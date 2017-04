Nécessité de réhabiliter l’éthique et le droit au Congo Brazzaville. Par Marcel ABIGNA

Après avoir écouté notre frère Amédée NGanga, brillant avocat au barreau de Brazzaville, je me suis dit que le Congo a encore en son sein de hommes et des femmes sur lesquels nous pouvons compter ; surtout quand il souligne des questions d’éthique et des mœurs politiques, de droit, de justice, et de corruption. Cependant, ce débat survient à un moment où la France elle-même est secouée par des questions d’éthique, de vertu, de justice et de droit. François Bayrou qui a rejoint Emmanuel Macron fait de la question de la moralisation de la vie politique française, une question centrale de leur programme.

Pour la clarté de notre analyse, il faille d’abord élucider certaines notions ci-dessus soulevées pour le rafraichir notre mémoire afin de fixer les idées. Faisons appel à quelques illustres philosophes qui par la pertinence de leurs analyses montrent la légèreté des hommes qui nous gouvernent.

Sur la notion d’éthique et de vertu, le célèbre philosophe athénien Platon déclare ; « Que le monde perçu par nos sens n’est qu’une image de la réalité véritable que seul peut atteindre notre intelligence ». Voilà pourquoi Platon souscrit aux trois maximes formulées par son maitre Socrate :

la première, c’est que « le bien et donc la vertu, sont objets d’une connaissance intellectuelle.

La seconde—personne ne commet le mal de son plein gré—découle de la première ; si le bien, et la vertu, sont une connaissance, et si la connaissance du bien entraine nécessairement une action qui lui est conforme, alors celui qui commet le mal agit par ignorance et l’ignorance est le terreau de la tyrannie. D’où le fait qu’il vaut mieux subir l’injustice, qui est mal, que de la commettre. « Pour Platon seuls les dieux connaissent le vrai et ne peuvent faire que le bien ; chez les êtres humains en revanche, pour lesquels l’activité intellectuelle n’est ni permanente ni prioritaire, le mal est inévitable ».

Le second philosophe c’est Aristote qui déclare « que la philosophie ne mériterait pas une heure de peine si elle n’aiderait pas à mieux vivre ». pour Aristote, la vertu,, ou l’excellence morale, consiste à éviter les comportements extrêmes et à suivre la voie moyenne ; Aristote poursuit que l’homme bien par excellence est le citoyen vertueux d’une cité bien gouvernée, qui agit dans la communauté qu’il forme avec d’autres citoyens libres et égaux. De même, dans une cité mal gouvernée, qui ne vise pas l’avantage commun, un homme libre ne pourra être complètement vertueux »

Le troisième philosophe c’est le stoïcien Marc Aurèle qui déclare que : « la seule chose qui soit toujours bonne s’appelle vertu, c’est-à-dire perfection et excellence, la perfection de l’homme réside dans le culte de sa pensée, par laquelle il est capable de choisir ce qu’il fait : être rationnel et raisonnable ; voilà l’objectif » Marc Aurèle rappelle qu’un homme qui est appelé a bien gouverné les autres âmes doit être : « un homme accompli, prudent, courageux, juste et modéré, mais aussi bienveillant, affable, poli et cultivé, soucieux des convenances, mais toujours sincère » .

Si la vertu est un idéal que doit poursuivre tout homme qui aspire à gouverner d’autres âmes ; le grand tragique de la Grèce antique Sophocle du Ve siècle avant Jésus-Christ met cependant un bémol à cette préoccupation noble qui est celui de faire attention à l’argent et ses corollaires qui sont, les plaisirs de la chair et le bonheur matériel ; car dit-il : « De tout ce qui a cours parmi les hommes, rien ne leur est plus funeste que l’argent ; il détruit les cités, il dépeuple les maisons, il corrompt les mortels les plus vertueux et les porte à des actions honteuses ; il leur enseigne la ruse, le vice, et l’impiété. »

