LES BALIVERNES DE THIERRY MOUNGALA SUR RFI. Par Olivier Mouebara

Alors que l’assassinat de Marcel Ntsourou dans les geôles de la maison d’arrêt de Brazzaville porte la signature du criminel SassouNguesso, Thierry Moungala, le porte-parole des crimes du gang des barbares, a cherché ce matin 20 février 2016, sur les antennes de RFI, à justifier sans convaincre, l’arrestation d’un avocat, Maître Essou, qui serait la dernière personne à l’avoir vu.

Après avoir trahi André Milongo, premier ministre de la transition en 1991-1992, Thierry Moungala poursuit son œuvre d’idiot de service de la criminalité en bande organisée.

Au-delà de Maître Essou, ce sont les libertés de tous les congolais qui sont piétinées. Le dictateur Sassou-Nguesso incarcère et fait incarcérer à tour de bras, tue depuis 40 ans, viole et vole en toute impunité. La Constitution de Placide Moudoudou lui accorde même l’immunité.

Dès lors, pourquoi ne pas s’adonner à cœur joie à ces assassinats vantés par Jean Dominique Okemba devant témoins?

La patate chaude de l’assassinat de Marcel Ntsourou brûle les mains du bourreau du bord de l’Alima. Comme d’habitude, il faut trouver un bouc-émissaire pour brouiller les pistes. Et hop, Thierry Moungala veut faire porter le chapeau à un tiers.

E n bonimenteur, le sherpa des crimes de Mpila s’est exprimé en ces termes sur les ondes de RFI:

« Maître Essou, qui a vu le colonel Ntsourou quelques minutes avant son décès, avant son malaise, est tout à fait passible d’être entendu à ce stade comme témoin. Pour ceux qui s’inquiètent du sort de cet avocat, on ne peut pas à la fois demander qu’il y ait des diligences qui soient accomplies pour en savoir plus, et en même temps s’étonner que ces diligences arrivent justement pour que nous déterminons les circonstances du décès ».

Deux observations s’imposent à ce grossier mensonge.

D’abord, Maître Essou s’est rendu à la maison d’arrêt de Brazzaville pour rendre visite à un autre détenu. Comment pouvait-il se retrouver dans la cellule de Marcel Ntsourou, alors que les parloirs avocats sont dédiés à cet effet?

Condamné à perpétuité pour « rébellion, détention illégale d’armes de guerre », seul le directeur de la maison de Brazzaville est susceptible de livrer à Maître Esseau un permis de communiquer.

Logiquement, lorsqu’un avocat se présente devant la portée d’entrée d’une maison d’arrêt pour rendre visite à son « client », le personnel pénitentiaire a le devoir d’aller chercher le condamné dans sa cellule pour le conduire dans un box dans lequel l’avocat peut s’entretenir avec le condamné.

Le reste, n’est que balivernes.

Ensuite, l’interpellation et la garde à vue d’un avocat ne peuvent se faire sans informer au préalable le bâtonnier. Maître André-François Quenone, bâtonnier de l’ordre des avocats de Brazzaville, s’étonne d’ailleurs de ce manquement. Qu’il n’ait pas peur d’affirmer et de réaffirmer avec force ce sacro-saint principe.

Dans la dictature de Nguesso, le respect de la vie humaine et celui du respect élémentaire des règles de procédure est relégué aux calendes grecques.

Ne baissons pas les bras. De Lékana aux quartiers Nord de Brazzaville, la tension est palpable. Thierry Moungala qui crache sur nos morts, quels qu’ils soient, subira tôt ou tard, mais plus tôt que tard, les foudres de la colère populaire.

Olivier Mouebara

Diffusé le 21 février 2017, par www.congo-liberty.com