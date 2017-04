DROIT ET COUTUMES AU CONGO BRAZZAVILLE. Par Justin BALONGA

Le Congo est un pays de droit mixte, compte tenu de l’introduction dans son système juridique du droit français comme héritage colonial et de l’implication dans ce même système du droit socialiste en tant que modèle d’organisation politique, économique et social à partir des années 70. Aujourd’hui, depuis la constitution du 15 mars 1992 le Congo s’est éloigné de l’influence marxiste léniniste en adoptant des institutions d’inspiration démocratique, mais dans la pratique cette influence reste vivace dans l’exercice du pouvoir.

Toutefois, ce caractère composite est limité dans les faits, en raison de l’impact des coutumes dans les décisions de justice, qui quelquefois supplantent le droit. Ainsi, les apports étrangers dans le droit congolais en formation sont limités. A cause du faible degré d’imprégnation de ces droits dans le tissu social, il s’est constitué un « droit non officiel ».

C’est le cas par exemple en matière de succession, malgré la tendance à la modernisation du système, les héritiers traditionnels continuent de jouer un rôle prépondérant. Il n’est pas rare dans un litige successoral relatif à une concession revendiquée par la veuve légitime et par la veuve coutumière, que les juges reconnaissent des droits successoraux aux enfants issus de l’union coutumière sans pourtant établir au préalable un lien avec le decujus. Pourtant depuis la codification, la famille a succédé à l’Etat, et on peut remarquer la substitution de la notion de famille conjugale à celle de la famille lignagère. D’où la naissance comme en France d’un droit du mariage et d’un droit de la filiation.

Trois explications peuvent être invoquées pour tenter d’éclairer ce phénomène. D’une part, toute société est porteuse d’une idée de droit à la fois dominante et latente, et attachée à une tradition juridique. D’autre part, le choc de deux sociétés diamétralement opposées. Une société moderne des rapports salariés, instituée par la colonisation et de l’autre une société ancrée dans les relations traditionnelles. La première société est inachevée, elle manque véritablement de fondement. En revanche, la seconde définit d’une manière précise le statut de chacun et détermine avec certitude les rapports à autrui. Enfin, à l’opposé de l’Europe où l’industrialisation qu’accompagne le processus de socialisation au XIXè siècle se fait autour des classes sociales, en Afrique l’Etat est issu d’une société rurale et communautaire. Le problème au Congo est celui d’un « Etat héritier » qui n’a pu se moderniser et donner suffisamment de garanties à l’individu. Souvent l’individu issu du milieu rural et traditionnel n’a pu résister qu’en recourant aux mécanismes de solidarité traditionnelle.

Ainsi, le droit ne touche qu’une partie de la population des citoyens scolarisés. En revanche dans les milieux ruraux plus de 4/5 de la population continuent de suivre leurs coutumes. Concrètement le comportement déviant de la population se manifeste, soit par la violation des règles du droit, soit par le refus d’aller devant les tribunaux. Dans les années 70, un procès connu sous le nom « procès des andzimbistes », concernant des pratiques fétichistes d’une ethnie du nord du Congo devant le tribunal révolutionnaire de Brazzaville s’est soldé par un échec. Les parties au procès ont soulevé le caractère illégitime du tribunal, au motif que le litige relevait d’un règlement traditionnel. Aussi, elles ont considéré que le président du tribunal natif du même village que les protagonistes, n’avait coutumièrement aucune légitimité de les juger. Le procès fut arrêté et renvoyé aux calendes grecques. Ce procès a démontré à la fois la suprématie de la coutume à la légalité institutionnelle, et le poids des conventions sociales issues des traditions sur la loi.

