par plusieurs facteurs. Le leadership politique à la tête des partis politiques congolais est lamentable. Le sentiment s’est installé que pour réussir, que ce soit pour un emploi ou un appel d’offres dans le secteur public ou privé, l’élément déterminant est qui l’on connaît, souvent basé sur l’ethnie ou la région plus que ses propres compétences et potentiels.

Le Congo est essentiellement devenu une société basée sur le patronage, ce qui alimente le tribalisme politique plutôt qu’une société basée sur le mérite. Les cadres des partis politiques ont été utilisés à des fins opportunistes, tribales ou de factions. Les dirigeants emploient pour des positions clés au niveau gouvernemental et dans les grandes entreprises, des enfants, amis et des alliés provenant de leur propre région ou communauté ethnique, plutôt que des personnes selon leurs talents et compétences. L’intégration dans le système des acteurs venant d’autres éthnies ou régions ne relèvent que d’un saupoudrage savant servant à masquer l’aspect ouvertement tribaliste du système. Ce procédé a participé de la volonté farouche des dirigeants, curieusement, à évacuer le débat sur le tribalisme en exhibant quelques spécimens contredisant la thèse. Ceci a été le cas depuis plus de 40 ans.

Une autre cause du tribalisme dévastateur est la corruption rampante du secteur et des services publics et même privés qui laissent à désirer. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu confiance en eux pour penser que le seul moyen d’obtenir un service satisfaisant réside dans la sollicitation de l’intervention de leurs compatriotes de même ethnie ou de même région qui sont des membres importants du parti au pouvoir ou occupant des postes gouvernementaux.

Nous savons tous que les avantages éthniques ainsi acquis seront de court terme. Pourtant les conséquences sur l’économie et la société en général seront pernicieuses et durables. Les pays qui ont sainement gravi les marches du développement depuis la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement ceux de l’Est asiatique, ont travaillé sur l’implication d’une large palette de la population, pas seulement sur un groupe ethnique ou sur une élite. Au Congo, où seule une petite élite, basée sur l’ethnie ou la région ou une faction politique, la situation a entraîné une généralisation de l’incompétence résultant d’un patronage éhonté dans les secteurs les plus stratégiques du pays et ceci fait écho à la fameuse « obumitrisation » des grandes fonctions régaliennes de l’état et de l’armée dénoncée par les compatriotes du M22. La privatisation des richesses par un petit clan hétéroclite composé de quelques spécimens de l’éthnie dominante trustant les postes, les fonctions les plus importantes et les plus stratégiques et laissant le reste à des corrompus des élites des autres éthnies a contribué à réduire le panel des consommateurs à fort pouvoir d’achat, contraire à la stratégie développée dans les pays l’Est asiatique, hypothéquant les chances de développement. En effet, la mauvaise répartition des richesses agit directement sur la consommation. Les entreprises et les commerces se trouvent ainsi confrontés à la baisse de leur chiffre d’affaire impactant de ce fait leur capacité d’investir. La conséquence directe est la désindustrialisation et la fermeture successive des sociétés des services. Même la reconstruction de l’Europe occidentale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avait pour prémisse un contrat social qui voulait sortir tout le monde de la pauvreté en même temps et pas seulement quelques heureux élus « ethniques ». C’est en fait le fondement de l’État-providence d’Europe occidentale : chacun dans la société doit être protégé, peu importe son affiliation ethnique ou politique.

Conclusions

1) une nation introuvable depuis les indépendances suite à une « éthnicisation » poussée et instrumentalisée des partis politiques par les hommes politiques assoiffés de pouvoir ;

2) une généralisation de l’incompétence due à un patronage éhonté au détriment de la méritocratie avec pour conséquence une mauvaise gestion des entreprises publiques et privées dans lesquelles, l’Etat congolais est toujours partie prenante qui les entraîne dans la banqueroute précipitant le pays dans la « désindustrialisation » et la précarisation ;

3) une érection du tribalisme en système de gouvernement en installant dans les fonctions stratégiques du pays un petit groupe embauché en fonction de leur origine ethnique faisant ainsi reposer le développement du pays sur une petite palette de la population.

Suite à ce constat accablant, il est plus que nécessaire que de prendre des mesures énergiques pour éradiquer ce fléau qu’est le tribalisme politique. Comme l’on condamne tout fait raciste, le tribalisme qui en a les mêmes ressorts doit être traité de la même façon. Pour ce faire, il faudrait inscrire dans la loi fondamentale les peines qu’encourent celles et ceux qui en seront coupables. Les impacts de ce phénomène sont trop graves pour le développement économique, social et politique du pays pour ne pas prendre le risque de l’évacuer hors du champ de débat national pour le camoufler derrière le flou des idéologies ou comportements « politiquement corrects » comme de coutume dans ce pays.

Le tribalisme politique, cette idéologie qui, partant du postulat de l’existence des tribus au sein de la société congolaise, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d’autres, peut entraîner une attitude d’hostilité ou de sympathie systématique à l’égard d’une catégorie déterminée de personnes. Cette hostilité envers une autre appartenance culturelle et ethnique se traduit par des formes d’ethnocentrisme. Certaines formes d’expression du tribalisme, comme les injures tribalistes, la diffamation tribale, la discrimination, sont considérées comme des délits dans le type de société que nous voulons construire dans notre pays, d’où la nécessité de les inscrire dans la loi fondamentale. Les idéologies tribalistes ont servi de fondement à des doctrines politiques non avouées et non écrites pour la conquête du pouvoir, discriminations et ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences, allant jusqu’au génocide. Nous ne pouvons plus raisonnablement tolérer cela dans une société du 21e siècle dans laquelle, un pays a besoin de tous ses enfants pour surmonter tous les défis auxquels il fait face. L’on ne naît pas intellectuellement bête ou intelligent en fonction de nos origines éthniques ou régionales. Nous développons toutes ces capacités par l’école, notre expérience de la vie et notre rapport à l’autre qui nous enrichit. L’entre-soi n’est jamais source d’enrichissement. Devant un problème de mathématiques un enfant lari, téké, mbochi, etc. mobilise son savoir en rapport du cours dispensé par l’enseignant et non à partir des aptitudes éthniques. Chers compatiotes, comprenons que nous devenons progressivement une curiosité en Afrique quand nos frères du continent évoluent vers des systèmes plus rationnels politiquement nous en sommes encore à des divisions superficielles imposées par le colon et que les hommes politiques véreux et assoiffés de pouvoir exploitent pour mieux nous asservir. Nous sommes suffisamment intelligents pour dépasser ceci car nous devons être acteurs de notre propre libération dans l’unité !

Il faudra donc chercher un moyen d’élimination du fait tribaliste qui freine le développement du pays ; il faut aussi renforcer les organisations institutionnelles et constitutionnelles en termes d’expertises en vue de promouvoir la bonne gouvernance. Les médias ont également un rôle important à jouer dans la conscientisation des populations en ce qui concerne le changement de mentalité sur cette question.

David LONDI

Diffusé le 08 février 2017, par www.congo-liberty.com

