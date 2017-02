CORSAFRIQUE OU FRANCAFRIQUE, SASSOU-NGUESSO LE VRAI PARRAIN. Par Rigobert Ossebi

« De Palerme à Chicago, de Shangaï à Marseille, les mafias ne naissent jamais par hasard : faiblesse des Etats, corruption des élites, les causes sont nombreuses et connues. Nées dans le secret, les mafias prospères dans la clandestinité, déploient leurs réseaux dans l’illégalité et pénètrent tous les lieux de pouvoir. Leurs colossaux profits irriguent les marchés d’une économie noire, leur puissance menace aujourd’hui nos démocraties. Une des mafias les moins connues et pourtant les plus puissantes se niche au cœur de l’Europe : la mafia corse étend sa toile sur tous les continents depuis un siècle. Elle n’a pu exister et se développer qu’avec la complicité d’une partie de l’Etat français. C’est l’histoire de cette relation dangereuse que racontent ces films. »

Ainsi débute Mafia et République « le récit de l’histoire complexe et occultée de la mafia corse à partir de la fin des années 1920 avec la complicité de l’Etat français » comme l’indique la note de présentation de la chaine franco-allemande ARTE qui a assuré la diffusion, le 7 février 2017, du film de Christophe Bousquet écrit par Buch, Vanessa Ratignier, Christophe Nick et Pierre Péan.

« En trois volets, cette série documentaire ausculte les liens scélérats qui ont uni mafieux corses et politiques de tous bords sur trois générations » (sic). Le dernier volet aborde la « Corsafrique » et sans surprise, pour qui a l’habitude de lire Péan, l’entrée en scène d’un Sassou Nguesso en 1979 survient, très innocemment, sans que ne soient évoquées les années sanglantes précédentes – assassinats des présidents N’Gouabi et Massemba-Débat, et du Cardinal Emile Biayenda – et l’implication des réseaux corses dans le choix du tyran qui a été imposé au peuple congolais depuis 40 ans. Les mécanismes obscurs sont décortiqués – services rendus contre impunité – et « l’organisation criminelle méconnue et pourtant toute-puissante pouvait s’exporter sur tous les continents » et infiltrer les antichambres du pouvoir français tout en contrôlant, comme ce fut longtemps le cas pour la dictature congolaise, les régimes fantoches mis en place en Afrique.

A aucun moment du récit, la narration ne s’est arrêtée sur les conséquences dramatiques engendrées par ce choix : les 400.000 morts des guerres civiles de 97-98, les ruines consécutives du pays par la prédation des ressources considérables du Congo et l’appauvrissement extrême de sa population. Pointe Noire et le Congo n’ont véritablement rien gagné avec l’exploitation pétrolière qui n’ait été détourné par la dictature. Tous les services publics ont été tirés vers le bas. La gestion de l’Etat congolais s’est très vite inspirée des pratiques calamiteuses importées et favorisées par la compagnies pétrolière ELF et plus tard par ENI ; la manne pétrolière, qu’elles voulaient bien distribuer localement, faisaient de gueux immédiatement des princes et elles n’hésitaient pas à faire éliminer, politiquement et économiquement, les gêneurs ou les curieux… Quant à Sassou Nguesso, à la tête du Congo en réalité depuis 40 ans, les pétroliers ont fait de lui un Roi. Un roi de la fraude, du crime et de la corruption qui a fini par échapper à tout contrôle.

ELF avait été créée par le Général de Gaulle pour assurer l’approvisionnement énergétique de la France. La jeune société était supervisée par Jacques Foccart et il y avait placé ses agents au moment où un condisciple de Chirac à l’ENA, André Tarallo né en Haute Corse, intégrait l’entreprise. Ce dernier a vite été connu sous le nom de « Monsieur Afrique ». En 1969, le gisement Emeraude était découvert au large de Pointe Noire et la saga corse au Congo pouvait débuter avec l’entrée en scène des frères Feliciaggi, Charly et Robert. Ils ont été en effet les premiers à bénéficier officiellement de la sous-traitance pétrolière, avant que Robert ne soit mis plus en avant dans le système ELF en Afrique avec sa proximité avec Charles Pasqua et « son entourage ».

Dès le deuxième volet – Aux services de la France (1945-1975) – apparaît un personnage emblématique, Etienne Léandri.

Léandri est né en 1915 à Gap dans une famille corse. Il grandit à Marseille. Dans les années 1930, Léandri monte à Paris. À cette époque, il aurait participé à du trafic d’héroïne. Sous le régime de Vichy (1940-1944), il est l’associé du parfumeur et pharmacien américain, l’immensément riche E. Virgil Neal. Gestapiste notoire et grand ami de Tino Rossi, Léandri devient une des coqueluches du Fouquet’s et fréquente le Tout-Paris. Après le débarquement allié, il se réfugia en Italie après être passé par Berlin lors de l’écroulement du IIIème Reich ; puis il s’installa à Genève, ensuite à Milan. À la fin de la guerre, le 21 juin 1948, la Cour de justice de la Seine condamna Léandri à 20 ans de travaux forcés « pour intelligence économique avec l’ennemi ». Il était accusé d’avoir été un auxiliaire de la police allemande.

« Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mafieux et politiques luttent main dans la main contre les communistes. En 1947, la grève des dockers marseillais est brisée par l’action simultanée des Guerini, sollicités par la CIA, de la DST (Direction de la surveillance du territoire) dans le Sud-Est, et de Marcel Francisci et Jo Renucci, autres figures de la pègre, membres du service d’ordre gaulliste. Paris s’appuie par ailleurs sur la diaspora corse pour défendre ses colonies : de nombreux mafieux deviennent agents du SDECE, le Service de documentation extérieure et de contre-espionnage. » De son côté, Etienne Léandri fut protégé par la CIA après la Libération. Le 3 mai 1957, le tribunal permanent des forces armées de Paris le déclare « non-coupable de haute-trahison ». Il rentre en France par le biais de réseaux de la CIA. « Parallèlement, la French Connection déploie sa toile avec la complicité de l’État. Embourbée en Indochine, la France rachète des stocks de pavot en échange du soutien des populations locales et les écoule auprès des trafiquants corses de Saigon. La marchandise, venue également d’Iran, de Turquie ou du Liban, est transformée en héroïne dans les laboratoires français, expédiée vers les États-Unis grâce à aux liens tissés par Étienne Léandri avec la mafia sicilo-américaine, et l’argent est blanchi dans les cercles de jeux. Mais en 1969, l’élection de Georges Pompidou change la donne. Le président, qui collabore avec Nixon dans sa guerre contre la drogue, place ses hommes au SDECE et purge le SAC (service d’action civique), la police parallèle des gaullistes, également infiltrée par le milieu… »

Le troisième volet commence après la mort des grands parrains, le démantèlement de la French Connection, la rupture avec Causa Nostra. Dans les années 70, la mafia corse à un genou à terre. Une fois encore l’Etat français va lui permettre de se relever (sic) en lui offrant une place de choix dans les grands contrats d’Etat, des grandes entreprises et du monde des affaires. Une troisième génération prend le pouvoir, le rêve cubain (version Battista) est à portée de main, la contamination de pans entiers de la République française s’accélère… Ce dernier volet a pour titre : La République gangrenée (1975-2016).

« Affaiblie par la décolonisation, le démantèlement de la French Connection et la mort de ses grands parrains, la pègre corse se relève en devenant l’un des rouages du « système Elf ». Représentée par Robert Feliciaggi et Michel Tomi, qui investissent dans les salles de jeux en Afrique, Jean-Jé Colonna, qui règne sur la Corse-du-Sud, et Richard Casanova, l’un des leaders de la Brise de mer, principal gang de Haute-Corse, la troisième génération de parrains corses noue des liens complexes au sein de la Société d’étude et de développement (SED), qui prendra part, en lien avec Elf, au financement occulte des partis politiques (RPR et PS). Au cœur de cette mécanique : un intermédiaire, l’incontournable Étienne Léandri, proche de Charles Pasqua. »

Mitterrand, au début de son second mandat en 1988, voulait « casser le monopole de la droite dans les rétro-commissions du pétrolier français dont l’argent occulte va également arroser le Parti Socialiste ». Alfred Sirven, appelé au côté de Loïk le Floch Prigent dès son arrivée en 1989 à la tête d’ELF, créera son propre réseau au sein du groupe pétrolier avec l’aide d’Etienne Léandri. « C’est aussi cela que l’on venait chercher auprès d’Etienne Léandri. C’est pas donné à tout le monde de savoir détourner des centaines de millions d’euros d’une opération sans que personne ne vous prenne…

Ce sont sur ces opérations surfacturées avec des rétro-commissions, ce sont sur ces opérations secondaires qu’Etienne Léandri intervient pour les plus grandes entreprises françaises » rappelle un ancien secrétaire. « Etienne Léandri est l’un de ceux qui a transporté les mécanismes de la grande criminalité dans l’économie moderne et perverti le système capitaliste français… ! »

Après avoir fait fortune sur le continent noir, les Corsico-Africains reviennent aux sources. Entré en politique, Feliciaggi ambitionne de transformer l’île de Beauté en paradis des mafieux avec l’aide des nationalistes. Mais le rejet du projet de réforme territoriale au référendum de 2003 et l’escalade de violence qui décime malfrats et nationalistes enterrent son rêve. Seul survivant : Michel Tomi, qui gère tranquillement son empire depuis le Gabon, jusqu’à sa mise en examen en juin 2014… » Léandri, contrairement aux autres, était mort dans son lit à 80 ans en 1995.

Si les grands chefs mafieux corses ont disparu, le véritable roi de la Corsafrique et de la Françafrique, Denis Sassou Nguesso, est toujours bien vivant. Témoin clé des financements occultes et « des rétro-commissions qui ont inondé le système politique français et gangrené la République française lorsque ELF était à son apogée ! »

Abandonné par Charles Pasqua, mort en juin 2015, l’empire bâti par les Corso-africains a peut-être vacillé, mais celui de Sassou Nguesso l’a repris à son compte en usant les mêmes méthodes et les mêmes relais, à son seul profit.

« Aucune démocratie n’est condamnée à cohabiter avec une mafia qui la gangrène. Pour la combattre, il faut déjà prendre conscience de son existence, de sa toxicité et de son enracinement et rendre visible ce pouvoir invisible. Tout le reste dépend des pouvoirs publics. » Par ce dernier message, le narrateur Christophe Bousquet conclut son excellent récit filmé.

Le seul reproche que l’on puisse lui faire, c’est qu’il n’ait pas précisé de la mafia corse ou de la mafia congolaise laquelle était la pire pour la démocratie française !

Rigobert OSSEBI

Diffusé le 09 février 2017, par www.congo-liberty.com