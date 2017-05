COLONIALISME ET RÉSISTANCE. Par Abdelkader Benarab

Cet essai s’attache à montrer les différentes luttes et résistances des pays africains et noirs américains pour s’affranchir du joug colonial imposé par l’Europe et l’Amérique. Comment les intellectuels du tiers monde ont combattu ces injustices et en même temps essayé de se redéfinir par rapport à la nécessité de leur culture d’origine, tout en s’assimilant la modernité ? C’est peut-être là un des premiers essais d’un intellectuel algérien qui a tenté d’étudier dans le même élan la littérature afro-américaine et les mouvements d’émancipation africains liés organiquement par le même idéal.

