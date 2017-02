Chasse à l’homme contre l’activiste Gloire Bassinga, chargé de la mobilisation du mouvement citoyen Ras-Le-Bol

C’est désormais à une véritable chasse à l’homme des jeunes qui ont dit non à Denis Sassou Nguesso que la police congolaise se livre.

Gloire Bassinga , le chargé de la mobilisation du mouvement citoyen ras le bol est activement recherché par les policiers. Dans le cadre de la stratégie adoptée par les faucons du Sassouisme, tous ceux qui ont contesté le changement de la constitution en octobre 2015 et le hold up électoral de mars 2016 doivent être neutralisé. Après les grandes figures de l’opposition et les journalistes, cette macabre stratégie touche désormais les jeunes des organisations de la société civile.

Gloire Bassinga alias samy Parker chargé de la mobilisation du mouvement citoyen ras le bol, gloire Bassinga a purgé 3 mois de prison fermes assortis d’une amende de 150 000 FCFA d’octobre 2015 à Janvier 2016 pour avoir dit NON au 3ème mandat de Sassou Nguesso.

La fuite en avant du régime est de plus en plus macabre, la seule organisation jeune autorisée dans le pays semble être désormais la Force Montante du Parti Congolais du Travail et ses antennes qui réclament à cor et à cri le retrait du Congo de la Cour Pénale Internationale.

