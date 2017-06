INTERVIEW DE SON EXCELLENCE DIEUDONNE ANTOINE-GANGA : Guerre du Pool et sortie de crise ; Report des Législatives 2017 ; Paix et Réconciliation nationale ; Gouvernement de Transition de 1992…

Congo-liberty : vous avez occupé les postes les plus éminents de la diplomatie congolaise : Ministre des Affaires Etrangères d’André MILONGO en 1992, et ensuite Ambassadeur à Addis-Abeba (Ethiopie) et à Washington (USA) jusqu’en décembre 1997, sous le Président LISSOUBA. Pourquoi n’avez-vous plus servi votre pays après la fin de la guerre ?

DIEUDONNE ANTOINE GANGA ( DIAG) : Comme je vous l’ai déjà dit, lors d’une précédente interview, « il n’est jamais bon de se définir soi-même. L’on agit et laisser les autres juger. », dixit le Cardinal Congolais Joseph Albert MALULA. Mais comme vous insistez, je vous informe qu’au lendemain de la guerre, mes collaborateurs et moi-même, avons été rappelés par les nouvelles autorités de notre pays, qui n’avaient jamais pris aucune décision utile et nécessaire pour nous y rapatrier aux fins de le servir, en notre qualité de fonctionnaires. Au contraire, elles ont préféré nous laisser nous débrouiller dans la nature. Ce n’est que l’année dernière, donc 19 ans après notre rappel, après moult démarches au Ministère des Affaires Etrangère et de la Coopération, que j’ai pu avoir les billets de rapatriement de ma famille et de moi-même. Mes collaborateurs attendent toujours les leurs, depuis 20 ans. Allez-y comprendre quelque chose. Donc ce n’est pas mes collaborateurs ni moi qui n’avons plus voulu servir notre pays, mais les nouvelles autorités qui n’ont pas voulu nous utiliser. Est-ce qu’elles ont voulu peut-être appliquer à notre endroit la maxime « Vae victis » ou ce que j’appelle « le syndrome TRUMP » dont l’objectif est d’être contre le principe de la continuité de l’Etat, d’effacer tout ce qui a été créé ou laissé par son prédécesseur ? Posez-leur la question pourquoi ? En tout cas, nous nous étions mis à la disposition de notre ministère de tutelle, le Ministères des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Congo-liberty : Les Congolais à travers vos nombreux ouvrages ont découvert l’écrivain que vous êtes. De quand date votre premier ouvrage et d’où vous vient cette passion pour l’écriture ?

DIAG : J’ai publié en 1994, mon premier ouvrage « Congo : l’Epître pour la paix ». C’est la situation politique de notre pays, le modus vivendi et le modus operandi des gens ainsi que mon exil aux U.S.A qui ont suscité et suscitent en moi, la vocation d’écrivain et qui me donnent cette passion pour l’écriture.

Congo-liberty : NTINU « La retraitée maltraitée de Mfoa », LA NUDITÉ DU PÈLERIN, LES LEÇONS DU TROTTOIR, LA PAIX AU CONGO BRAZZAVILLE…pour ne citer que ces ouvrages, laissent l’impression que votre source d’inspiration est chevillée à l’actualité de votre terre natale. Etes-vous un écrivain engagé ?

DIAG : Oui je me considère comme un écrivain engagé pour la culture de la paix, pour dénoncer, combattre l’injustice et pour vulgariser, protéger et pérenniser la culture Koongo que d’aucuns voudraient voir disparaître. Je me sens à travers mes ouvrages, comme le défenseur des veuves et des orphelins d’une part, et comme le protecteur de la culture Koongo d’autre part, laquelle culture nous a été léguée depuis par nos ancêtres au Kongo Dia Ntotila, l’ancien grand royaume du Kongo. C’est à ce propos d’ailleurs, que j’ai écrit mon ouvrage « Grand-Père, parle-nous du peuple Koongo », préfacé par notre aîné Ya Guy MENGA.

Congo-liberty : Depuis 1993 jusqu’aux massacres actuels dans la région du Pool, le Congo-Brazzaville connait un cycle de violence sans précédent. Votre nouvel ouvrage « LA PAIX AU CONGO BRAZZAVILLE » vient de paraitre chez l’Harmattan-Paris. Peut-on y puiser des idées pour mettre fin à ce désastre humain ?

