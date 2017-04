Surprise à Lisbonne ( Gilbert Odongo a reçu en cadeau un manoir à Lisbonne)

O GLOBO, fondé en 1925, est le journal brésilien le connu dans le monde. Il a donné naissance à un puissant conglomérat de médias TV, radios et de presse écrite. L’affaire d’Asperbras au Portugal a été traitée à de nombreuses reprises par ce journal. Les articles écrits la plupart du temps par José Casado sont toujours très intéressants et traitent souvent de l’effacement indu, par Dilma Roussef, de la dette du Congo.

L’enquête portugaise, selon nos sources, rebondirait au Brésil tant sur le volet des affaires avec le Congo et la corruption de ses autorités (Denis Sassou Nguesso, Gilbert Ondongo etc) que sur le volet des affaires publiques brésiliennes avec l’effacement de la dette du Congo. Pour mémoire, voici le dernier article de José Casado, publié à la fin 2016, qui laissait déjà entrevoir l’extension de l’affaire Asperbras à son pays d’origine. En voici la traduction.

Le Brésil et le Portugal sont également deux pays soupçonnés d’avoir accueilli d’importants fonds détournés par le clan mafieux à la tête du Congo. Fort heureusement, les Nguesso, José Veiga et Asperbras n’y ont pas bonne presse. Loin de là !

Surprise à Lisbonne

Le propriétaire d’Asperbras est arrêté au Portugal, paye une caution de 3 millions d’euros et confesse avoir donné un manoir en cadeau au ministre du Congo, dont la dette par le Brésil a été pardonnée

29/11/2016 –

José Casado, O Globo

Mercredi dernier, l’homme d’affaires brésilien José Roberto Colnaghi, principal actionnaire du groupe Asperbras de Penápolis (SP), est entré au siège du Département central des enquêtes et actions criminelles à Lisbonne. À la fin de la journée, après une déposition épuisante, il a découvert qu’il ne pouvait pas quitter le bâtiment.

Il a été détenu, informé par la procureur portugaise Susana Figueiredo et le juge Carlos Alexandre, pour la corruption et le blanchiment d’argent dans les entreprises au Brésil, au Congo-Brazzaville, en Angola et en Suisse.

Pour rester libre, Colnaghi a accepté de payer une caution de 3 millions d’euros (R $ 10,8 millions) – le triple du montant payé par l’homme d’affaires de Rio de Janeiro Mariano Marcondes Ferraz, directeur du groupe néerlandais Trafigura, pour quitter la prison à Curitiba, où Il est accusé de corruption dans le cadre de contrats avec Petrobras.

Au Brésil, Colnaghi et Asperbras sont des personnages récurrents dans les scandales politiques. En 2005, ils ont fait l’objet d’une enquête, en raison d’opérations étranges avec Trade Bank, via l’Angola. Aujourd’hui, ils sont simultanément dans les enquêtes de Curitiba sur les pots de vin à Petrobras et à Brasília sur le déversement de fonds lors de la récente élection du gouverneur de Minas Gerais, Fernando Pimentel.

Asperbras a multiplié les bénéfices au cours de la dernière décennie dans les affaires obscures avec les kleptocraties africaines, sous l’impulsion des relations fluides de Colnaghi avec Antonio Palocci, le ministre des Finances de Lula et le chef d’état-major de Dilma Rousseff. Palocci se tient à Curitiba, accusé d’intervenir dans les transactions d’Odebrecht avec les gouvernements dans lesquels il a participé.

L’homme d’affaires a été le principal chef du groupe São Paulo retenu à Lisbonne au cours des neuf derniers mois – troisième de la liste inaugurée par le portugais Jose Veiga, son partenaire au Congo-Brazzaville, le quatrième producteur d’huile en Afrique Et depuis 40 ans règne le dictateur Denis Sassou Nguesso.

Veiga a été arrêté pendant la saison des carnavals, après avoir tenté d’acheter le contrôle du Banco Internacional de Cabo Verde, domaine de la faillite Grupo Espírito Santo. Il était situé dans un petit bijou de l’architecture de la Quinta da Marinha à Cascais, dans le garage de laquelle se trouvaient quatre Porsche, Mercedes et Bentley. Dans un coffre-fort, la police a trouvé 7 millions d’euros (8 millions de dollars).

Un autre 10 millions d’euros (R $ 36 millions) a fini par être «gelé» dans les banques portugaises. La maison avait été achetée par Asperbras comme un cadeau à Gilbert Ondongo, ministre de la kleptocratie Sassou Nguesso – a confessé Colnaghi la semaine dernière.

Ondongo a mené des négociations avec Palocci pendant l’administration Lula pour annuler une dette de 352,6 millions de dollars (R $1,1 milliard) que le Congo avait avec le Brésil depuis les années 1970. En mai 2013, Dilma Rousseff a pardonné 79% de cette dette, US $ 280 millions (R $ 924 millions). Le Sénat a approuvé sans débat.

Asperbras était un grand bénéficiaire, avec un milliard de dollars US (R $ 3,3 milliards) dans les contrats. En analysant ses flux financiers, le bureau du procureur de Lisbonne a découvert, par exemple, l’utilisation atypique de sociétés comme la société minière aurifère Plenamerica, à Porto Velho (RO).

Les preuves suggèrent que Colnaghi et les Asperbras peuvent devenir une ligne de blanchiment auxiliaire de la kleptocratie de Sassou Nguesso sur la route de l’Atlantique.

