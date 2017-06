INTERVIEW DE ROBERT POATY-PANGOU : Toutes ses vérités sur Sassou-NGuesso , le Pasteur NTumi, Parfait Kolelas, Tsaty-Mabiala…et le pacte diabolique des législatives 2017

Robert Poaty-Pangou est un activiste politique de la diaspora congolaise de Brazzaville. Dans cette interview, il crache toute ses vérités sur Sassou-NGuesso et le Pasteur NTumi dans la guerre du Pool, et exhorte Parfait Kolelas et Tsaty-Mabiala à ne pas se présenter aux élections législatives…pour le reste, regarder l’interview !

Diffusé le 04 mai 2017, par www.congo-liberty.com

CONFÉRENCE-DÉBAT

Date : Ce Samedi 10 Juin 2017 à Bourg-La-Reine une Conférence –débat.

Heure : 14h30 à 17h

Adresse : 4 Rue Bobierre de Vallière

92340 Bourg-la-Reine

Thème : Pourquoi l’accession aux Indépendances est conditionnée par la tenue des Référendums d’Autodéterminations des États-Membres des Colonies Françaises d’Afrique ?

: Article 86 de la Constitution du 04 Octobre 1958 et de la Loi Constitutionnelle N°525-60 du 04 Juin 1960

« LE FCFA, LES INDÉPENDANCES, LA CONSTITUTION DU 04 OCTOBRE 1958, LES ACCORDS DE MATIGNON »

Intervenants : Robert POATY PANGOU

Gertrude MALALOU KOUMBA

Alfred MAKOSSO