DIAG : Oui, cet ouvrage est ma modeste contribution à la résolution du problème épineux de la paix au Congo. J’y émets quelques idées, quelques voies pour mettre fin au désastre humain que nous n’avons en aucun cas le droit de perpétrer.

Ne pensez-vous pas qu’il soit le temps maintenant de passer de la violence au dialogue, de la domination au service, du profit à la solidarité, de l’exploitation à la justice, de l’oppression à la liberté, du mensonge à la vérité ? Celui enfin de vulgariser la culture démocratique qui doit faire de nous des citoyens d’une société libre, égale et fraternelle cherchant à satisfaire leurs intérêts par un travail honnête, à exercer leurs droits à se sentir responsables de leur existence ?

Avec le Pape Saint Jean-Paul II, j’affirme « qu’il ne faut pas oublier que la guerre et la violence ne constituent pas seulement des forces de dislocation qui affaiblissent ou détruisent les structures familiales ; elles exercent aussi une influence néfaste sur les esprits, allant jusqu’à proposer et presqu’à imposer des types de comportement diamétralement opposés à la paix. »

Dans cet ouvrage, je nous invite à devenir des conjurés de la paix, à combattre les ennemis de la paix. Nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir la dynamique de la paix, à honorer les symboles de la paix que nous avons érigés, nous-mêmes, par exemple à Brazzaville : l’Avenue de la Paix, la place de la Paix et la forêt de l’Unité Nationale.

Enfin, mon ouvrage pose les questions suivantes : « Que voulons-nous ? Qui perturbe la paix et pourquoi ? Quelle raison fondamentale justifierait de mettre en péril notre pays et la vie des citoyens ? Quelle sont les conditions d’une paix durable et comment y parvenir ? »

Congo-liberty : Votre livre parle de la Paix…mais, tout le monde use et abuse de ce vocable. Qu’est-ce que la Paix, est-ce l’absence de guerre ou englobe-t-il d’autres variantes comme le Bien-être de l’humain ?

DIAG : Comme l’a explicité le Concile Vatican II, « La paix n’’est pas simplement une absence de guerre, elle ne se réduit pas à l’établissement d’un équilibre entre forces adverses, elle ne provient pas d’une domination despotique, mais il est tout à fait exact et approprié de l’appeler l’œuvre de la justice. » Malheureusement, dans notre pays, l’on use et abuse de ce noble vocable : la Paix.

En effet, depuis 1997, malgré les appels, les engagements ou les pactes pour la paix que les hommes et les femmes politiques ont signés, la paix n’est toujours pas stabilisée. La sécurité demeure précaire en de nombreux endroits, particulièrement dans le Pool, ma région. Trop d’armes restent entre les mains de personnes incontrôlables.

Qui plus est, les hommes et les femmes politiques arrogants, obnubilés par leurs égotismes et goûts effrénés du pouvoir pour le pouvoir, foulent aux pieds les intérêts du peuple congolais qui n’aspire qu’à la paix, à la sécurité et au bien-être social. Ils n’hésitent point à rompre tous les appels, les pactes et engagements solennels pour la paix qu’ils ont signés, lorsque leurs intérêts sont mis en cause.

Comme l’a affirmé notre compatriote Jean MANDZOUNGOU, « en fait, notre classe politique n’est pas en mesure de tenir une seule promesse. Depuis 1997, on a feint de croire qu’on pouvait asseoir la paix et la préserver à partir des seules déclarations d’intentions, sans avoir à vérifier et à sanctionner les actes des uns et des autres sur le terrain. Cette politique du faux consensus et de l’impunité a eu pour résultat d’affaiblir sérieusement l’autorité de l’Etat.

La réalité aujourd’hui est que nos leaders politiques sont inconstants et hypocrites. Ils renouent facilement avec leurs vieux démons, tant leur pratique montre que la fin justifie les moyens. La violence, la manipulation de l’opinion, la corruption des esprits et la tricherie restent encore les moyens d’action pour la conquête ou la conservation du pouvoir. Les milices privées ou officielles, loyales ou rebelles, demeurent à cet égard pour les uns et pour les autres, un enjeu stratégique.

