LA PAIX AU CONGO BRAZZAVILLE. Par Dieudonné Antoine-Ganga

Depuis 1997, la situation de la République du Congo-Brazzaville ne s’est pas stabilisée. La paix y est toujours perturbée. La sécurité demeure précaire et trop d’armes restent entre les mains de personnes incontrôlables. Les femmes et les hommes politiques arrogants, obnubilés par leur goût effréné du pouvoir pour le pouvoir foulent aux pieds les intérêts du peuple congolais. Cet ouvrage pose les questions suivantes : Que voulons-nous ? Qui perturbe la paix et pourquoi ? Quelles sont les conditions d’une paix durable et comment y parvenir ?

Son Excellence M. Dieudonné Antoine Ganga, ancien ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, ancien ambassadeur auprès de l’Union Africaine et à Washington (USA)

Cliquez sur le lien pour acheter l’ouvrage de Dieudonné Antoine GANGA