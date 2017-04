HALTE A LA CAMPAGNE DE CALOMNIES CONTRE LAURENT DZABA ET ZENGA-MAMBU. Par Mingwa BIANGO

Ignominieux, dégoûtant, pitoyable et lâche… tels sont les premiers qualificatifs qui me viennent à l’esprit en lisant le chapelet de calomnies diffusé sur les réseaux sociaux contre notre frère Laurent DZABA, fondateur du site d’opposition « Zenga-mambu.com » . Pis encore, cette campagne est orchestrée par des opportunistes et de petits esprits, au nom d’André OKOMBI-SALISSA, dont la préoccupation actuelle est l’organisation de sa défense dans son procès politique à venir , et nous l’y aiderons dans la mesure du possible, ainsi que tous les prisonniers politiques, par devoir patriotique !

Ceux qui s’acharnent avec énergie contre notre frère Laurent DZABA, dont le site « Zenga-mambu » est l’une des voix de la Résistance congolaise, peuvent-ils nous dire ce qu’ils ont déjà fait pour la libération du Congo ? Quelles ont été leurs contributions dans la dénonciation des crimes que notre peuple subit ? Quels risques ont-ils pris ? Quels moyens, fussent-ils maigres, ont-ils apportés ?

Contrairement à l’oncle DZABA, diplômé d’une école d’ingénieur et salarié dans une multinationale française, ces apprentis sorciers pensent-ils que tous les Congolais vivent comme eux des prébendes du pouvoir de Brazzaville et de la dilapidation du Trésor Public congolais !

Aujourd’hui, ils s’autoproclament d’André OKOMBI-SALISSA, en réalité par pure mercantilisme et avidité financière. Peuvent-ils nous dire depuis quand ils connaissent « Ya André » ?

L’oncle Laurent DZABA est libre de ses choix éditoriaux, comme tous les autres sites congolais d’ailleurs. Personne n’imagine les sacrifices que font les éditeurs de sites d’information de la galaxie congolaise, dont l’accès est gratuit.

Peu de Congolais se posent la question de savoir quels sont les coûts financiers et la ressource humaine nécessaire à l’édition d’un site de qualité comme Zenga-mambu, Congo-liberty, Brazzanews, Congopage, Mwinda… ?

Diffusée la publicité d’une entreprise congolaise…et alors ?

Zenga-mambu est un média privé, résolument dans l’opposition, et libre de diffuser les publicités de son choix ; n’en déplaise aux agents du pouvoir de Brazzaville, les tortues à double carapace, pour reprendre le vocabulaire de leur véritable maître Sassou-NGuesso !

Laurent DZABA et Zenga-mambu n’ont de compte à rendre à personne. En revanche, ceux qui doivent rendre des comptes sont ceux qui ont massacré les Congolais, et pillés notre pays, aujourd’hui en banqueroute et à la queue de tous les classements…

S’en prendre à Laurent DZABA, c’est s’attaquer à la Résistance congolaise , car, Ngwa DZABA n’est pas un opposant, mais un RESISTANT !

Par Mingwa BIANGO

Diffusé le 28 mars 2017, par www.congo-liberty.com