Le vrai problème est dans la tête de nos responsables politiques. Tant que ceux-ci n’auront pas compris et mis en avant les intérêts fondamentaux de notre peuple. Tant qu’ils manipuleront les esprits fanatiques à leur cause égoïste, le pays connaîtra encore et pour longtemps son chemin de croix, avec des simulacres de repentance, de cessez-le feu, d’accords et autres pactes pour la paix à répétition dont ils seront eux-mêmes les fossoyeurs. ». Comprenne qui pourra !

Congo-liberty : La guerre, encore la guerre dans le Pool depuis l’annonce de l’élection contestée de SASSOU-NGUESSO, le 4 avril 2016. Quelles peuvent être les solutions pour sortir de ce que certains appellent « un génocide contre les populations civiles ? »

DIAG : La guerre du Pool et la situation dans le Pool, telles qu’elles se présentent aujourd’hui, affectent tout le pays tout entier. C’est un drame. A mon avis, la solution pour en sortir est une solution nationale. Il faut maintenant voir l’avenir sans oublier le passé. Que faut-il faire pour résoudre de façon nationale, la crise qui affecte le pays tout entier ? Est-ce par la violence ? Est-ce par le dialogue ? Réfléchissons-y. Il est certain que notre pays est bloqué. La vie y est au ralenti. Reconnaissons-le. La méfiance s’est établie entre les Congolais. Devons-nous nous croiser les bras à ne rien faire ?

Comme l’affirmait le Premier Ministre Bernard KOLELAS « L’une des conséquences de ces événements, c’est l’explosion d’une flambée de haine tribale qui fait qu’aujourd’hui des congolais fuient d’autres congolais, alors qu’ils vivaient jusque-là ensemble, que le voisin ou le collègue de travail qui, hier, était un ami, est tout-à coup devenu un ennemi irréductible du simple fait qu’il n’est pas du même terroir. La haine tribale a cristallisé les oppositions et porté à son paroxysme, la violence des affrontements. »

Ce n’est donc pas par la guerre, c’est-à-dire par la violence, que le problème du Pool sera résolu, mais par le dialogue, comme en 1959, au lendemain des émeutes entre les partisans du Président Fulbert YOULOU et du Vice-Président Jacques OPANGAULT. En effet, il nous faut suivre l’exemple du Président Fulbert YOULOU, des Vice-Présidents Jacques OPANGAULT et Stéphane TCHITCHELLE et de leurs collègues Simon Pierre KIKOUNGA-NGOT, Pierre GOURA, Prosper GANDZION, Germain SAMBA, Faustin OKEMBA, Apollinaire BAZINGA, Emmanuel DADET, etc. qui, après les tragiques événements de 1959 entre les partisans du Président Fulbert YOULOU et du Vice-Président Jacques OPANGAULT, ont pu faire montre de dépassement dans l’intérêt du pays et des populations congolaises. Je pense, à mon humble avis, que les autorités actuelles et la classe politique le peuvent aussi. Il suffit qu’ils le veuillent. Car là où il y a la volonté, il y a une route. C’est cette intime conviction qui justifie ma modeste contribution, par mon ouvrage « La paix au Congo : diagnostic et remèdes. », pour la paix qui s’articule autour de la nécessité urgente d’un dialogue pour une négociation véritable et sincère en vue de tourner définitivement la page de cette guerre stupide et ridicule du Pool dont l’action délétère sur la paix sociale et l’unité nationale n’est plus à souligner.

Comme aussi en 1993, lors de la guerre fratricide et stupide entre les Koongos et les Tékés de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari et du Pool, les honorables députés Ange-Edouard POUNGUI, Jean-Blaise KOLOLO, Victor TAMBA-TAMBA, Charles MADZOUS, Simon DIASSAKOULA, Albert MALOULA-NZAMBI, et tous les autres membres des Comités parlementaires Ad-Hoc et Inter-Régional du Pool et des pays du Niari pour la paix, n’avaient ménagé aucun effort pour faire fumer le calumet de la paix entre les belligérants.

Congo-Liberty : D’aucuns pensent que le dialogue est un signe de faiblesse. Quant aux autorités, elles pensent qu’il n’y a aucune possibilité de discuter avec le pasteur NTOUMI et ses adeptes qu’elles qualifient de terroristes. Pensez-vous que le dialogue soit possible ou qu’il soit la voie pour sortir de la crise du Pool ?

