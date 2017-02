Macron et la colonisation : la France est en souffrance avec ses mémoires refoulées, oubliées. Par Lucien PAMBOU

Décidément Macron ne fait pas les choses comme tout le monde. Son instruction, sa verve de jeune candidat, sa nouvelle stratégie dans le domaine politique, sa façon de faire la campagne, sa volonté d’appeler un chat, un chat, trouble le Landernau politique français, surtout le personnel politique habitué à la grosse langue de bois et aux paroles cuites et recuites qui masquent souvent une vérité historique.

Le crime de lèse-majesté de Macron, c’est d’avoir déclaré que la colonisation était un crime contre l’humanité, alors que certains politiques, pas toujours très érudits, mis au courant de l’analyse historique, affirment que le qualificatif de crime contre l’humanité ne s’appliquait pas à la colonisation (Algérie, Afrique noire, ancien empire colonial français) aux motifs que l’apport des Lumières, œuvre civilisatrice de la France, a permis à la France de bâtir un modèle républicain proclamant le principe d’égalité. Sur cette base, Henri Guaino, candidat LR à l’élection présidentielle, dit que la France n’a pas à s’excuser de ce qu’elle a fait au cours de son histoire. François Fillon et Marine Le Pen, caressant les pieds noirs rapatriés d’Algérie, expliquent que Macron a tort. Hamon, plus mesuré, pense qu’il ne faut pas jeter l’huile sur le feu.

Quelle est la position des historiens, ou de certains d’entre eux comme Benjamin Stora, spécialiste de l’Algérie, Président du Conseil d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et auteur de l’histoire dessinée de la guerre d’Algérie au Seuil ? Dans le Parisien du vendredi 17 février 2017, à la page 4, Benjamin Stora estime que la colonisation est bien un crime contre l’humanité. La définition juridique est très large et, selon lui, elle englobe aussi bien la shoah que l’esclavage ou la colonisation. Pour Stora, les différentes lois d’amnistie votées dans les années 60 empêchent que des plaintes initiées par des individus aboutissent. Il estime que c’est une question trop brûlante et trop politique en France car la France refuse de voir les crimes qu’elle a perpétré en Afrique noire comme en Algérie au nom de sa mission civilisatrice. Pour lui, les choses sont claires, les crimes contre l’humanité impliquent aussi bien la Shoah, que tout génocide (comme celui des Arméniens) ou la colonisation. Il pense que, dès lors que l’on prononce crime contre l’humanité en France, le débat se clôt ou se politise.