L’interview-mensonges de Sassou Nguesso accordé à France24

L’interview a fait grand bruit. En méritait-il tant !

Pas fréquent que le tyran reçoive une équipe de télévision étrangère. France24 s’y était collé. Ce n’était pas une mince affaire, non plus, que de se rendre à Oyo dans l’un des nombreux palais présidentiels que le dictateur s’est fait construire au Congo. Dommage que France24 ne nous ait pas présenté les coulisses de l’interview : Brazzaville, ses contrastes ; la navette en jet privé pour rejoindre Oyo et son aéroport international tout aussi privé (quasi réservé à l’usage personnel du dictateur ou de son armement) ; les investissements démentiels dans le petit village de pêcheurs, dont est originaire l’autocrate, pour le transformer en un lieu de villégiature pour privilégiés en pleine forêt équatoriale. Pour cela, très sûrement, aurait renforcé l’intérêt de suivre l’échange entre Denis Sassou Nguesso et Marc Perelman, Journaliste-Editeur à France24.

Pourtant, les questions de ce dernier avaient beaucoup de sens, et bien ciblées. Imperturbablement l’imposteur en chef niait tout en bloc. Systématiquement, il a répondu par la négative à toutes les affirmations, bien plus que des questions, de l’envoyé spécial de France24. Pas de crise postélectorale, pas d’élections truquées ; pas de problème sécuritaire et pas de crimes humanitaires dans le Pool, rien que des bandits profitant d’une « guerre asymétrique » ; pas d’exactions dénoncées par le Département d’Etat américain (qu’il s’est bien gardé de traiter de menteur !) ; pas d’opposants politiques emprisonnés rien que des coupables de droit commun ; pas de black-out des réseaux de communication en période d’élection ; pas de fraude et pas de détournement financier de la part de ses proches. Rien qu’une volonté de nuire (à son encontre) ; une cabale, presque menaçant, lorsqu’il a été question d’une prochaine inculpation de son fils, Denis Christel, par les Juges en charge de l’affaire des Bien Mal Acquis ; et sur le tard devenu croyant, il s’en remet par trois fois à Dieu s’agissant de la fin de son mandat « qui lui a été confié par le peuple congolais !» (Sic)

Il faut se faire violence pour tenir jusqu’au bout de cet exercice de mauvaise foi ! Vingt minutes de supplice supplémentaire qui viennent s’ajouter aux bientôt vingt années de son insupportable tyrannie … ! Sassou Nguesso affichait sa satisfaction de n’avoir rien concédé ni reconnu. Quant aux spectateurs et aux observateurs, ils auront tous compris qu’avec lui toute discussion et tout dialogue sont impossibles !

En ces derniers points, l’interview de Marc Perelman a été utile. Sinon, il pourrait toujours faire un reportage sur les policiers du quartier de la Défense, près de Paris, qui interviennent lorsque des Congolais vont manifester dans le hall d’entrée de la Tour TOTAL. Après des contrôles d’identité très courtois, pour la forme sans le moindre reproche, certains fonctionnaires leur font discrètement la confidence qu’ils savent, pour tout ce qui touche aux affaires du Congo, que « beaucoup de dirigeants français ont été corrompus » pour que le système, qui les enrichit, perdure. Egalement, des employés de la compagnie pétrolière, tout aussi discrètement, rejoignent alors nos compatriotes pour dénoncer le comportement criminel de leur société en affirmant qu’ils s’attendent à ce qu’un jour prochain tout soit déballé, enfin, sur la place publique tout en les encourageant à poursuivre leurs actions.

Il suffirait de prendre le RER A pour faire une super enquête… Pas la peine d’aller à Oyo, capitale des mensonges et des non-dits. Et, n’est pas Emmanuel Macron qui veut pour contredire Sassou Nguesso comme ce fut le cas lors du débat avec Marine Le Pen : « Vous dites des bêtises ! » Il ne reste plus qu’à espérer que le nouveau président français saura sortir de son actuelle sphère d’influence imprégnée d’un sérieux soupçon de Francafrique, dont il conviendrait de s’éloigner… Pour que l’Afrique à son tour, et sans trop tarder, soit elle aussi En Marche !

La Rédaction

Diffusé le 16 mai 2017, par www.congo-liberty.com