Dans un autre domaine comme celui du mariage, plus de quatre décennies après l’institution du mariage civil, celui-ci n’est qu’une exception par rapport au mariage coutumier. Une tendance qu’était venue encouragée la loi n°073/84 du 17 octobre 1984 sur le code de la famille congolaise. Son article 122 consacre le pré mariage comme une institution traditionnelle par laquelle « un homme et une femme avec l’accord de leur famille …ou de leur représentant se promettent mutuellement mariage ». Le législateur a rendu obligatoire le pré mariage, sans lequel un mariage ne peut être contracté devant l’état civil (art.123, code de la famille) et a également permis de régler les rapports entre pré mariés selon les usages (art 124 C.F).

Cette volonté législative de la primauté de l’institution traditionnelle par rapport au droit moderne explique la persistance des mariages coutumiers, et de la difficulté d’ancrer la notion de communauté légale dans les mœurs. C’est ainsi par exemple, l’action en divorce est inutile lorsqu’on est marié coutumièrement, puisque le litige est réglé par les instances traditionnelles. De la même manière, le caractère symbolique et facultatif de la dot ne pouvant dépasser 50.000F C.F.A dans le cadre du pré mariage réglementé par le code de la famille (art.140) n’est pas respecté. Dans la pratique, son montant est exorbitant, et en cas de divorce elle est réclamée par le marié.

Ce syncrétisme juridique donne une dimension originale de l’application du droit, et modifie largement la fonction sociale du droit au sein de l’administration.

Des rapports administration/usagers fortement intéressés

Le fonctionnement de l’administration congolaise est en partie basé sur des relations inter personnelles, le plus souvent développées à partir des affinités ethniques. Dans la pratique cela favorise le clientélisme et un intéressement de l’action administrative. En effet, l’introduction de ces valeurs traditionnelles dans le fonctionnement de l’Etat a crée un syncrétisme psycho sociologique influant largement sur le fonctionnement de l’administration. Le régime administratif est devenu un formalisme sans effet et le fait administratif un élément étranger aux relations entre l’administration et ses usagers. Par conséquent, l’administration ne fonctionne pas dans la plupart du temps selon les textes en vigueur, mais par rapport à un sous système de règles concurrentes propre à elle.

In fine, au-delà de l’aspect critique, mais du point de vue de la fonction sociale du droit,celui-ci intervient très peu dans les rapports sociaux. Et il est de loin un enjeu de société, car le véritable pouvoir normatif est exercé par la société elle-même. Cette situation a permis de tisser des liens informels entre l’Etat et les citoyens. C’est ce qu’on observe à travers une pratique étonnante des services publics.

Des services publics en marge des rapports sociaux

La faiblesse de l’Etat comme instance d’organisation et d’édiction des règles fait que son intervention n’est pas décisive dans les rapports sociaux. Il y a une sorte d’incommunication entre l’Etat et les citoyens, qui se résout par la substitution de l’Etat par l’individu. Lorsque les congolais réclament plus d’Etat, ils voient à travers les services publics des structures non organisées au sens d’un pouvoir institué, dont les véritables enjeux dépendent du dispositif relationnel de chacun. En réalité, compte tenu de la promiscuité du tissu social, ce qui symbolise au mieux l’expression de la société congolaise, c’est la solidarité, mais une solidarité traditionnelle se développant en marge de l’emprise de l’Etat.

Cette conception très personnalisée et affective des services publics a entraîné la sacralisation de l’individu, on ne croit pas à l’Etat mais plutôt en l’individu. Ainsi, les services publics sont devenus une obligation sociale et la solidarité comme la pierre angulaire de la cohésion sociale.

En définitive, s’il est vrai que le droit congolais en formation révèle un caractère composite en raison de l’influence des droits étrangers, comme éléments d’historicité. Au-delà de ces apports juridiques, dont le degré d’imprégnation sociale est incertain, s’interposent les coutumes locales comme moyen de régulation sociale. Il est évident que le syncrétisme juridique est en partie plus théorique que réel, ce qui explique l’interprétation lato sensu des textes par les juges et la nature inédite de certaines décisions de justice.

Geoffroy Justin BALONGA

