Andrea NGombet réagit aux niaiseries de Sassou-NGuesso sur TV5 (vidéo)

La consécration du journalisme de caniveau

Par René MAVOUNGOU PAMBOU

Denise Epoté se vautre allègrement dans le journalisme de caniveau quand elle se complait d’une interview de complaisance sinon de connivence, en vue de redorer l’image d’un effroyable tyran sanguinaire honni de tous et dont la notoriété est en berne. On ne pouvait imaginer que cette femme, au fait du drame que vivent les Congolais au quotidien et qui sur les rives de la Seine à une certaine lucidité et liberté de ton, pouvait se permettre d’aller baisser son froc devant le bourreau impénitent du peuple congolais, et ce, certainement pour des espèces sonnantes et trébuchantes. A quoi sert-il de proposer à l’opinion ces mièvreries, ces platitudes insipides et indigestes? Le seul mérite de cette interview réside dans le fait que Sassou Nguesso reconnaît pour la première fois que la population du Pool souffre du fait de la guerre qu’il leur fait subir injustement, se contredisant du coup par rapport aux propos sur France 24 où il clamait, toute honte bue : “Il n’ y a pas de crise dans le Pool.” On peut cependant déplorer le laxisme déroutant dont la journaliste fait preuve, au regard de son incapacité à challenger le tyran pendant qu’il botte en touche des questions ou qu’il n’y apporte pas de réponses pertinentes.

Comment peut-elle laisser passer par exemple une contre-vérité aussi grossière quand Sassou Nguesso accuse la colonisation et les Occidentaux d’être les seuls responsables du sous-développement de l’Afrique, connaissant bien la manière despotique, irresponsable et chaotique, il dirige le Congo-Brazzaville depuis des décennies? Serait-ce donc la colonisation et les puissances occidentales qui le poussent au non-respect des lois de la République, au non-respect de la démocratie, au non-respect des droits fondamentaux des citoyens, aux putschs électoraux, à la corruption, la kleptomanie, la gabegie et autres? Et le comble de notre déception et notre indignation, c’est le fait qu’elle ait sciemment ignoré le sort fait aux prisonniers politiques injustement embastillés dans des conditions inhumaines et qui à tout moment risquent la mort, comme cela a été récemment le cas pour l’un d’eux (mort dans des conditions non élucidées). Assurément, l’Afrique n’ira nulle part avec ce genre de journalistes à l’esprit léger et qui sont plus aptes à caresser la bête dans le sens du poils, sûrement pour des intérêts bassement matériels !

René MAVOUNGOU PAMBOU

Diffuse 25 juin 2017, par www.congo-liberty.com

