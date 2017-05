INTERVIEW DE JOHN-BINITH DZABA : Pacte secret entre Tsaty-Mabiala , Parfait Kolelas et Sassou-NGuesso ; STOP aux législatives 2017 et au génocide dans le Pool ; Solution militaire contre le pouvoir de Brazzaville…

JOHN-BINITH DZABA s’exprime sur la compromission diabolique de Tsaty-Mabiala , Parfait Kolelas et l’assassin Sassou-NGuesso ; il appelle au boycott des élections législatives et à la libération sans condition des prisonniers politique ; Encourage les militaires à déserter les rangs et surtout à ne pas massacrer leurs compatriotes dans le Pool…

Diffusé le 24 mai 2017, par www.congo-liberty.com