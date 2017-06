INTERVIEW D’ALEXIS MIAYOUKOU : Absence de solidarité pour le Pool ; Programme de parrainage scolaire des enfants congolais ; Boycott des Législatives 2017 ; Dégager Sassou-NGuesso par tous les moyens…

Alexis MIAYOUKOU est un intellectuel et activiste de la société civile du Congo-Brazzaville. Dans cet entretien, il exhorte les Congolais à plus de solidarité pour les populations du Pool . Il parle aussi de la mise en place d’un programme de parrainage scolaire des enfants de son pays natal, avec l’Association Citoyenne de Solidarité du Congo-Brazzaville . Sur le plan politique, il n’hésite pas à dire que le Dialogue avec le régime de Brazzaville est une chimère, et appelle à dégager Sassou-NGuesso par tous les moyens, y compris militaires !

Diffusé le 21 juin 2017, par www.congo-liberty.com