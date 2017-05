il y a 20 ans, le lobby pétrolier et Sassou Nguesso assassinaient la démocratie congolaise. Par Andréa NGOMBET

C’est par facilité que nous l’appelons la “Guerre du 5 juin”; c’est par lassitude même que nous avons depuis vingt ans épousé le récit des “vainqueurs”, si jamais on peut appeler vainqueur le camp qui a choisi de massacrer les siens au profit d’un lobby désormais apatride et surpuissant.

20 ans après, voici mon récit, le récit d’un survivant.

Une guerre contre les civils : Apocalypse Now sous les tropiques

5 juin 1997, une matinée dans le clair-obscur, je ne me souviens plus s’il y avait eu du brouillard. J’ai juste le souvenir de ma mère qui arrive de l’Hôtel Olympic Palace où elle travaillait et qui juste devant la maison dit cette phrase : “la guerre a commencé, je vais sur Pointe-Noire”. Le ballet de voitures, mon bel oncle GOKABA, mon oncle Henri OKEMBA alors ministre de la jeunesse et des sports de LISSOUBA, ma tante ALBINO Thérèse, ma cousine INGOBA J., ma belle-mère MT. KOLÉLAS, toute la famille fuit les quartiers centraux et vient chez nous à Bacongo où règne encore un semblant de normalité. Ma famille c’est le Congo en miniature.

Le matin, usant d’un engin blindé désarmé pour faire pression, la police a tenté d’appréhender, chez Sassou à Mpila, les tueurs ABOYA et ENGOBO : le piège s’est alors refermé sur la démocratie congolaise et sur le président Pascal LISSOUBA.

Un piège de long court, le dernier chef-d’œuvre des réseaux Foccart. Dès 1993, SASSOU NGUESSO s’agitait. Il n’avait pas digéré la démocratisation par les Conférences nationales et l’ouverture en France de l’Affaire Elf par la Juge Eva JOLY. Le pays dont héritait le Président LISSOUBA était ruiné, la plus grande dette par tête d’habitant au monde, une police totalitaire, une économie malade de la rente pétrolière, une justice politisée et malade du stalinisme.

Pour le contexte international, une dévaluation brutale du Franc CFA en 1994 et un programme d’ajustement structurel antisocial du FMI ont achevé l’embryon d’Etat congolais.

C’est donc à la faveur d’une contestation sociale qui avait déjà dégénéré en 1994 en guerre entre Sassou et l’Etat Congolais, que le lobby pétrolier français espérait s’affranchir de sa nationalité et des ses responsabilités dans le scandale ELF. C’est par l’assassinat de la démocratie congolaise que Total s’est érigé en autorité souveraine capable de rivaliser avec les Etats : une entité apatride surpuissante régnant sur des territoires de non-droit.

SASSOU NGUESSO refuse de se soumettre au mandat d’amener. Les armes sont distribuées dans les carrefours, des containers d’armes. Le pain quotidien offert par le Général Denis SASSOU NGUESSO. La démocratie de la canonnière dans la plus pure orthodoxie maoïste libère les démons et les contentieux non soldés par une Conférence nationale naïve. Le fossoyeur de l’économie congolaise et les meurtriers s’en étaient tirés avec un lavement de mains et un “J’assume”.

Dix-neuf ans plus tard, en Juin 2016, le Général MOKOKO choisira lui de se soumettre au mandat d’amener pour épargner des vies humaines.

À Owando, Le Général Benoît MOUNDÉLÉ NGOLLO, ancien ministre des travaux publics dans les années 1980, Chef des opérations militaires pour SASSOU, organise les pogroms pour dompter la ville et utiliser l’aéroport comme base opérationnelle. Des charniers sont visibles à l’entrée de la ville. C’est en partie à cause du souvenir de la résistance de cette ville que l’aéroport d’Ollombo dépendant d’Oyo sera construit. La résistance d’Owando au coup d’État de SASSOU NGUESSO est un secret bien gardé car elle détruit la lecture d’un conflit Nord-Sud imposée par les “vainqueurs”.

