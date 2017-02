ARRESTATION DE MAITRE LUDOVIC ESSOU SUITE A L’ASSASSINAT DE MARCEL TSOUROU : Déclaration des avocats du barreau de Brazzaville

Considérant que notre confrère, Maître Ludovic Désiré ESSOU a été interpellé le 18 février 2017 hors de la présence de monsieur le Bâtonnier ou de monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Brazzaville en violation de l’article précité.

Préoccupés des intérêts de notre confrère et de ceux de l’exercice de la profession d’avocat en République du Congo;

L’assemblée générale :

Fédération des Plateformes Congolaises

FROCAD- IDC-Composante Jean Marie Michel Mokoko

Représentation en Europe

Communiqué de Presse





La Représentation en Europe des Plateformes Congolaises FROCAD-IDC-Composante Jean Marie Michel Mokoko exprime son ferme soutien aux conclusions de l’Assemblée Générale des Avocats du Barreau de Brazzaville, tenue le 20 février 2017, dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Brazzaville, en raison de l’interpellation suivie de la garde à vue au poste de Commandement de la Gendarmerie de leur confrère Ludovic Desiré Essou, suite au décès du Colonel Marcel Ntsourou à la Maison d’Arrêt Centrale de Brazzaville.

Elle salue le courage et l’esprit solidaire des Avocats du Barreau de Brazzaville dans un contexte où le régime de Mr Sassou Nguesso piétine les libertés fondamentales et a tout fait de caporaliser les syndicats pour leur ôter toute autonomie de marge de manoeuvre.

La décision des Avocats d’exiger la libération immédiate et sans condition de leur confrère Maître Ludovic Desiré Essou et de suspendre leurs activités professionnelles devant les greffes et les juridictions, pendant une durée de trois jours, à compter de ce mardi 21 février 2017, procède de la manière la plus sûre de garantir le respect par les pouvoirs publics de la loi N.026-92 du 20 août 1992, portant organisation de la profession d’avocat en République du Congo.

Puisse cet bel esprit de corps qui ennoblit la profession d’Avocat au Congo servir de leçon à toutes ces catégories professionnelles congolaises dont les maux s’accumulent et ne trouvent guère de solution.

Fait à Paris le 20 février 2017

Pour la Représentation en Europe

de la Fédération des Plateformes Congolaises

FROCAD- IDC-Composante Jean Marie Michel Mokoko