DIAG : Oui. Je persiste et je signe en mon âme et conscience, même si je suis incompris, que le dialogue n’est pas un signe de faiblesse et que dialoguer, c’est faire preuve d’humilité. Comme je l’ai écrit dans mon ouvrage « Si Bacongo m’était conté », le dialogue sans exclusive au Mbongui est l’unique voie pour sortir le pays de la crise. Le dialogue ne portera préjudice ni à la paix, ni à la sécurité de chacun. Il mènera inéluctablement à la réconciliation véritable et à la paix totale des cœurs des esprits auxquelles nous aspirons, tous. Car, comme l’a dit le Président Félix HOUPHOUET-BOIGNY, « aucun conflit ne trouve de solution sans le passage obligé par le dialogue et la négociation, seuls en mesure de refermer les blessures.» La paix est plus qu’une exigence dont dépend la réconciliation de tous les Congolais et de chacun de nous ; c’est la survie de la nation. Les autorités devraient se rapprocher du Pasteur NTOUMI et de ses adeptes qui sont nos enfants, nos frères ou nos cousins, pour discuter avec eux. Vous savez, l’histoire nous apprend que l’égoïsme et la force, ont parfois fait la gloire de quelques-uns, mais presque toujours le malheur de tous. Jusqu’à ce jour, les gens meurent, errent avec les enfants, sont malnutris dans le Pool. Les gens y vivotent et ont un avenir incertain. Alors, jusques à quand ce calvaire des populations du Pool va durer ? Jusques à quand faudra-t-il continuer d’enjamber d’autres cadavres pour arriver à la démocratie et à la véritable paix dans notre pays ?

La fraternité et l’unité sont une nécessité pratique et de bon sens (un proverbe populaire de chez nous dit bien, qu’on ne peut porter le paquet qu’une seule main a lié, car ce paquet se défait et s’éparpille à la moindre brise). Unité et fraternité humaines sont aussi exigence, obligation morale, car l’être humain n’est pas un moyen d’accomplissement de la volonté du pouvoir politique et économique, il en est le but magnifié. Car le pouvoir doit savoir écouter et constater qu’il n’y a ni trêve ni salut durable pour les uns, sans paix et réelle espérance pour les autres.

Les hommes dans leur immense majorité, ont un extrême besoin de paix. Mais amèrement je constate que dans la violence aveugle, la haine fauche et détruit la vie, détruit ce que nous avons de plus cher, en tant qu’être humain, les enfants.

Petites brutes arrogantes, ou tristes zombies mutilés, craintifs, apeurés, hébétés par l’imbécile folie des adultes, tes sont les aujourd’hui bien des enfants du Pool jetés sur les routes du désespoir.

Nous avons donc tous l’obligation historique de réparer les dommages que toutes ces actions immodérés ont causées au pays. Il revient principalement aux autorités actuelles du pays, et secondairement aux autres dirigeants politiques, aux autorités religieuses, à la société civile et à nos sages, de prendre les nécessaires initiatives dans ce sens, en utilisant les différentes médiations ou les autres voies, en vue d’une négociation véritable et sincère, qui prenne en compte essentiellement les intérêts de nos populations qui n’aspirent qu’à la paix, à la sécurité, et au bien-être social. Il est dommage de constater aussi que les cadres de toutes les régions de notre pays soient aussi muets que les carpes de la Dzoumouna, devant ce drame humanitaire du Pool.

Enfin, il nous faut coûte que coûte aussi prendre le contre-pied des antivaleurs générées par nos comportements lâches et complices des gens de mauvaise foi. « Craignons que l’histoire n’ait à nous reprocher d’avoir été des lâches, parce que coupables ou d’une politique de commodité pour nous-mêmes, ou d’une politique d’opportunisme », dixit Monseigneur Louis BADILA.

Avec Erutam KIMBEMBE, j’affirme « qu’ Il nous faut construire. Car construire c’est unifier le pays et consolider le tissu social et non le briser. Construire c’est dynamiser les couches sociales, non pas pour diviser afin de régner, mais pour les renforcer afin qu’elles contribuent à l’édifice national. Construire c’est vivre en harmonie avec le peuple. Construire c’est protéger le peuple tout entier et non le détruire par la violence sur des populations innocentes. »

Congo-liberty : Pendant que la région du Pool est assiégée et meurtrie, les partis politiques concourent aux élections législatives, est-ce normal ?