15 octobre 1997, Pointe-Noire, je suis devant la boutique au domicile de ma grand mère NIANGUÉGUÉ Henriette, l’armée angolaise défile sur l’avenue, elle tue à vue, prend, viole. Mon pays est de facto sous occupation. Un ballet de 4×4 en fuite signe la chute du président LISSOUBA. C’est par l’intervention d’une armée étrangère que le Général Denis SASSOU NGUESSO referme la parenthèse démocratique 1992-1997. Gilbert ONDONGO sera au côté de Denis SASSOU NGUESSO au titre de conseiller économique lors de son premier séjour de “vainqueur” à Paris, à l’Hôtel Crillon.

Une paix et une stabilité introuvable 1997-2015

Sur le plan économique c’est le marasme total; les agences de notation décrètent en Août 2016 le Congo en faillite. Le Congo mute à la faveur du boom pétrolier découlant du choc du 11 septembre 2001 en État complètement voyou. Une série d’acteurs mafieux y ont pignon sur rue comme le sinistre Victor BOUT. Tout un appareil diplomatique et financier d’Etat au service d’intérêts particuliers. Libanais proches de Nabatieh fief du Hezbollah, Pakistanais des Zones Tribales, Interahamwe, Ex-Faz de Mobutu, Cubains, tout ce que la planète peut contenir comme crapules se donne alors rendez-vous à Brazzaville pour « blanchir de l’argent », obtenir des votes favorables dans telle ou telle institution, faire du trafic de minerais de sang.

Sassou s’en vante : chacun a un prix. Il est sans aucun doute l’un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète. Il s’est, comme le Lobby Pétrolier affranchi de son maître français; il est devenu de fait l’un des maîtres qui tire les ficelles d’un système mondial en pleine crise.

CHIRAC, SARKOZY, De VILLEPIN, COPÉ, DATI, HIDALGO, BORLOO, etc., les ténors de la vie politico-médiatique de la France font le pèlerinage de Brazzaville.C’est une destination qui paie en liquide vite et bien.

Au Congo, même l’Église a été corrompue. Paix et stabilité chante la propagande quand le 04 mars 2012 la déliquescence du régime explose en rasant les quartiers populaires autour du fief du tyran. Rien ne sera plus jamais comme avant.

Sassou #Sassoufit ! Sassou dégage !

SASSOU NGUESSO n’est pas qu’une menace pour les Congolais, il est par la profondeur de ses réseaux et de ses moyens financiers une menace pour la démocratie et la paix dans le monde. Son soutien continu et actif à des régimes oppressifs en Afrique et à travers le monde, son lien ancien avec le terrorisme international comme l’atteste l’Attentat du DC10 d’UTA en complicité active avec le Colonel Kadhafi, sa propension connue et documentée à l’épuration ethnique font de cet homme une menace pour l’État de droit à travers le monde. En Italie, en France, en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Brésil, aux Etats-Unis, en Australie, le jeu démocratique a été perturbé ou influencé, comme dans beaucoup d’autres pays dans le monde, par l’argent sale de ce régime congolais.

SASSOU NGUESSO est un “tyran apatride”, qui a hérité de réseaux d’influence foccardiens et du savoir-faire des services secrets français qui lui permettent d’exercer des pressions pour arriver à ses fins partout dans le monde.

C’est pourquoi ce combat ne peut pas être seulement celui des Congolais. Il est celui de tous, femmes et hommes de bonne volonté. La vérité sur l’innocence des victimes est lente à percevoir. Elle est l’antidote à la peur qui paralyse les masses. Elle est celle qui affranchit de la tyrannie.

J’avais 12 ans et j’ai survécu à la fin du monde.

Andréa Ngombet

Coordinateur du Collectif Sassoufit