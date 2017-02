PARFAIT KOLELAS JOUE A CACHE-CACHE A PARIS

Où t’es parfait-outai se demandent les Congolais « Bala ba tsana » ?

Depuis près d’une dizaine de jours, la rumeur courait déjà à Brazzaville où Parfait « le Yuki » n’était visible, ni à l’Assemblée Nationale Populaire, ni dans sa résidence de la Glacière à Brazzaville, et encore moins dans son fief du Pool où ses électeurs errent dans les forêts pour échapper aux massacres perpétrés par les troupes enragées de Sassou-NGuesso. Eh oui, le Yuki n’est pas à Brazzaville dans le monde des sauvages, mais bien en France dans le pays « des droits de l’homme », dont il a la citoyenneté !

Jamais voyage d’un homme politique congolais en séjour à Paris n’avait été aussi secret, et fait couler autant d’encre…pourquoi ?

DECRYPTAGE

L’organisation du voyage

De sa posture d’opposant au pouvoir de Brazzaville, il ne restait aux partisans de Parfait Kolelas (ex ministre de Sassou-NGuesso), que l’argument de son « interdiction de quitter le territoire national », devenue pour les Congolais, l’une des certifications attribuées aux véritables résistants à l’ogre de Mpila !

Pour plus de discrétion, Parfait KOLELAS est arrivé en France comme un clandestion, mais en jet privé, et non par un vol Air-France, pour ne pas attirer l’attention du personnel de l’aéroport de Maya-Maya. Peut-on croire un seul instant que le Yuki ait pu sortir du pays sans l’autorisation de Sassou-Nguesso, dont les Congolais sont les sujets d’un Congo-Brazzaville dont il est le propriétaire ? Si oui, y a-t-il eu un deal entre les deux hommes ?

Pourquoi la diaspora congolaise veut-elle rencontrer Parfait KOLELAS

Hormis le fait de s’être auto-proclamé vainqueur de l’élection présidentielle du 20 mars 2016, Parfait Kolelas est un acteur majeur de la scène politique congolaise, et l’un des candidats ayant incarné l’espoir de changement d’une partie du peuple congolais et de la diaspora. N’a-t-il pas le devoir de s’entretenir avec ses compatriotes de toutes les chapelles (comme l’a fait le gabonais Jean PING), pour expliquer les raisons de l’échec des partisans de la restauration de l’Etat de droit dans notre pays ?

N’est-il pas normal que Parfait Kolelas, député de la circonscription unique de Kinkala dans le Pool, s’entretienne avec ses nombreux partisans de la diaspora, originaires de son fief, qui n’ont plus de nouvelles des leurs depuis le début du génocide dans le Pool, le 4 avril 2016 ?

PAKO en a-t-il marre de faire de la politique, blasé d’avoir fait le mauvais choix, contrairement à son frère cadet Landry dont les prophéties se sont réalisées ? En effet, Landry Kolelas, patron de ce qui reste de l’épicerie familiale le MCDDI, avait prédit le maintien au pouvoir, par la fraude et par le sang, de son père adoptif Sassou-NGuesso et la tragédie des ressortissants du Pool, s’ils ne votaient pas le tyran congolais. Malheureusement, le prophète des ténèbres Landry, adepte d’INVIDIA, déesse de l’envie et de la jalousie dans la mythologie grecque, a réussi un sans-faute dans ses pronostics macabres.

« Rassures-toi ! » m’a soufflé un inconditionnel de PAKO. « Ne le dis à personne, notre leader est en séjour sanitaire en France, pour un checkup entre l’Hopital américain de Neuilly et sa villégiature dans la région d’Epernay, c’est la raison de son silence… ! » Alors je comprends mieux, prions pour un prompt rétablissement du Yuki. Souhaitons que son groupement politique soit le 1er parti de l’opposition à la prochaine mascarade des élections législatives de 2017, gagnée d’avance par les partisans de Sassou-NGuesso ; ce qui lui conférera le statut juteux et constitutionnel de « Chef de l’opposition » , et que sa Codeha soit parmi ceux des partis qui se partageront le milliard FCFA de subventions publiques que Sassou-NGuesso a décidé de distribuer à ses pseudo-opposants !

En attendant, consolons-nous avec cette parodie du couplet d’une chanson de Stromae !

Où est ton PARFAIT ?

Dis-moi où est ton PARFAIT ?

Sans même devoir lui parler

Il sait ce qui ne va pas

Ah sacré PARFAIT

Dis-moi où es-tu caché ?

Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai

Compté mes doigts

Olivier MOUEBARA

Diffusé le 13 février 2017, par www.congo-liberty.com