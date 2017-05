INTERVIEW DE MARC MAPINGOU : Election d’Emmanuel Macron ; Législatives 2017 et légèreté politique de Tsaty-Mabiala et Parfait Kolelas ; Paranoïa de Sassou-NGuesso et fabrication de preuve contre le général Mokoko…

Esprit libre et indépendant, Marc MAPINGOU milite pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville . Il appelle Parfait Kolelas à s’inspirer du combat politique de son père contre le Communisme , et de ne pas sombrer dans la légèreté politique comme Tsaty-Mabiala. Il condamne l’extermination du Peuple Koongo par Sassou-NGuesso , et exhorte tous les Congolais à l’unité nationale…

Diffusé le 24 mai 2017, par www.congo-liberty.com