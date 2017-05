Messe en mémoire du Cardinal Émile Biayenda, mort assassiné en 1977 ; Dimanche 7 mai 2017 à 14h45 ; Basilique cathédrale Saint-Denis

40 ans après sa mort (1977-2017), le Seigneur nous redonne l’occasion, de revivre dans la célébration eucharistique la mémoire du Cardinal Émile Biayenda, grand artisan de la Paix. En effet, marqué par la spiritualité de Charles de Foucauld et façonné par la simplicité et l’humilité du Saint Curé d’Ars, le Cardinal Émile Biayenda, demeure une figure marquante de l’Eglise catholique qui est au Congo et bien au-delà. Il y a œuvré courageusement en vue de la concorde nationale et de la défense de la dignité de la personne humaine. Aussi son ministère fut-il éloquent par sa sollicitude témoignée à l’endroit des tous petits et des pauvres. Par ailleurs, sa préoccupation pour l’unité des chrétiens à la suite du Christ, a fait de lui un Pasteur engagé à la cause œcuménique qui constitue à ce jour l’un des grands défis majeurs de l’Eglise du Christ qui est au Congo. L’enjeu est de taille et emmène à revivre à nouveaux frais, l’immensité de son œuvre, dans la Sainte Eucharistie; grâce au contexte de catholicité vécue dans la diaspora congolaise en France. Le 22 mars 1977, le Cardinal Émile Biayenda refusant de fuir pour la sauver, donnait sa vie pour ses frères congolais, pour sauvegarder la paix, en suivant les pas de Son Maitre, le Christ, l’Agneau de Dieu. Sa cause en béatification pour son martyre, en haine de la Foi, a été introduite à Rome depuis 1996 par son successeur Mgr Barthélémy Batantu. Sur la colline ou l’on a retrouvé son corps, une main serrant sa croix pectorale et l’autre levée, en signe de bénédiction de ses ennemis, un lieu de pèlerinage s’est déjà développé. Un monument rappelant les différentes étapes de sa vie est en préparation et attend de généreux donateurs pour accueillir la dévotion populaire. Nous vous invitons, le dimanche 7 mai 2017 à 14h30 en la Basilique-Cathédrale de Saint Denis, à une Messe commémorative du 40eme anniversaire de son retour vers le Père, en union de prières avec celui qui est devenu semence de paix et de fraternité. Une opportunité spirituelle est donc offerte, à la diaspora congolaise, aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté, pour œuvrer à l’aboutissement de la cause de sa béatification et de sa canonisation. Cette célébration eucharistique sera présidée par Son Excellence Monseigneur Anatole Milandou, Archevêque Métropolitain de Brazzaville.