DIAG :. Je suis exaspéré par ce qui se passe dans le Pool. Je suis triste et en colère. J’en ai honte. M’inclinant donc avec une profonde douleur devant la mémoire de toutes les victimes innocentes de cette guerre absurde du Pool, je ne puis que demander que soit différée la tenue des élections législatives à une date ultérieure. Les organiser maintenant, serait faire preuve d’indécence, de mépris et de non-respect pour le peuple congolais en général et pour les populations et pour toutes les personnes mortes au Pool en particulier.

Comment peut-on envisager d’organiser ces élections, pendant qu’au même moment, dans la région du Pool, nos parents, nos frères, nos sœurs et nos compatriotes y sont molestés, violés, pillés et tués ? Je pense que les autorités qui veulent organiser ces élections législatives et les leaders des partis politiques qui veulent y concourir, ont un peu de sagesse de Salomon dans leurs cœurs. Que cette sagesse les amène à la raison.

Congo-liberty : Pour terminer, évoquons un fait de notre histoire dont vous avez été l’un des acteurs. Votre nomination en tant que Ministre des Affaires Etrangères faisait suite à une grave crise politique pendant la transition. Votre personnalité aurait contribué à apaiser les relations conflictuelles entre le Gouvernement d’André MILONGO et la présidence de SASSOU-NGUESSO. Dans quel climat travailliez-vous et quel a été votre apport dans la décrispation du climat délétère de l’époque ?

Diag : Comme je vous l’ai dit, au début de cette interview, « il n’est jamais bon de se définir soi-même. L’on agit et l’on laisse les autres juger.» Mais je puis vous affirmer néanmoins que beaucoup de nos compatriotes me reconnaissent, lors de mon passage au gouvernement de TRANSITION dirigé par le Premier Ministre André MILONGO, d’avoir su réconcilier et amener à œuvrer ensemble, le Président SASSOU-NGUESSO, humilié, rejeté, esseulé et dépouillé de tous ses pouvoirs par la Conférence Nationale Souveraine, le Président du Conseil Supérieur de la République, mon ami et condisciple Monseigneur Ernest KOMBO et le Premier Ministre André MILONGO. Ce qui m’a valu d’être qualifié par le Ministre Aimé Emmanuel YOKA, « d’un des hommes les plus équilibrés du Gouvernement de transition ». Nous avons travaillé dans un climat courtois et très respectueux dans la transparence.

N’oubliez pas que je suis un diplomate. C’est ma fonction. Tout diplomate, « par essence est un ministre de paix, et dont le premier devoir, comme représentant de défenseur des intérêts de son pays, est de se comporter toujours en conciliateur, en agent de concorde et d’apaisement. »

C’est ce que j’ai fait, en arrivant au gouvernement où avant moi les trois institutions, le Président de la République, le Président du Conseil Supérieur de la République et le Premier Ministre se regardaient en chiens de faïence. Je suis fier d’avoir pu réunir avec mon aiguille, comme nous l’enseignent le Kimuntu, la philosophie Koongo, ou le lumburu, la philosophie téké, ce qui était épars et pu les réconcilier et les amener à travailler ensemble pour faire aboutir avec mes autres collègues du Gouvernement de Transition les missions que nous avait ordonnées la Conférence Nationale Souveraine.

Congo-Liberty : Votre mot de la fin ?

DIAG : Que chacun de nous s’investisse dans ce travail à mener ensemble pour qu’une nouvelle génération de cadres, du Nord au Sud, liés par les valeurs humanitaires communes, donnant la priorité au Congo, offre à ce dernier et au Pool, les perspectives d’une alternative libératrice et émancipatrice.

Que du peuple congolais, sorte un « Deus ex machina » pour trouver très vite une issue heureuse à la crise du Pool qui affecte ipso facto, tout le pays.

Que les Congolais en général et les fils et filles du Pool, las de pleurer nos morts, implore le Tout-puissant afin que l’esprit de pardon et de paix, habite tous les Congolais.

Enfin, je nous invite à méditer sur ces mots du cardinal Emile BIAYENDA, qui a offert sa vie pour la paix au Congo : « L’amour est le pardon, la paix et son essence, le dialogue est sa joie. On ne s’aime réellement que lorsque l’amour devenant miséricorde, pardonne tout en élevant l’autre au plus profond de de son humilité. »

J’ai dit.

Interview réalisée par Mingwa BIANGO

Diffusé le 05 juin 2017, par www.congo-liberty.com