Cependant pour échapper à cette dérive, à cette mainmise de l’argent sur les comportements des décideurs qui doivent agir au nom de l’intérêt général le grand et l’illustre philosophe Spinoza fait remarquer dans son traité Théo logico- politique que : « Si tous les hommes étaient ainsi disposés par la nature qu’ils n’eussent des désirs pour que ce qu’enseigne la vraie Raison ; certes la société n’aurait pas besoin d’aucune loi, il suffirait absolument d’éclairer les hommes par des enseignements éthiques et moraux pour qu’ils fissent d’eux-mêmes et d’une âme libérale ce qui leur est vraiment utile ; mais tout autre est la disposition de la nature humaine, tout en observant bien leur intérêt, mais ce n’est pas suivant l’enseignement éthique c’est le plus souvent entrainés par leur appétit de plaisirs et les passions de l’âme qu’ils désirent quelque objet et le jugent utile.. De là vient que nulle société ne peut subsister sans pouvoir de commandement et une force ; et conséquemment sans lois qui modèrent et contraignent l’appétit du plaisir et des passions sans frein. »

Bien que nos illustres philosophes aient montré le chemin de l’élévation aux hommes capable de guider les autres hommes ; Spinoza oppose un argument massue sur les comportements de nos puissants où de nos supposés dirigeants, il explique les dérives auxquelles nous sommes exposées, l’appétit des richesses, le gout du gain tout cela pour assouvir les biens temporels. L’exemple patent connu est l’écroulement du puissant empire romain dont Sénèque, Juvénal, retracent les grandes lignes : Sénèque déclare « ce ne sont point les barbares qui ont détruit l’empire romain, ce sont les vices qui ont vaincu les triomphateurs du monde et tout ce que la vertu avait élevé s’écroula par des excès » Juvénal n’est pas en reste il déclare que ; « l’univers, asservi par les Romains, réclamait des vengeurs ; c’est la corruption, plus formidable que les armes, qui s’est chargée de cette exécution. Tous les crimes, toutes les scélératesses ont fondu sur nous, depuis que Rome a perdu sa pauvreté ; le luxe et les richesses ont brisé notre puissance ».

Le dernier de nos philosophe qu’il faut relire est Montesquieu qui dans le fameux traité de l’esprit des lois pose le principe de la séparation des pouvoir ; « le pouvoir contrôle le pouvoir », il poursuit aussi concernant Rome : « il déclare que Rome était un vaisseau tenu par deux ancres dans la tempête : la religion et les mœurs . Quand une république est corrompue, on ne remédie à aucun des maux qui naissent qu’en ôtant la corruption et en rappelant les principes. Ces principes prennent appui sur la vertu, car elle est nécessaire en république, si elle n’y est pas la république est une poubelle».

Tous les historiens , les philosophes grecs et latins ont observé que les républiques de l’antiquité se maintenues florissantes, tant que la pratique de la vertu, de la religion, la sainteté des mœurs, la probité, le désintéressement ont été à l’honneur ; mais aussitôt que l’amour exagéré des richesses, l’impiété ,le luxe, le besoin excessif des intérêts matériels ont prédominé, les nations se sont précipitées dans une série incalculable des malheurs et des ruines accumulées.

Le spectacle est plus désolant en Afrique en générale et au Congo Brazzaville en particulier où la plupart des hommes politiques font de la fonction une source d’enrichissement, en transgressant toutes les lois et règlements que la République s’est donnée ; la France risque de ressembler à Rome si les garde-fous ne sont pas apportés ; il n’y a qu’avoir le chemin qu’a montré le Congo en corrompant tous les prédateurs du monde en particulier ceux de la France. On est loin de la morale et de l’éthique. Aujourd’hui les hommes comme Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, et le général de Gaulle ne courent pas les rues, ce sont des espèces devenues rares .Au Congo à défaut de les trouver il faut les inventer.

Nous terminerons notre réflexion sur une recommandation d’Horace qui dit : « Que sont les lois sans les bonnes mœurs, et que sont les mœurs sans les lois, les deux vont ensemble ». La tension entre les mœurs et les lois est aussi ancienne que le sont les lois elles-mêmes. L’histoire nous enseigne que l’éveil ou la ruine des nations dépend de la morale et de l’éthique de ses leaders en matière politique économique et éducative.

Par Marcel ABIGNA

Diffusé le 24 mars 2017, par www.congo-liberty.com