Menace de grève chez Total E&P Congo

Les Travailleurs de recrutement local de Total E&P se sont réunis en différentes Assemblées Générales sur tous les sites On et Off shore de Poincaré, Nord, Nkossa, Alima, Base Industrielle et Djéno.

Ils ont soulevé un certain nombre de points importants et d’exigences au cours de négociations de l’intersyndicale (FETRAMIP/CSC et FTPP/CPSYLA) avec la Direction générale.

Compte tenu des exigences de l’intersyndicale il semblerait que l’annonce d’une grève prochaine pourrait tomber bientôt.

Le dictateur Sassou Nguesso nous rejouera-t-il son coup de l’intimidation en faisant le tour des sites en grève pour relever, en personne, le nom des grévistes et pour requérir leur licenciement ?

Au royaume des Nguesso rien n’est impossible…

La Rédaction

Diffusé le 13 février 2017, par www.congo-liberty.com