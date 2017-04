Mr Henri PEMOT a été élu Président du MRLC à plus de 88% de suffrages**.

Le Mouvement Congolais pour la libération du Congo en sigle MRLC a convoqué les patriotes et les résistants de la diaspora congolaise du monde entier à participer massivement au scrutin du samedi 08 Avril 2017, date historique, ayant définie une étape importante pour l’élection démocratique de son président à Paris, dans le Xème arrondissement de Paris, au bureau de vote N° 1, en la salle des réunions du 43 de la rue Dunkerque ainsi que par vote électronique à travers le monde.

Les républicains et les patriotes de la résistance congolaise à Paris et à travers le monde, ont élu à plus de 88 % de suffrages, Monsieur Henri PEMOT, Président du Mouvement Républicain pour la Libération du Congo et Président de la diaspora congolaise.

Le résultat de ce vote mondial, confirme la volonté de changement et d’union de la diaspora voulue par le congrès des Congolais de l’étranger tenu à PARIS du 06 au 07 Aout 2016 et traduit d’une part, le rejet massif des forces de la déraison, de la barbarie, de l’inhumanité, de l’horreur et de l’oppression qui se sont emparées du Congo depuis le 15 octobre 1997, détruisant les acquis de la civilisation légués par les lumières et le génie du peuple congolais. D’autre part, par un désaveu cinglant de M. Sassou Nguesso qui a plongé la république ainsi que les lois positives et rationnelles de la gouvernance libre et démocratiques, dénaturées et dévoyées par la logique des clans, ne répondant plus à la souveraineté du peuple : le Congo-Brazzaville est assiégé et entravé par une tyrannie.

Cette imposture de ce régime présente de manière historique les signes caractéristiques d’une option politique erronée, économiquement en faillite et inefficace, sociologiquement absurde et culturellement inhumaine, condamnée par la raison et le bon sens du peuple.

En déplaçant la légitimité politique et en proclamant Paris comme la capitale du Congo Libre, le Président du Mouvement qui a été élu à plus de 88 % au cours d’une élection démocratique au suffrage universel direct pendant un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, incarnera de droit, l’institution intérimaire de la Présidence du Congo, conformément à la volonté générale du peuple exprimée le 20 Mars 2016 pour le départ des autorités de la dictature et la fin du régime « SASSOU NGUESSO ».

Tel est l’enjeu politique rendu possible par l’autonomie du congrès des congolais de l’étranger et par l’identité politique de rupture qu’incarne le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo.

Le Mouvement Républicain pour la Libération du Congo en sigle MRLC appelle à l’unité de la Diaspora et réitère son combat contre la dictature, la légitimité usurpée et autoproclamée et exige la libération des personnes civiles et politiques privées de liberté et neutralisées en captivité dans les prisons de la terreur.

Fait à Paris le 09 avril 2017

Pour le MRLC et la Commission nationale électorale, la présidente du bureau de vote n°1 et du vote électronique.

**Résultats du vote

Votants physiques et électroniques 18060 Bulletins blancs ou nuls 2009 Nombre de voix obtenus par le candidat Henri PEMOT 16051 Résultats en % de bulletins blancs ou nuls 11,8% Résultats en % de voix exprimés en faveur du candidat Henri PEMOT 88, 92%

Est élu Président du MRLC et Président de la diaspora Henri PEMOT

Avec l’élection du Président du MRLC, Président de la diaspora et Président par Intérim du Congo Brazzaville, prennent fin les missions de la direction collégiale du comité de suivi des actes du congrès et de la commission nationale électorale.