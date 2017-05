L’animateur Yann Barthès se trompe et diffuse la photo d’une personne à la place d’une autre. « Normal, ironise Andrea Ngombet, c’est parce que je suis noir. » L’animateur du collectif Sassoufit exige un droit de réponse.

« Notre but était de donner un espace médiatique à des questions trop souvent mises de coté », explique l’organisateur. C’était sans compter sur l’ethnocentrisme des chasseurs d’audimat. Rien dans le reportage diffusé dans Quotidien sur la situation dans le Pool au Congo, l’emprisonnement d’opposants comme Okombi Salissa, rien sur les élections au Gabon ou encore sur l’arrestation récentes de deux activistes Nadjo Kaïna et Bertrand Solloh au Tchad –ils ont été libérés le surlendemain-. Non seulement, le sujet n’accorde pas une seconde aux questions africaines, mais en plus il ressort des vieilles casseroles pour discréditer l’organisateur de l’événement. L’objet du crime: des Tweets publiés en 2013 lors du débat sur le mariage pour tous. « Une connerie », nous explique Ngombet. Un message insultant visait Jean-Luc Romero. « Il nous avait chauffé et l’atmosphère était violente et tout le monde racontait n’importe quoi d’un coté comme de l’autre. » Jamais condamné pour ses propos, l’auteur des Tweets se défend d’être homophobe et présente encore des excuses à l’intéressé.La photo n’est pas la bonne. Sur le plateau de Quotidien, personne ne semble le remarquer. « Normal, ironise Andrea Ngombet, c’est parce que je suis noir.. » L’animateur du collectif Sassoufit pensait jusque-là n’avoir qu’un seul ennemi : Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Depuis mercredi, il en a un autre : Yann Barthès. « Et son ricanement », ajoute Ngombet, qui digère mal le fait d’avoir été malmené mercredi 3 mai sur TMC. Quotidien consacrait un reportage sur un événement qui se déroulait la veille à Paris.

« L’Afrique s’invite dans la présidentielle » voulait accueillir l’un après l’autre les finalistes de la présidentielle pour parler Afrique. Objectif à moitié rempli puisque Marine Le Pen est venue, mais pas Emmanuel Macron. Il faut dire que la présidente du FN comptait plus d’amis dans l’assistance que le candidat d’En Marche, ce que le reportage n’a pas manqué de souligner. « On aurait été très contents d’accueillir des militants de Macron, répond Ngombet, le but de cette manifestation n’était pas de parler de Le Pen ou de Macron, mais de les entendre s’exprimer sur l’Afrique ». Ancien militant UMP, Ngombet avait invité des figures connues de la société civile africaine à Paris comme Martin Sali des « Résistants combattants de RDC » , l’exilé Tchadien Makaïla Guebla et la Gabonaise Laurence Ndong de « Tournons la Page ». Face à Marine Le Pen, cette dernière n’a pas mâché ses mots (voir la séquence ci-dessous)

Mais Ngombet réclame aussi un droit de réponse. Car une erreur factuelle s’est bien glissée dans ce reportage. Une de ces « boulettes » que Yann Barthès aime tant tourner en dérision. A la fin de la séquence, une photo montrant un homme en compagnie de Louis Aliot, le compagnon de Marine Le Pen, est diffusée sur un écran géant. Présenté comme Andrea Ngombet, le jeune homme s’appelle en réalité Miv et ne lui ressemble pas du tout! Ce que les chroniqueurs ne remarquent pas du tout! L’animateur de Sassoufit saisit l’argument pour s’inviter sur le plateau du Quotidien. L’idée n’est pas de reprendre le débat sur le mariage pour tous… mais de profiter des quelques 1.3 millions de téléspectateurs pour (enfin) évoquer les questions africaines. De quoi plomber l’audimat de Yann Barthès… Mais c’est bien connu, les Droits de réponse, ça plombe toujours les audiences…

« Nous avons reconnu notre erreur et nous l’avons rectifiée », précise l’auteur du reportage Valentine Oberti. La journaliste avec laquelle nous nous sommes entretenus après la publication de cet article vendredi 5 mai conteste les accusations d' »ethnocentrisme ». Elle rappelle que Quotidien consacre de nombreux reportages à l’étranger et qu’elle n’a en aucun cas voulu dénigrer les questions africaines, ni moquer les collectifs présents lors de cette rencontre. « L’angle que nous avons choisi était celui de la visite de Marine Le Pen, nous voulions faire réagir les bi-nationaux présents au programme de la candidate du FN, qui prévoit notamment la suppression de la bi-nationalité ».